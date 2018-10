”Jag har ingen aning om vad jag ska göra nu”

I oktober 2016 flyttade kvotflyktingfamiljen från Kongo, elva personer, in i den före detta Hells Angels-villan i Saltsjö-Boo. När Nacka kommun köpte villan protesterade närboende och sa sig hellre vilja ha kvar Hells Angels.

Men när familjen väl kom blev de välkomnade av grannarna, som hade med sig blommor. Volontärer samlade ihop varma kläder, möbler, dator och tv.

DN besökte dem i början av januari 2017 och en gång till i juni samma år. Då var Juliana Otilia Tambwe en månad gammal. Hon är Mave Loshove Giseles första barn och den första i släkten som är född i Sverige.

Gisele och Juliana lämnade huset dagarna efter att kontraktet gått ut den 30 september. De två var sist kvar. Större delen av familjen har flyttat in i en andrahandsbostad i Vårberg, men värden tillåter inte att fler än sex personer bor där och eftersom Gisele inte har ett arbete fick hon inte skriva på andrahandskontraktet.

Hon har, säger hon, sökt många, många lägenheter – på Facebook, på Blocket, på olika nätsidor... Hon har inte bara sökt i Stockholmsregionen utan också i Västerås och Örebro utan att lyckas.

Se Anette Nantells bilder på Gisele och Juliana

– Jag har försökt allt, men de som hyr ut vill ha hyresgäster som jobbar och andrahandslägenheter är mycket dyra i Stockholm, jag har inte råd, säger Gisele, som lever på barn- och studiebidragen.

Hennes man, som är kvar i Uganda dit familjen kom sedan de flytt från Kongo, har fått uppehållstillstånd i Sverige och är på väg hit.

– När han kommer hit har vi råd att betala 7.000 kronor i månaden i hyra, säger Gisele.

Dagen innan Gisele och Juliana måste flytta ut har hon packat ihop alla sina ägodelar, som står i en hög i vardagsrummet i väntan på att magasineras, och städat hela tvåplansvillan.

Det gör livet väldigt svårt. Vart ska jag flytta? Jag kan inte bo på hotell med en bebis.

På morgonen den 1 oktober besökte hon socialtjänsten i Nacka.

– Han sade: jag kan inte lova någonting, nu har två år gått och vi är inte ansvariga för dig längre. Nu får du klara dig själv, kommunen har gjort sitt, säger Gisele.

I förra veckan bokade socialtjänsten i Nacka tio nätter på ett jourhotell i Huddinge åt henne och Juliana.

– Det gör livet väldigt svårt. Vart ska jag flytta? Jag kan inte bo på hotell med en bebis, säger Gisele.

Helst vill hon bo kvar i samma område i Nacka, där hon läser Svenska för invandrare och Juliana går på förskola.

– Hon tycker väldigt mycket om det och de gillar henne jättemycket, säger Gisele.

Nacka kommun har beslutat om genomgångsbostäder för de nyanlända som har anvisats till kommunen under två år, den tid som motsvarar etableringsperioden.

– Därefter är de Nackabor som alla andra och har ett eget ansvar för att lösa sin boendesituation, säger Pia Stark, enhetschef på etableringsenheten.

– Vi är fullständigt medvetna om hur svårt det är att hitta en bostad i Stockholmsregionen, och särskilt för nyanlända som kanske inte har ett arbete eller ett kontaktnät.

I de fall de nyanlända inte har lyckas hitta en bostad gäller socialtjänstlagen, med samma regler för alla kommuninvånare. Det sker en individuell prövning där särskild hänsyn tas om det finns barn i familjen.

– Man kan bli beviljad en insats om tillfälligt boende av enklare slag – som till exempel ett jourhotell – om man inte har några egna medel att betala med, säger Pia Stark.

Hur länge då?

– Det prövas också individuellt.

Kan kommunen hjälpa till med mer långsiktiga lösningar?