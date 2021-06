Ihållande regn oroar experter: ”Vi har aldrig sett en så långvarig högintensiv nederbörd”

I lördags drabbades söderort av ett av de kraftigaste skyfallen som uppmätts i Stockholm. Gubbängen fick 48,5 millimeter regn på bara en timme vilket klassas som skyfall. I Högdalen kom 81,9 millimeter på ett dygn, ett av de högsta värdena på 60 år.

– Det var som att himlen öppnade sig, ett verkligt skyfall. Det var väldigt länge sedan vi såg ett så intensivt regn på kort tid, säger Erik Karlsson, specialist på Stockholm vatten och avfall.

I Farsta räddades instängda människor från en källare av räddningstjänst och djur evakuerades från en djuraffär. Stockholm vatten och avfall har hittills fått 307 anmälningar om översvämmade källare sedan i lördags och räknar med fler. Värst drabbat var ett stråk från Enskedefältet och Stureby, ned över Svedmyra, Tallkrogen och Sköndal, men även delar av Huddinge, Telefonplan och Bromma.

Källaröversvämningar Stockholm vatten och avfall fick in över 200 larm om översvämmade källare under regnovädret i maj. De flesta i Huddinge, Bromma och Enskede. Grafik: DN Källa: Stockholm vatten och avfall

Stockholm vatten och avfall arbetade redan intensivt med efterbörden av det kraftiga regnovädret i slutet av maj. Då svämmade minst 220 källare över och orsakade stora trafikstörningar med fara för människors liv. Under E4:an i höjd med Hölö dog en äldre kvinna som fastnat med bilen i vattenmassorna.

– Vi har aldrig sett en sådan långvarig högintensiv nederbörd tidigare. Det är en helt ny faktor. Vi såg att det skulle komma mycket nederbörd, det flaggades för 50 millimeter på ett dygn. Vi hade en viss varning men kunde inte tro att konsekvenserna skulle bli så stora, säger Erik Karlsson.

Majovädret var inget klassiskt skyfall, det intensiva regnet pågick i tre dagar. Maj var också tredje blötaste majmånaden i Stockholm sedan 1786 så marken var mättad. Den 27 maj började larm strömma in om översvämmade källare och fulla pumpstationer från norr till söder.

– Det drabbade på bred front. Vi fick samtal från hela Stockholm. Allt från Djurgården och Västerort och ända ner till Huddinge. Det var översvämmade vägar i både Åkersberga och Järna så hela regionen var ju påverkad.

Stockholm vatten och avfalls tekniker Rasmus Löf inspekterar Hans Birkholz källare som var en minst 220 byggnader som drabbades av regnovädret i maj. Foto: Magnus Hallgren

Svoa arbetar nu för högtryck för att utreda hur stora delar av avlopps- och dagvattensystem kunde bli helt fulla trots relativt modesta regnmängder. Majregnet var ett regn man räknar med återkommer vart femtonde år enligt mätstationen i Gubbängen, men de flesta stationer uppmätte bara två- eller treårsregn som systemen med marginal ska klara.

– Skyfall är en traditionellt extrem händelse men majhändelsen var värre för vårt system, volymmässigt var det nog mer vatten och det drabbade hela Stockholm. Grundvattensystemen blev snabbt fulla så vattnet blev flytande på ytan, växtligheten hann inte ta upp allt vatten och påverkan på sjöarna blev större.

Erik Karlsson ser majovädret som en ögonöppnare att Svoa måste arbeta på ett nytt sätt.

– Nu försöker vi komma underfund med varför våra system reagerade på det här viset. Vi försöker träffa alla drabbade fastighetsägare för att få information så att vi kan bygga upp scenariot i modeller för att förstå vad som hänt. Sedan kan vi ta fram åtgärdsförslag.

Svoa:s tekniker Rasmus Löf dokumenterar miljön i alla hus som anmält att de drabbats av översvämning. Foto: Magnus Hallgren

DN följer med en av de tolv tekniker från Svoa som besöker skadedrabbade. I Norra Ängby i Bromma möter vi Hans och Stina Birkholz vars källare drabbades under majovädret.

