Iva-personal flyr efter 39 veckor med 12,5-timmarspass

Det är tryckande varmt i lokalen på Södra Teatern när Lena Raftevold och hennes dotter Ida, båda i sjuksköterskekläder, tar plats på scenen - en catwalk - och dansar loss samtidigt som kameran går.

– Jag känner mig lite nerklädd, säger Lena Raftevold efteråt, vänd till en annan medverkande som i svart klänning och högklackat utstrålar glamour.

Hon säger att hon halkade in ”på ett bananskal”, då en musikvideo med årets officiella pridelåt skulle spelas in.

– De ville ha med sjuksköterskor, och det var ju bara kul.

Det är viktigt med balansen. På jobbet inom intensivvården är det långt till glamour. I Karolinska lämnade nyligen krislägesavtalet, KLA, vilket enligt Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska, kommer att innebära kortare arbetspass och mer utrymme för återhämtning.

– Det är ofattbart att vi är ur KLA nu. Men det har kostat kollegor på löpande band. Och jag är jätteoroad inför sommaren, för vi är så många färre, säger Lena Raftevold, som delar sitt arbete som intensivvårdssjuksköterska mellan två sjukhus - Karolinska i Huddinge och Östersunds sjukhus, som DN tidigare berättat. Hon har tappat räkningen på alla insamlingar för kollegor som slutat, både sjuksköterskor och undersköterskor. En del är sjukskrivna och klarar inte mer.

Själv har hon återvänt till den vanliga intensiven på Karolinska i Huddinge för första gången sedan i oktober. Skyddsutrustning behövs inte längre.

Lena Raftevold visar vägen in på covid-intensiven där som mest 18 patienter vårdats samtidigt. Nu är det tomt.

– Jag har funderat mycket på vad pandemin gjort med oss. Jag har tänkt mycket på sorg, säger Lena.

Sorgen handlar om alla svårt sjuka som inte lämnat covid-iva, och som hon varit med in i det sista när de gått bort i covid-19.

– Det är klart att jag inom intensivvården sett människor dö, men inte den här mängden.

Att många kollegor nu sagt upp sig och slutar är också en sorg.

– Jag har fyra, fem kollegor som nu försvinner åt olika håll. Jag tror att det finns ett missnöje med Karolinskas personalpolitik. Ingen arbetsgivare vill hamna i det här läget, men man borde kanske också ha tagit lärdom för att kunna göra det bättre för varje våg i pandemin.

På Karolinska har krislägesavtalet varit aktiverat under totalt 39 veckor för att klara bemanningen inom intensivvården, 20 veckor under 2020 och 19 veckor under 2021. Sjuksköterskor och undersköterskor har schemalagts på 12,5 timmarspass under 48 timmarsveckor. Schemaändring har förekommit med kort varsel, liksom så kallad nödfallsövertid. När krislägesavtalet inte har varit aktiverat har medarbetare i perioder ändå arbetat 12,5 timmarspass, men enligt lokala avtal.

David Konrad, funktionschef för intensivvården på Karolinska, har tidigare sagt till DN att sjukhuset använt krislägesavtalet långt mer än något annat sjukhus i Sverige.

Karolinska har successivt förlorat intensivvårdssjuksköterskor sedan 2015, men nu har personalflykten eskalerat. Enbart under pandemin har cirka 20 procent av iva-sjuksköterskorna slutat, enligt sjukhusets egna siffror. Ett 40-tal sjuksköterskor har sagt upp sig sedan årsskiftet, varav hälften hunnit lämna sjukhuset.

Björn Persson beskriver bemanningsläget efter 15 månader av pandemi som mycket svårt, men vill inte tala om personalflykt.

– Jag håller inte med om att personalen flyr Karolinska, men det stämmer att vi haft ett stort tapp under pandemin. Vi drabbades väldigt hårt under den första vågen då vi mer än femfaldigt ökade vårt platsantal. Men vi behöver självklart se vad vi som chefer kan göra annorlunda och hur vi kan skapa bättre trivsel, säger Björn Persson.

Han säger att sjukhuset har flera saker på gång för att komma tillrätta med bemanningsbristen, och nämner att ingångslönerna för sjuksköterskor har höjts, och att intresset för att vidareutbilda sig till intensivvårdssjuksköterska har ökat. DN har tidigare berättat att sjukhuset planerar att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor till intensivvården, vilket väckt kritik bland annat från Vårdförbundet.

