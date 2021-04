Inget bokbord på Drottninggatan – i år heller

– Det är jättetråkigt, men det är inte så mycket vi kan göra åt det, säger Gunilla Berglund, som har varit spindeln i nätet sedan ”Världens längsta bokbord” startade för 30 år sedan.

Under flera år var bokbordet en del av Stockholms kulturfestival, men kulturfestivalen ställdes in i fjol liksom bokbordet, som under senare år inte enbart har funnits på själva Drottninggatan utan även inne på Norra Latins skolområde (på både fram-och baksidan). Till årets bokbord var en särskild ungdomssatsning inplanerad, men den skjuts upp.

– Jag har varit i kontakt med dem som skulle ha hållit i barndelen och de tycker att det är jättetråkigt, säger Gunilla Berglund med en tung suck.

Hon gruvar sig för att skicka ut meddelandet till de många antikvariat som brukar vara en del av bokbordet.

– Det är ju många antikvariat som har samlat på sig böcker eftersom det inte blev något bokbord i fjol.

Gunilla Berglund på Norra Latins skolgård Foto: Eva-Karin Gyllenberg

Hade ni många bokningar till årets bord?

– Inte direkt bokat, men det är många som har sagt att de ville vara med. Jag fick många svar när jag skickade ut en julhälsning till dem som har varit med tidigare och då vara det många som svarade att de ABSOLUT ville vara med, säger Gunilla Berglund och understryker att det finns en efterfrågan, både från antikvariat, förlag, privatpersoner och litterära sällskap.

Tror att intresset för bokbordet i framtiden kommer att svalna om ytterligare ett bokbord ställs in?

– Tvärtom. Folk har ju köpt mycket böcker under pandemin. På något sätt är det generationen som tycker att böcker har ett värde och inte vill kasta dem. Då är Bokbordet ett bra alternativ, säger Gunilla Berglund som räknar med att det blir ett 30-årsjubileum för bokbordet, men inte jubileumsåret 2021.