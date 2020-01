Insats minskade antalet ungdomsrån vid galleria

Vid en av entréerna till gallerian Mall of Scandinavia blir en 14-åring pojke plötsligt omringad av ett större gäng killar och tjejer, de flesta bara aningen äldre än pojken själv. Det hälsas högljutt, någon lägger en arm om 14-åringen.

För den utanförstående ser det ut som om en drös kompisar träffas. Få, om ens någon reagerar på vad som sker.

I själva verket är 14-åringen skräckslagen. Han har ingen aning om vilka det är som nu vill han han ska följa med en bit bort, för ”man bara ska snacka lite”.

Bara minuter senare har han rånats på sin jacka och mobil. Sannolikt har han också hotats – säger han någonting till någon om det som hänt kan vad som helst hända. ”Vi vet vem du är, var du bor...”

– Ovanstående scenario är det tillvägagångssätt som är absolut vanligast. För den som utsätts för det upplevs det ofta som en mardröm. Det kan sätta spår för livet. Och för oss är det svårt att komma åt gärningspersonerna eftersom det nästan alltid saknas vittnen, säger Anders Djurberg, lokal polisområdeschef i Solna, en kommun där drygt 100 personrån av personer under 18 år inträffade under 2019.

Av dem skedde 23 i anslutning till den stora gallerian Mall of Scandinavia, i Arenastaden. 20 av dem skedde under första halvåret, tre under det andra. Orsaken till den drastiska minskningen av antal anmälda rån är sannolikt att polisen, i nära samarbete med Mall of Scandinavia, sedan månadsskiftet juni/juli fokuserat på att arbeta brottförebyggande med inriktning mot ungdomsrånen.

– Vårt mål är att rånen aldrig ska inträffa. Det går inte att överskatta den samhällsvinst det innebär – både för den drabbade individen och för skattebetalarna, säger Anders Djurberg.

Bild 1 av 2 Att synas, att ta kontakt med de som rör sig i gallerian och att vara tydlig med att hela anläggningen kameraövervakas är några av framgångsfaktorerna för att få ner antalet anmälda ungdomsrånen kring Mall of Scandinavia. Till vänster centrumchef Sofia Rundström, till höger tf lokalpolisområdeschefen Anders Djurberg. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 2 Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Med tanke på statistiken tycks de ha lyckats och såväl polisen som Sofia Rundström, centrumchef på Mall of Scandinavia, kopplar den drastiska minskningen från 20 till 3 anmälda rån till det arbete man gemensamt har lagt ner.

– Även om i princip inga av rånen inträffat inne i själva gallerian, utan i anslutning till, så har vi självklart velat vara med och ta det ansvar vi har. Det känns bra att de insatser som gjort fått effekt, konstaterar Sofia Rundström.

Stadens gallerior, och inte minst Mall of Scandinavia som man når med pendeltåg, har sedan flera år blivit offentliga platser där många unga samlas och hänger. De flesta galleriorna erbjuder – förutom värme och tak över huvudet – utrymmen med sittplatser, möjlighet att ladda mobiler, toaletter och mycket nära till service. Allt detta inte sällan till ganska generösa öppettider.

– Det är så vi vill ha det, det ska vara en miljö dit alla är välkomna och det är inte heller konstigt att det drar till sig många unga, säger Sofia Rundström.

– Men då gäller det också att vi är uppmärksamma på vad som händer och att vi lär oss se när det är på väg att hända saker som riskerar säkerheten och tryggheten, fortsätter hon.

Efter att ha samrått med polisen i somras satte köpcentret in fler ordningsvakter och trygghetsvärdar som hela tiden rör sig runt på de 300.000 kvadratmeter som gallerian omfattar. Tillsammans med polis, som kartlade hur, när och var de flesta rånen skedde anpassade man bemanningen. Polisen ökade också sin närvaro – både i form av uniformerad och av civilklädd personal.

Under hösten kompletterades även antalet övervakningskameror i gallerian, en efterlängtad åtgärd som kommit att betyda mycket, tror både Sofia Rundström och polisen. Hur många kameror man har i dagsläget vill man dock inte gå in på, men att köpcentret har en egen bevakningscentral från vilken man kan övervaka vad som händer realtid är ingen hemlighet.

– Tekniken är fantastisk, men samtidigt vill jag understryka att både ordningsvakter, trygghetsvärdar och poliser har lagt sig vinn om att arbeta kontaktskapande och uppsökande. Samlas det ungdomar på vissa platser så är vi snabba med att ta kontakt, presentera oss, snacka och ställa frågor, säger Anders Djurberg som är övertygad om att det proaktiva sättet har den största effekten.

Det tror Sofia Rundström också:

– Många av de här ungdomarna vill ha uppmärksamhet, tar en vuxen kontakt med dem kan de räcka för att de ska känna sig sedda och höra till – på ett positivt sätt. Givetvis inser de också att vi håller koll på dem och att de därför avhåller sig från att begå brott.