Enligt Björn Persson har det på grund av den höga belastningen varit nödvändigt att anvisa personal enligt krislägesavtalet i så stor utsträckning. Han nämner att sjukhuset vårdat över 1000 covidpatienter, vilket är flest i landet.

Krislägesavtalet aktiverades först i Region Stockholm, som tillsammans med Region Jönköping är den region som utnyttjat det mest. I förra veckan träffade SKR och de fackliga organisationerna en ny överenskommelse, som begränsar tiden som en enskild medarbetare får gå på avtalet i max åtta veckor i sträck, för att anställda ska garanteras vila och återhämtning.

Förutom sjuksköterskor har även undersköterskor inom intensivvården anvisats enligt krislägesavtalet på Karolinska.

Catharina Häggbom, förhandlingschef på Kommunal på Karolinska, säger att det i många fall har varit svårt för Kommunals medlemmar att motsätta sig att arbeta under KLA, och att det i vissa fall krävts sjukintyg.

– För många medlemmar hade det gått så många veckor och månader att pengarna var oväsentliga. Våra medlemmar har i stort sett varit livegna. Om man nu håller sig till överenskommelsen, så välkomnar vi det.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) bär det yttersta ansvaret för regionens personalfrågor.

– Jag är självklart bekymrad över att intensivvårdssjuksköterskor väljer att säga upp sig. Samtidigt har jag full förståelse för att de är slutkörda och behöver återhämtning och vi har därför vinnlagt oss om att alla ska få fyra veckors semester, och erbjudit stöd och coachning, säger Irene Svenonius.

Varför har ni tillåtit att krislägesavtalet använts så länge?

– Vi är också ansvariga för att vi har en sjukvård som står pall under en pandemi. Krislägesavtalet är till för exceptionella lägen och vi har förhandlat om det med bättre ersättningar, och bättre möjlighet till återhämtning. Karolinska som anvisat mest har ju också det yttersta ansvaret för att människor inte ska dö av andra sjukdomar under pandemin, och har varit tvungna att upprätthålla exempelvis cancerkirurgi.

På sikt säger Svenonius att man måste få ner personalomsättningen inom vården, och att det är ett långsiktigt arbete.

För första gången har nu intensivvården på Karolinska inhyrd personal för att klara sommaren.

– Det stämmer, och vi har tagit in timanställda och vikarier, och våra chefer arbetar kliniskt med patienter, säger Björn Persson.

För Lena Raftevold och hennes kollegor är bemanningspersonal en förutsättning för att få välbehövlig semester. Hon har själv fått anpassa arbetstiderna, och nu även fått extradagar ledigt för att hantera stressymtom.

– Det är klart att pandemin påverkat oss, jag ser det som att vi varit i strid. Jag vill ju vara här, för det är mitt jobb som jag älskar.

Krislägesavtal i Region Stockholm Krislägesavtalet omfattar 1,2 miljoner anställda och kom till i samband med skogsbränderna 2018, för att snabbt kunna göra avsteg från kollektivavtalen, schemalägga och flytta personal inom och mellan regioner och kommuner och för att kunna agera snabbt i en akutkris. KLA har varit aktiverat i tio regioner, i Region Stockholm mellan 3 april-31 augusti, samt från 23 december 2020- Enligt en ny överenskommelse om krislägesavtalet mellan SKR och fackliga organisationer från 10 juni ska en enskild medarbetare bara kunna anvisas i högst åtta veckor, för att sedan sättas i karantän för vila och återhämtning. På Karolinska har intensivvårdspersonal schemalagts enligt avtalet under vecka 15-35 och under 2021 mellan vecka 4-22, totalt 39 veckor. Under 2020 har 777 av intensivvårdens medarbetare på Karolinska varit anvisade. Under 2021 har 443 medarbetare varit anvisade. Förutom inom intensivvården har medarbetare inom intermediärvård och Ecmo anvisats enligt KLA. På Södersjukhuset har medarbetare schemalagts enligt avtalet mellan vecka 15-34 och under 2021 mellan vecka 13-23. Under 2020 har 319 undersköterskor, sjuksköterskor och läkare varit anvisade på SÖS. Under 2021 har 50 undersköterskor och sjuksköterskor varit anvisade. Visa mer