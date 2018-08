Jörgen Jonasson: Pubkvällen var egentligen ett enda utdraget lajv

Den rödhåriga servitrisen på pubens uteservering kommer fram och möter oss med ett leende.

– Hej!

– Hej, tänkte äta lite, är det bara att slå sig ner?

– Sure!

– Vi kan beställa på en gång.

– Great! What can I get you, guys?

Där, redan i början av krogrutinen, blir det fånigt. Eftersom kunden inte riktigt vet om servitrisen kan prata svenska, eller ens förstår svenska, uppstår osäkerhet. Ska man svara på svenska eller gå över till engelska? Och en osäker gäst är ingen bekväm gäst.

När fenomenet uppstod på Stockholms pubar för drygt 25 år sedan var det lite roligt, man ställde sig vid baren, beställde och småpratade på engelska och kände sig lite international. Men med åren har den känslan gått över. Det har varit tydligt särskilt efter de gånger då puben börjat stänga innan man lyckats komma loss från barstolen. Och samtidigt som bartendern övergått från att tappa upp öl till att plocka disk, har hans nordengelska dialekt övergått till ren östgötska. Som gäst inser man då att pubkvällen egentligen var ett enda utdraget lajv. Barkillen Kalle spelar bara Evan Sutcliffe från Newcastle – och gästerna blir till turister i sitt eget kvarter som tvingas blanda språk och beställa dryck i varierande grader av stapplande engelska.

Men under de senaste årens debatt om vad som är svenskt och vad som är inte är svenskt måste ju ändå idén om att prata engelska på puben i Stockholm räknas som väldigt svenskt. Staden har byggt sin storhet på invandring. Dialekter från Värmland, Norrbotten och Skåne blandas i tunnelbanan med polska, spanska och arabiska. Mixen av människor vars drift tagit dem hit är antagligen en av orsakerna till att vi som bor här anses vara early adopters – det uttjatade faktum att vi snabbt hakar på trender för att sedan aldrig helt släppa dem. Sushi, latte och meze finns kvar och kompletteras av ett ständigt inflöde av nya influenser och idéer.

Så kanske är tramset på puben bara en signal om att vi fattat läget – för vi är stockholmare och med en avmätt rörelse med handen kan vi sedan utbrista i ett äktsvenskt:

– May we have the check, please!

Jörgen Jonasson är printchef och tycker att bäst i stan just nu är sommaren – tro inte att den är slut, bara för att turisterna försvunnit.