– Det har aldrig hänt förut. Det här är enplanshus med garage i källaren, där man skulle köra in sin PV nedför en brant garagenedfart, göra en 90-graders sväng och stå och puttra med bilen under vardagsrummet. Alla i området har gjort om och inrett sina garage, vi har tv-rum här nere, berättar Hans Birkholz, som jobbar som arkitekt.

Paret satt och tittade på en deckare i tv-soffan på onsdagskvällen den 27 maj när det plötsligt kom upp vatten ur golvet. Snart upptäckte de en hel bassäng i skafferiet där vattnet forsade upp ur en golvbrunn.

– Vattnet bara steg och steg och steg, Hans hämtade alla hinkar vi har och jag öste och och öste. Hans sprang med hinkarna och hällde ut vattnet i trädgården. Efter någon timme sade jag att ”vi klarar inte det här” och då ringde vi rörmokaren, säger Stina Birkholz.

Golvbrunnen där vattnet trängde upp och skapade en bassäng i skafferiet hos paret Birkholz i Norra Ängby. Foto: Magnus Hallgren

Rörmokaren lånade ut sin sista pump till paret för att försöka slanga ner vattnet i duschavloppet.

– Vi hade tur, pumpen gick för full rulle i två dygn och pumpade över allt vatten till avloppet. Hade vi inte haft den så vet jag inte vad som hänt. Man vill ju veta vad man kan göra för att förhindra att det händer igen. Men då ska man ju helst vara hemma också. Om vi varit bortresta hade vi haft vatten stående i källaren i en vecka, säger Hans Birkholz.

VA-tekniker Rasmus Löf antecknar händelseförloppet i sitt protokoll och kontrollerar rör, dränering och stuprör och tar bilder både ute och inne.

– Exakt det här har jag sett på säkert tio hus i Västerort. Att vattnet tar sig in under huset och kommer upp från golvet eller genom fasaden, inte via avloppet. När det kommer så mycket vatten och blir så mättat i marken hittar vattnet sig in ändå. Huset ligger på en betongplatta, därför blir det ett sådant tryck, som en kudde med vatten, säger Rasmus Löf, tekniker på Svoa.

Ovädret i maj Så mycket regnade det under ovädret i Stockholm 25-26 maj i år. Grafik: DN Källa: Stockholm vatten och avfall

Hans och Stina Birkholz klarade sig från större materiella skador, de hann flytta möblerna men vädrar fortfarande för att slippa fuktlukt. Eftersom läckan inte kom från avloppet är det inte Svoa:s ansvar utan fastighetsägarens.

– Försäkringsbolagen vet att skyfall kan bli dyrt så det är 10.000 i självrisk om man inte har en specialförsäkring. För vår del blev det kostnaden för en rörmokare som fick rycka ut vid niotiden på kvällen och pumpen. Det är ju inte så farligt, säger Hans Birkholz.

Översvämningen blev ändå en väckarklocka och nu funderar de på sensorer som larmar om de inte är hemma nästa gång det händer.

– Man blev verkligen påmind om klimatförändringarna. När jag satt där och öste i över en timme fick jag en liten förståelse hur det kan vara i områden som redan drabbats hårt av klimatförändringar. Om vi hade gått och lagt oss vet jag inte vad som hänt, säger Stina Birkholz.

Delar av Södermalm och söderort dränktes i skyfallet den 12 juni. Foto: Anders Wiklund/TT

Enligt klimatscenariorna väntas mer regnoväder över Stockholm till 2100.

– Vi räknar med att skyfallen kommer att öka och att nederbördsmönstren kommer att se annorlunda ut. Den förlängda snösmältningsperioden ger annan nederbördsbelastning än systemen är byggda för och långdragna regn i kombination med tjäle kan ge problem. Vi behöver få titta på mer komplexa situationer än lokala skyfall framöver, säger Erik Karlsson.

Läs mer:

Historiskt skyfall i Stockholm