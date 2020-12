Informationssäkerheten hos Kry granskas

Region Stockholm har beslutat att granska informationssäkerheten hos Kry på de två vårdcentralerna i Gallerian och på Sibyllegatan. Anledningen är att Kry använder molntjänster för att lagra patientuppgifter, och förvaltningen vill säkerställa att vårdgivaren följer svensk lag.

– Kry är ett företag och har en affärsmodell som vi inte tidigare har haft i vårt system. Vi har gjort en egen riskbedömning och vi behöver säkerställa att man följer svensk lag när det gäller informationssäkerhet. Det handlar framför allt om den lagringstekniken som de använder, så kallade molntjänster, säger Anna Ingmanson.

Ingmanson tillägger att Kry har använt sig av den tekniska lösningen i många år, och att andra regioner som Region Skåne och Sörmland har accepterat den.

– 10.000-tals patienter har ju använt Krys tjänster, men vi vill göra en extrakoll för att verkligen säkerställa att de följer svensk lag. När det gäller molntjänster av en sort som vi inte tidigare haft i vårt system så vill vi följa upp detta extra noga.

Alla användare av Kry fyller i personuppgifter som namn och adress och personnummer och uppgifter om sin hälsa, samtidigt som vårdgivaren för en patientjournal.

Av Krys integritetspolicy, som finns tillgänglig när användare loggar in i appen, framgår under rubriken ”tredjelandsöverföring” att Kry International (koncernens moderbolag reds anm) och vårdgivaren använder IT- leverantörer för till exempel hosting, driftstjänster och support som har sin verksamhet utanför Sverige. Det framgår också att Kry International, vid användande av sådana leverantörer ”försöker se till” att dessa ”endast lagrar och behandlar personuppgifter inom EU/EES.”

Och vidare:

”I begränsade fall kan dock Kry International och Vårdgivaren komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, för närvarande till USA, där lagar som inte ger dina personuppgifter samma skydd kan förekomma.”

Enligt Kry sker överföring till länder utanför EU bara i undantagsfall, och under förutsättning att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Kry anger att patientjournalen alltid lagras inom EU/EES.

Linn Sandmark, jurist på Datainspektionen, säger att det är den personuppgiftsansvariga, i detta fall Kry, som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs, och också visa att den gör det.

Sedan en dom i EU-domstolen i juli bedöms USA inte längre ha adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter dit. Det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, som tidigare fungerat som rättsligt stöd, anses inte ge tillräckligt skydd.

– Domen innebär att om en personuppgiftsansvarig ska föra över personuppgifter till USA, så måste man hitta en annan juridisk lösning, säger Linn Sandmark.

Datainspektionen har i november startat flera granskningar mot företag om överföring av personuppgifter till tredje land.

EU-kommissionens beslutade standardavtalsklausuler kan fungera som rättsligt stöd för en sådan överföring, vilka även Kry hänvisar till. Men det räcker inte med dem, understryker Linn Sandmark.

– Det behövs ytterligare skyddsåtgärder efter en bedömning i varje enskilt fall. Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram rekommendationer om sådana skyddsåtgärder, säger Sandmark.

Tidigare har medlemsnätverket för digitalisering e-sam, där regioner och 23 myndigheter ingår, slagit fast att sekretessbelagda uppgifter som lagras i moln får betraktas som röjda, när de lämnas ut till tredje land.

Kry kritiserades så sent som i förra veckan av Datainspektionen för säkerhetsbrister i behandlingen av personuppgifter i relation till dataskyddsförordningen, i en större granskning av åtkomst i patientjournaler.

Tre månader har gått sedan Kry öppnade sina två första fysiska vårdcentraler i centrala Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

DN har sedan i oktober ställt frågor om vilken information regionen hade om Kry:s hantering av patientdata och personuppgifter innan avtal tecknades.

I det så kallade uppstartsprotokoll som undertecknats en vecka före invigningen av Krys vårdcentraler 1 september anges att vårdgivaren arbetar med informationssäkerhet, och har kunskap om lagar som är relevanta för informationshanteringen.

– Det är sådant vi vill kontrollera, hur de hanterar patientdata, säger Anna Ingmanson.

Utifrån ”de eventuella informationssäkerhetsrisker som kan föreligga” ska granskningen ske skyndsamt.

– Vi har fått många frågor från andra vårdgivare och från er i media. Vid en samlad bedömning av risker så tycker vi att det är en klok åtgärd att granska det här.

Vad händer om ni kommer fram till att de inte efterlever lagen?

– Om det är så att de inte lever upp till svensk lag så är det otänkbart. Då uppfyller man inte heller avtalet med oss. Det är ju också ett lagbrott.

En extern konsult har upphandlats för att genomföra granskningen, Anders Jonsson, som är sakkunnig inom cybersäkerhet och GDPR, till en kostnad av cirka 225 000 kronor, enligt beslutet.

Kry:s informationschef Claes Nyberg svarar i ett mejl på DN:s frågor:

– Vi kan bekräfta att vi blivit kontaktade för att regionen ska genomföra en audit av hur vi lagrar data. Detta sker enligt avtal och ingen särskild händelse.

Enligt Kry innebär formuleringen i appen att om överföring till land utanför EU sker vidtas ytterligare åtgärder. All överföring av personuppgifter sker på laglig grund och, enligt Kry ställs ”rigorösa krav” på alla leverantörer avseende säkerhet och processer”. Efter sommarens beslut från EU-domstolen ”råder dock viss osäkerhet” kring vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas av bolag för att överföra uppgifter, skriver Nyberg och hänvisar till EU:s utkast till rekommendationer som publicerades för några veckor sedan.

– Kry bevakar detta noga och kommer att väga in de slutliga rekommendationerna i hur vi jobbar med leverantörer i fortsättningen.