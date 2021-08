Jättelika luckor ska säkra Mälarens dricksvatten

Väster om Slussbron på Södermalm byggs två avbördningskanaler. De ska reglera vattennivåerna i Mälaren och med hjälp av de enorma luckorna kommer vatten att släppas ut från Mälaren till Saltsjön.

– Avbördningsluckorna är hjärtklaffarna i Slussen. De gör att vi kan säkra vattentäkten i Stockholm. Vi kan tappa ut vatten i Saltsjön och stänga om Saltsjön stiger. Om vi inte har luckorna riskerar vi översvämning, inte bara i Mälardalen utan också i tunnelbanan, säger PärHenrik Willenfeldt, byggledare för delområde vatten hos Projekt Slussen, i ett pressmeddelande och påminner om att just tunnelbanan var nära att svämmas över vid flera tillfällen kring millennieskiftet.

Luckorna tillverkas i Blekinge och transporteras sjövägen till Stockholm. Foto: Christine Olsson

Luckorna tillverkas i Blekinge och transporters sjövägen till Stockholm och Slussen. Det tar ungefär ett år att konstruera en lucka och PärHenrik Willenfeldt är imponerad.

– Avbördningsluckorna i Slussen är några av världens största segmentluckor, det är vi förstås lite extra stolta över, säger han.

Nu har den ena luckan anlänt. Den ska monteras i den södra avbördningskanalen, närmast Södermalm. Det tar ungefär en vecka innan den sitter på plats. Därefter tar det omkring ett halvår att installera exempelvis hydraulik.

Den första avbördningsluckan ska enligt planen tas i drift under 2022. Den andra luckan kommer förhoppningsvis att monteras 2023.

Under 2024 ska avbördningen vara i full drift. Då kommer inte mer vatten än tidigare att tappas ut, däremot utökas kapaciteten. Då finns möjlighet att tappa ut 1 400 kubikmeter vatten per sekund. Tidigare var kapaciteten runt 800 kubikmeter. Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget i Stora Lule älv, har tre segmentluckor och avbördar 2 300 kubikmeter vatten per sekund.

Tanken är att den högre avtappningskapaciteten ska förhindra att både Mälardalen och tunnelbanan översvämmas.

Luckorna ska bidra till att förhindra översvämningar i tunnelbanan och Mälardalen. Foto: Christine Olsson

– Det roligaste med den här delen av projektet är att få vara med och säkra både dricksvatten och infrastruktur. Det svåraste är den komplexa konstruktionen där grundläggning, betong och lucka behöver vara i en perfekt symbios, säger PärHenrik Willenfeldt.

Luckorna beräknas ha en livslängd på 100 år.

