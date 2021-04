I mitten av maj ska yngre i Stockholm börja vaccineras

Under förra veckan vaccinerades drygt 70.000 personer och under innevarande vecka har regionen hittills haft omkring 50.000 tider utlagda och av dessa är just nu bara ett tusental tider lediga. Och även om det sedan den 21 april är personer över 60 som får sina sprutor är det främst de som varit mest utsatta som hittills fått möjlighet att ta emot vaccin.

– Man kan få vänta några dagar och vi har fortfarande begränsat med vaccin i systemet. Men det läggs ut nya tider efterhand så det finns goda möjligheter att låta vaccinera sig. Det är ett bra tryck i systemet och nu ser vi att större leveranser av vaccin är på väg, säger Magnus Thyberg.

I Stockholm finns i dag 14 vaccinationsmottagningar och regionen har en plan för att öka kapaciteten. Inom de kommande veckorna blir det möjligt också för yngre i regionen att få vaccin.

– Vi bedömer att vi kan börja vaccinera allmänheten, från 59 år och nedåt, i mitten av maj. Då gäller det att de grupperna också ser till att man gör det för att hindra kommande vågor och gör det för samhällsskyddet i stort, säger Magnus Thyberg.

Och att kommunicera detta kanske inte är så lätt?

– Nej, det kommer vi nog att behöva arbeta mycket med. Men också att få alla att se hur inte enbart äldre kan drabbas.

Trycket på den svenska intensivvården är fortsatt högt och den övervägande delen av dem som vårdas där är män; 30 procent kvinnor och 70 procent män. 82 procent av de 6.949 personer som vårdades på iva under tisdagen hade någon form av riskfaktor där ålder, över 65, anses som en. Medelåldern för de som vårdas där är 61,3 år.

Magnus Thyberg säger att man nu ser hur också yngre åldersgrupper kan få en väldigt allvarlig sjukdom av covid-19 och hamna på sjukhus och med intensivvård. En vaccination som gör att man kan undvika det gör en stor nytta även för den enskilda individen, säger han.

Målet är att vaccinera omkring 100.000 personer i veckan i Stockholmsregionen.

– Den siffran kan vi uppnå framåt juni, säger Magnus Thyberg som poängterar att det är viktigt att komma upp i vaccinationstäckning i hela Sverige också under sommaren då pandemin tros följa samma mönster som förra året och minska i omfattning.

Samtidigt finns det en risk att en lugn sommar kan få flera att vänta med att låta vaccinera sig:

– Har vi en bra vaccinationstäckning när hösten kommer så står vi väl rustade för en eventuell nästa våg och kan hejda den. Om vi inte vaccinerar oss under sommaren och tänker att det kan vi ta till hösten, då finns det en risk att vi kommer in i en nästa våg. Det vore väldigt bekymmersamt, säger Magnus Thyberg.

Vilka reaktioner får de som arbetar med att ge vaccin när de möter de som kommer till de 14 vaccinationscentralerna?

– Det är uppenbart att vaccinationen engagerar befolkningen, det är mycket känslor. Många är väldigt tacksamma för att de får möjligheten att vaccinera sig, de ser slutet på restriktionerna och har fått leva väldigt isolerat under lång tid. Vårdpersonalen beskriver hur folk kommer finklädda och nästan rörda.

– Sedan har vi de som är oroliga för vissa vaccin och vissa risker som kan vara kopplade med dem.

Vad kan ni göra för att stilla den oron på plats?

– Vi behöver förklara och beskriva nyttan med vaccin och att man med vaccin inte riskerar allvarlig sjukdom och död. Sedan måste vi beskriva riskerna som är väldigt få med tanke på hur många miljoner som har vaccinerats. Vi måste beskriva båda delarna, sedan får man fatta sitt eget beslut. I slutändan handlar det om nyttan för individen men också för de runt om och samhället i stort.

På tisdagen meddelade också regionen att de över 65 år som tackar nej till Astra Zenecas vaccin inte kommer att erbjudas något annat vaccin. Detta för att regionen ska ta vara på de doser man har så effektivt som möjligt och därmed kunna hålla en fortsatt hög vaccinationstakt..