Centrumchefen Sofia Rundström och Anders Djurberg, tf lokalpolisområdeschef är glada över att deras samarbete fallit så väl ut. Från att haft 20 anmälda ungdomsrån i anslutning till gallerian under första halvåret 2019 är facit endast tre rån under det andra halvåret. Foto: Beatrice Lundborg

Solnapolisens ungdomsgrupp har genom insatsen förbättrat sin kännedom om vilka det är som rör sig kring gallerian. Flera av de tidigare rånen har kunnat lösas tack vare att man gjort id-kontroller och lyckats koppla ihop personer med signalement man fått av brottsdrabbade.

– Gärningsmännen är mellan 13 och 20 år. Det handlar om både killar och tjejer. Vår bild är att de vill åt snabba pengar; dyra jackor och mobilen – saker de snabbt kan avyttra. De väljer ut sina offer med omsorg och vet precis vilka som är mest sårbara och därmed enkla att att råna. Vapen eller tillhyggen förekommer mycket sällan - det behövs inte. Hotet om våld och den stämning de skapar räcker för att skrämma de flesta, säger Anders Djurberg.

Enligt honom finns det dock även andra inslag som oroar:

– Det har blivit ett slags trend, en kultur, i vissa ungdomsgrupper – att utföra dessa rån. Det handlar om att man finner någon form av tillfredsställelse i att kränka och förnedra andra. Vi har fall där man hotar och slår – bara för en keps. Då handlar det inte längre om att råna – då handlar det bara om att utöva makt, säger Anders Djurberg.

Problemet är att de utsatta sällan vågar vittna. Gärningspersonerna tar ofta id-kortet från den och vet därför vad de heter och tar reda på var de bor. Medan en 14-åring rånas tilltalas den med förnamn – som om man vore vänner.

– Den kränkning offret utsätts för blir därför väldigt personlig. Konsekvenserna för den utsatte är svåra att överblicka; depressioner, oro, rädsla för att gå ut. Några orkar inte längre gå till skolan. Till slut riskerar det också att föda ett hat, säger Anders Djurberg.

Eftersom Mall of Scandinavia nås med pendeltåg kommer det unga från hela Stockholmsområdet hit. Det försvårar i viss mån kontakterna med socialtjänsten som blir inkopplade när de involverade är unga.

– Vi försöker också engagera skolorna, det är oerhört viktigt att man där lyfter de här frågorna. Vi hade ett projekt som vi kallade Trygg 15 som riktade sig mot 15-åringar. Vi har dock insett att det är för sent, så nu heter projektet Trygg 12 – och vi riktar in oss på 12-åringarna istället, säger Anders Djurberg.

Nu är det bara att hålla i, menar han. Att den anmälda brottligheten gått ner är en framgång, men samtidigt är polisen medveten om att det finns ett mörkertal och att rädslan både för att anmäla och för att vittna är stor.

– Alla måste vara med och hjälpa till, skärpa uppmärksamheten. Nu har vi sett att det går att få bukt med rånen, men det är alldeles för tidigt att luta sig tillbaka, säger Anders Djurberg.

Polisens råd - om du utsätts för ett rånförsök eller ett rån • Försök gör din omgivning uppmärksam på vad som händer. De flesta som passerar ser inte, hinner inte se. Rånarna beter sig dessutom som om de vore kompis med sina offer. • Larma direkt, ring 112. • Polisanmäl alltid. • Detaljer om händelsen och signalement kan vara avgörande. • Märk dina kläder och andra ägodelar, så kan du bevisa att det är dina saker. • Registrera ditt SL-kort. Då kan du spärrare det som blivit stulet och få ett nytt Källa: Polisen Visa mer

Dömda – några exempel • Flera gärningsmän har under året blivit dömda efter att ha utfört personrån av unga. • Fyra personer dömdes i april efter att ha utfört nio olika personrån i Enskede, Johanneshov och Rönninge. En av dem dömds för åtta av rånen till fängelse i två år och fem månader, en dömdes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för att att ha deltagit vid alla nio rånen. En tredje dömdes för tre av rånen till sluten ungdomsvård, den fjärde dömdes till skyddstillsyn med samhällstjänst i 240 timmar. De dömda ska också betala skadestånd till de drabbade. • Fyra pojkar mellan 16 och 17 år dömdes i höstas till sluten ungdomsvård i åtta respektive sex månader för grovt olaga tvång, grov stöld, rån och övergrepp i rättsak. Brotten begicks i Stockholms innerstad och i Solna. • När polisen utreder ett brott där den misstänkte är under 18 år ska utredningen ske så snabbt som möjligt. Det är polisens ansvar att informera socialtjänsten om de ungdomar de bedömer löper risk att hamna i brottslighet. Visa mer

