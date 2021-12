Inget prövningstillstånd – nu ska barnfamiljen utvisas till Irak

Det blev inget prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen för familjen Mohammed i Tollare, Nacka. Deras juridiska ombud, advokat Karin Gyllenring hade förhoppningar om att familjen skulle få sitt fall prövat efter att en ny lagändring trädde i kraft den 20 juli i år då utlänningar återigen kan få stanna i Sverige på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Paragrafen gäller den som fått en ”särskild anknytning” till Sverige under den tid den vistats legat i Sverige. Tidigare omfattades endast barn, sedan i somras gäller den även vuxna. I bedömningen ska bland annat personens anpassning till Sverige beaktas.

– Om varken särskilt och synnerligen ömmande omständigheter eller Barnkonventionen är tillämplig när det gäller den här familjen, då vet jag inte vad vi ska ha de lagarna till, har familjens juridiska ombud advokat Karin Gyllenring tidigare sagt till DN.

Migrationsöverdomstolen anser dock inte att det har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd. Hur man kommit fram till det utvecklas inte i domen, vilket heller inte brukar vara fallet när det handlar om ett prövningstillstånd.

– Det är oerhört frustrerande att inte beslutet motiveras. Min klient är sedan 20 år välanpassad och etablerad i det svenska samhället. Enligt mitt sätt att räkna har han haft olika typer av uppehållstillstånd eller rätt att vara här i drygt tio år, säger Karin Gyllenring.

DN berättade om familjen i oktober i år. De två barnen – Sheila, 9 och Milan, 7 – är födda i Sverige och har ingen anknytning alls till föräldrarnas hemland Irak. Pappa Mehvan Mohammed kom till Sverige för 20 år sedan då han sökte asyl. Han fick definitivt avslag efter fyra år. Vid den tiden rådde verkställighetshinder till Irak och Mehvan kunde inte avvisas.

Familjen Mohammed – mamma Jihan, sonen Milad, 7, dottern Shelia, 9 och pappa Mehvan – den sistnämnde har bott i Sverige i 20 år och vill vända sig till Europadomstolen för att få sitt fall prövat. Foto: Nicklas Thegerström

Därefter blev han kvar i Sverige och tog alla chanser han hade att få stanna genom att överklaga beslut och inkomma med nya ansökningar. 2006 fick han tillfälligt uppehållstillstånd och ett svenskt personnummer, vilket gav honom möjlighet att arbeta. 2011 kom hans fru Jihan till Sverige. Hon fick också tillfälligt uppehållstillstånd, utbildade sig till barnskötare och arbetar på en förskola i Nacka.

2013, när arbetstillståndet skulle förlängas, fick de avslag. Två ledamöter i Migrationsdomstolen var skiljaktiga och menade redan då att Mehvans vistelsetid i Sverige var så lång (då 12 år) att han borde får stanna av det skälet.

Avslaget gjorde att familjen ”bytte spår”. De sökte asyl och hävdade skyddsskäl av bland annat religiösa skäl. Hans fru Jihan uppgav också att hon nu fått en hotbild mot sig på grund av att hon lämnat Irak och bosatt sig i ett västerländskt land. Det här var skäl familjen inte tidigare uppgett varför Migrationsdomstolen drog slutsatsen att familjen inte är trovärdig.

Knäckfrågan är hur länge familjen kan anses ha vistats i landet under legala former, det vill säga då de antingen haft någon form av uppehålls- eller arbetstillstånd eller under de tidsperioder som deras olika ansökningar prövats.

Karin Gyllenring menar att det handlar om nästan 11 år av legal vistelse, men Migrationsdomstolen räknar annorlunda och kommer fram till knappt tre. Det är, enligt Migrationsdomstolen inte tillräckligt länge för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den nya lag som trädde i kraft i somras.

Även det sista avslagsbeslutet – det som nu inte fått prövningstillstånd – fattades av en oenig nämnd. Två av domstolens ledamöter var skiljaktiga och menade att familjen borde få stanna av särskilt ömmande skäl.

– Vi kommer att titta på möjligheterna att gå vidare till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, skriver Karin Gyllenring i ett mejl till DN.

