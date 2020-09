Järvas ledare manar till lugn när högerextrema vill bränna Koranen

Representanter från Moderaterna, civilsamhället och de religiösa samfunden samlades under fredagsmorgonen i Rinkeby galleria på initiativ av Moderaternas gruppledare Anna König Jernemyr. Anledningen är det danska partiet Stram kurs planer på att bränna Koranen i Rinkeby under lördagen.

Anna König Jerlmyr ville tala med ledare från civilsamhället att det var viktigt att inte provocera fram våld. ”Det är medvetet provokativt att bränna Koranen i områden med många troende.” Foto: Barzan Dello

Under veckan har aktörer i Rinkeby haft diskussioner kring hur de ska hantera koranbränningen. Islamska samfund på Järvafältet har träffat sina medlemmar och manat till lugn och ett fredligt bemötande.

– Den här danska killen är här för att provocera oss och vinna uppmärksamhet, och vi ska inte ge honom det han vill ha, säger Hussein Farah Warsame, imam i moskén i Rinkeby.

– Han har en dold agenda. Inte bara att provocera oss utan han vill vinna röster.

Dagens Nyheter har tidigare skrivit att den danske Rasmus Paludans agenda är att skapa upplopp i Sveriges utsatta förorter genom att använda yttrandefrihetsgrundlagen till att ”håna och förnedra islam i fem svenska ghetton” som partiet skrev i sin ansökan.

Den delen i den svenska grundlagen vill 15 muslimska församlingar i Stockholm nu ändra på.

– Vi vill inte att det ska vara lagligt i Sverige att bränna heliga skrifter som Koranen, Bibeln och de judiska skrifterna och att det samtidigt ska bli förbjudet att håna de olika religionerna, säger Hussein Farah Warsame.

Han visar ett papper med flera punkter som under morgonen lämnat över till politikerna.

– Vi vill ha en förändring i politiken, säger han och Abdulla Ali Abdi, verksamhetschef för Tensta Moské.

Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, kommenterar den koranbränning som Stram kurs genomförde i Rinkeby redan på torsdagsmorgonen.

– Det var fegt att komma hit tidigt på morgonen häromdagen och nästan darra på rösten och tända på och sticka härifrån. Kom hit och ta en riktig debatt i stället och vädra era åsikter och ta emot våra argument.

Vad tycker du om att muslimska samfund i din stadsdel vill ändra på svensk lag?

– En sådan fråga får riksdagspolitiker bestämma ytterst, men en viktig bärande del av en demokrati är att man får yttra sig även på ett sätt som är förskräckligt.

En man i slips och rock har kommit ut i solen för att titta på politikerna och de religiösa ledarna som låter sig fotograferas tillsammans på torget.

Har du hört något om det som planeras här i helgen?

– Alla pratar om det. Det snackas mycket. Folk gillar inte det.

Vad tror du kommer att hända?

– Jag säger så här, det kommer att bli en reaktion precis som på en fotbollsmatch. Det är inte bra att gå till laget Djurgården och bränna en Djurgården-flagga framför dem. Vad tror du kommer att hända då?

Rinkeby torg låg öde under fredagsförmiddagen. Foto: Barzan Dello

Rinkeby torg är sävligt och lugnt under fredagsförmiddagen. Solen tittar fram och lyser upp de beigefärgade byggnaderna. Allt rullar på som vanligt förutom att en polisbil har kört in och ställt sig mitt på torget och när vi frågar verkar det vara få som känner till - eller som i alla fall säger sig känna till - vad det danska partiet Stram kurs planerar här under morgondagen.

Restaurangägaren Yusuf Abdalla tror att det kan bli oroligt under lördagen. Foto: Barzan Dello

Men restaurangägaren Yusuf Abdalla berättar för DN att det i själva verket talas mycket mellan invånarna och att många är oroliga.

– Här är det jättemånga som tror 100 procent och det kan blir problem här om de bränner koranen. Speciellt om de äldre ser att de bränner koranen. De kommer att bli upprörda.

Vet du att det är lagligt i Sverige att håna religioner?

– Nej, jag visste inte det. Vi trodde att det var olagligt i Sverige att bränna Koranen och andra religiösa skrifter. Nittio procent av alla som bor här tror det.

Kvinnorna i matbutiken på Rinkeby torg är oroliga för vad som väntar. Foto: Barzan Dello

I en av affärerna vid torget arbetar en somalisk kvinna med slöja. Hennes väninna som pratar bättre svenska säger att kvinnan inte känner till att det ska brännas en Koran här i området men kvinnan själv säger sedan att jo visst känner hon till vad som ska hända.

– Om de kommer och gör något mot Koranen jag kommer att gå ut själv och demonstrera, säger hon.

Längst in på torget, bredvid gymmet, ligger en ljus och luftig livsmedelsbutik där Eldorado-chokladpuffar från Axfood trängs med somaliska varor och rissäckar stora som tunnor.

Kvinnan som driver butiken blir förvånad när vi tar upp vad som ska hända.

– Jaså de ska komma till oss? Och bränna Koranen?

Hon skrattar. Men skrattet förbyts snabbt till allvar.

– Nej, men det känns otryggt. Vi är redan oroliga över vad som händer med våra barn. Över all kriminalitet. Vi orkar inte mer. Det är många tårar vi gråtit. Ingen ska komma hit och förstöra oss som redan är förstörda.

Trots planerna på manifestationer tänker hon hålla öppet som vanligt i morgon. Hon tar inga åtgärder för att öka säkerheten eller skydda sin butik.

– Ingen kan kränka mitt område eller min butik. Jag säger till dem att gå härifrån. De ska inte kränka oss och störa vårt land. Det räcker att de gör det hemma i Danmark, säger hon.