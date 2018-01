Ida Yttergren: En typisk karriärgosse, tänker jag

”Do not dry clean. Do not wash. Do not bleach”. Tvättråden till de vita soffdynorna får mig att pallra mig iväg till kemtvätten för att höra om det finns något hopp ändå, trots allt. Framför mig i kön står en man i 35-årsåldern i cognacfärgade kostymskor, oljerock och en halsduk från Mulberry. Han ska lämna in tvätt. Mycket tvätt. Främst byxor. Några har spruckit i grenen och ska även lagas.

– Just det, så var det de här också. De luktar fisk så jag vill inte ta upp dem ur påsen. Jag råkade spilla lite, säger han.

Kan det vara hummersoppan från nyår? Hinner jag tänka.

– Vad är det för byxor? frågar kvinnan bakom disken på kemtvätten.

– Eh, svarta?

– Tål byxorna vatten?

– Jag vet inte. Jag vill inte ta upp dem för de luktar så illa.

– Men är det jeans? Eller kostymbyxor?

– Kostymbyxor.

Konversationen fortgår och det framgår att snubben inte har en aning om hur man tvättar över huvud taget. En typisk karriärgosse, tänker jag. Alltså välutbildade personer med toppjobb som livnär sig på att lösa problem åt stora börsbolag men som för sitt liv inte kan lista ut hur man sätter på en tvättmaskin. Han blir ombedd att ta hem byxorna för att skölja dem för att stanken ska försvinna.

– Men kan inte ni göra det? Ni har bättre koll på det där.

Han lämnar in sin hög med kläder och går.

Ida Yttergren är reporter på DN Ekonomi och självutnämnd tvättexpert.