Joakim och Ida-Maria snålar på el och vatten – för klimatets skull

Duschbestyren är just avklarade i den nybyggda etagelägenheten nära kanalen i Norra Djurgårdsstaden. Joakim Han klarade morgontvagningen på 51 liter vatten medan Ida-Maria Öst behövde 53 liter enligt läsplattans staplar på hallväggen.

– Då har jag ändå inte tvättat håret. Vi har bättre koll på vår vattenförbrukning nu. Jag kör inte småtvättar längre och tänker mycket på gradtalet, hur länge jag tvättar och med vilken miljöpåverkan, säger Ida-Maria Öst.

Tvåbarnsfamiljen är ett av 154 hushåll som deltagit i forskningsprojektet Smart Energy City för att spara energi. Läsplattan i hallen och en app i mobilen visar förbrukningen av både el, värme och vatten. Grönt, orange och rött indikerar om den är klimatmässig eller inte.

De har påverkats av att ständigt bli påminda om hur mycket energi som går åt till vardagsbestyren.

– Vi kör alltid diskmaskinen och ofta tvätten på natten och tänker mer på hur mycket el och vatten vi förbrukar. Man tänker ekonomi inte bara miljöpåverkan, vi betalar ju för vatten och el. Jag är också mer på barnen att snåla, de skolas verkligen in i det, säger Ida-Maria Öst.

”Vi kör alltid diskmaskinen och ofta tvätten på natten och tänker mer på hur mycket el och vatten vi förbrukar”, säger Ida-Maria Öst. Foto: Fredrik Funck

Den extremt varma sommaren i sommarstugan i Hälsingland som drabbades hårt av både torka och bränder har också gjort sitt till. Där tog vattnet slut i somras.

– Det har satt sina spår hos mig. Vi har egen brunn och då blir det väldigt svart på vitt när vatten inte kommer ur kran längre utan man får fylla vatten i dunkar. Det blev väldigt konkret att se hur många dunkar som går åt bara för att diska för en familj, vi tvättade oss i sjön, säger Ida- Maria Öst.

När familjen lämnar huset kan de ställa in funktionen Eco away som släcker all belysning och sänker värmen i lägenheten några grader. Med mobilen kan de sedan sätta på värmen när de är på väg hem.

– Vi har golvvärme så det tar tolv timmar innan det sänks en grad. Då släcks även lamporna. Systemet är bra. Man skulle ju inte gå och skruva ned varje element när man reser bort, säger Joakim Han.

Familjen har en laddhybrid som går att styras till laddning på natten. Man har också bytt till LED-lampor för att minska elförbrukningen.

Energistudien visar att barnfamiljer har svårare att klimatanpassa sin vardag, trots goda intentioner.

– Det är svårare att vara hundraprocentigt miljömedveten med barn. Man vet att det är dåligt att bada men har man barn så måste de ju få göra det. Och barn vill alltid bada lite längre. Det blir också mer disk och tvätt för en barnfamilj, säger Joakim Han.

Deras barn påverkas ändå av att bo i en utpräglad miljöstadsdel och driver på för att familjen ska klimatanpassa sig på vissa områden.

– Vår son är nio år och vill att vi ska ha en elbil för att de är bättre, han vet att vi bor i ett miljöhus, och gillade att se hur många kilowatt som kom in från solcellerna i början på läsplattan, säger Joakim Han.

”Det är svårare att vara hundraprocentigt miljömedveten med barn”, säger Joakim Han. Foto: Fredrik Funck

Familjen valde aktivt att bosätta sig i Norra Djurgårdsstaden av klimatskäl.

– Det känns gott i hjärtat att bo så här. Vi ville bo nära natur och tyckte att det var en fantastisk bonus med hela miljötänket. Det höjer nivån, man känner sig extra nöjd. Nu har jag lobbat för att vi ska få en Paradiset-butik här i Facebook-gruppen, säger Ida- Maria Öst.

Just nu ligger Norra Djurgårdsstaden i klimatfronten. Men familjen tror att de smarta miljövalen snart blir standard och kommer att integreras i all hemteknik.

– I framtiden tror jag att det kommer att vara självklart att man inte behöver göra aktiva val utan att det går automatiskt. Att miljövänligt är det enda valet, säger Joakim Han.

