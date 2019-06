Järvaveckan slår besöksrekord

Just nu: spara 50%

När solen tittar fram börjar området fyllas med människor. Det blir trångt mellan de små vita tälten och matosen blandas från de olika vagnarna.

Spånga idrottsplats är för tredje året i rad platsen för Järvaveckan, startad av stiftelsen The Global Village, med syftet att ”minska avståndet mellan folk och folkvalda”. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har ett tält med företrädare som talar med besökare.

Ulf Hansson är på plats i Liberalernas tält. Till honom har folk ställt frågor och framfört åsikter om allt från miljö och EU-frågor till sjukvård, bostad och skola.

– Jag ser det här som en demokratifråga, att man pekar på att det finns en möjlighet att påverka, att till exempel kontakta en politiker. Och blir man medlem så kan man påverka direkt. Folk är väldigt intresserade, säger han.

I ett av de lite större tälten sitter några barn djupt försjunkna i målande med vattenfärg. Ett par föräldrar sitter med vid bordet, medan andra samtalar några meter bort. Det är Svenska med baby, som anordnar mötesplatser för nya och etablerade svenskar med barn.

Ghada Zerfani och hennes barn började på Svenska med baby 2017 och Zerfani säger att hon både lärt sig svenska och fått många vänner i och med verksamheten. Till Järvaveckan har hon dock kommit eftersom hon hört att det ska finnas jobberbjudanden här. Hon har hört sig för i jobbtorget som finns på området, men det var framför allt arbeten i hemtjänsten de kunde erbjuda den dagen.

– Jag vill jobba med barn, säger Ghada Zerfani.

Hon kom till Sverige 2016, berättar hon medan hon kisande vandrar mellan tälten. Svensk politik har hon inte så bra koll på, men hon skulle gärna vilja veta mer.

– Kanske mer om hur de olika partierna tänker och vad de vill. Och vad de kan göra för oss - jag och min man till exempel har uppehållstillstånd, han jobbar, men jag letar jobb. Många arbetsgivare vill att man ska ha mycket erfarenhet.

Mohammed Hagi Farah, medborgarvärd och lokalprofil i Rinkeby, kommer inte många meter framåt i taget när han rör sig mellan tälten - många vill hälsa och prata. Årets fokus på jobb säger han är mycket bra. Däremot tycker han att politikerna som talat under veckan haft för lite fokus på människorna som bor i områdena.

– Vi vill att politikerna ska prata med oss. Att man fokuserar på förorterna och prata om problemen där och vilka förslag partierna har gällande till exempel jobb, skola och bostad. Så människor kan känna att ”oj, de pratar om mig”.

Förra årets arrangemang slog besöksrekord med över 30.000 besökare - en tredubbling från 2017. På söndagseftermiddagen stod det klart att det även i år blir rekord.

– Många trodde att siffran skulle minska i år för att det inte är valår. Målsättningen har varit att locka 40.000 besökare – en siffra som redan passerats, trots oväder och regn på onsdagen och torsdagen, säger grundaren Ahmed Abdirahman.

Han berättar att det i år funnits över 300 organisationer på plats och över 100 seminarier. Något annat som lockat besökare är musikakterna. Bland andra Elias Abbas, bland annat känd från Melodifestivalen, har uppträtt.

Enligt Ahmed Abdirahman har över 2.000 jobb kunnat erbjudas under veckan och han säger att arbete är en avgörande del i förtroendet för politiken. I arbetsgivarorganisationen Almegas tält, där flera olika företag hållit samtal med arbetssökande under veckan, uppger de att fler än tusen intresseanmälningar kommit in.

– Det handlar om politiken i praktiken - att visa vad den är kapabel till, säger Abdirahman.

Något annat han lyfter fram som viktigt är att Järvaveckan fortsätter och inte blir ett av alla kortsiktiga projekt människor i områdena runt Spånga IP är vana vid.

– I år har det varit väldigt många unga här. De minglar, äter och springer runt mellan tälten, men i deras minne kommer samtalen att fastna. Om vi gör detta varje år, vilket är vårt mål, så kommer vi tillsammans att vända utvecklingen i de här områdena.

