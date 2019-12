Jannike Kihlberg: Ny teknik kan bidra men är bara en del av lösningen

Intresset för att fånga in koldioxid har åkt berg- och dalbana. För ett tjugotal år sedan var förhoppningarna stora, inte minst hos politiker och fossilindustrin. Men efter ett antal avbrutna projekt avtog entusiasmen. På senare år har dock intresset vaknat på nytt.

Anledningen är Parisavtalet ambitiösa mål att sikta på att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. IPCC konstaterade i sin rapport för ett drygt år sedan att om målet ska nås måste koldioxid på något sätt tas bort ur atmosfären. Detsamma gäller för Sveriges klimatmål: att bli koldioxidneutrala 2045 för att senare uppnå negativa utsläpp.

Klimatförändringen som redan märks och de ambitiösa målen har blivit startskott och draghjälp för nya och pågående projekt för tekniker att fånga in koldioxid.

Men som IPCC också konstaterade är borttagning i en så stor skala som skulle krävas rent tekniskt ett oprövat och osäkert kort. Det är också dyrt och de tekniker som används är mycket energikrävande. Skulle all koldioxid i en skorsten fångas in blir energiåtgången högre än vinsten av infångningen.

Tekniska metoder för att fånga in koldioxid kan vara bra, men det krävs mycket mer. Inte minst är det viktigt att komma ihåg att de enklaste sätten att få bort koldioxid är att plantera träd eller att binda den i mark och hav. Av den extra koldioxid som tillförs atmosfären har ungefär en fjärdedel tagits upp av land och lika mycket går in i haven. Att bromsa avskogning, värna om våra hav och till exempel se till att sjögräsängar mår bra är både effektiva sätt att ta bort koldioxid och att dessutom värna den biologiska mångfalden.

När det gäller att mekaniskt fånga in koldioxid siktar Norge på att ta täten. De storsatsar på en affärsidé för att både fånga in koldioxid och lagra den. Paradoxalt nog vill norrmännen använda sin kunskap från oljeutvinning för att lagra koldioxiden i flytande form något tusental meter ner i berggrunden under Nordsjön. Lagringsutrymmet som planeras är så stort att det kan rymma koldioxid från hela Europas utsläpp.

En del i projektet är att rökgaser fångas in i ett värmeverk i utkanten av Oslo med samma mål som Stockholm exergi har med sin testanläggning.

I Norge, precis som i Stockholm, är finansiering en nyckelfråga för att gå vidare. Projektet beräknas kosta mellan 10 till 20 miljarder norska kronor. Kostnaderna måste delas men staten måste troligen stå för en stor del eftersom företagen ska verka på en konkurrensutsatt marknad. Ett slutgiltigt beslut ska tas i Stortinget nästa år och affärsidén för att få politikerna med på tåget är att locka andra länder och aktörer att vara med.

Svenska myndigheter har varit på flera studiebesök och om infångning kommer att ske i Sverige är en lagring i havet utanför Norge den lösning som på kort sikt ligger närmast till hands.

I slutet på januari är regeringens utredning om hur förutsättningarna för koldioxidlagring i Sverige ser ut klar. Då kan det komma svar på vad som kan ske i framtiden.

