Josefine Hökerberg: Det känns som kejsarens nya kläder

Jag är gravid och har ont i ryggen. Gravidyoga föreslår barnmorskan.

Det blir pilates istället. Gravidpilates. 920 kronor betalar jag för tre gånger. Jag är glad och stolt över att jag gör något för mig själv.

Vi är fyra damer på fyra britsar. Timmen går ut på att andas och att ”lyfta babyn upp eller ned”. (Vilket är detsamma som att knipa med bäckenmuskulaturen eller slappna av kommer jag underfund med senare.)

Tränaren beter sig som om det hon gör är jätteviktigt. Hela hennes tonval och ordval visar att det här är något proffsigt som behöver tas på allvar. ”Lift the baby up, then down again”

Armen upp. ”Ursäkta jag fattar inte, hur gör jag när jag lyfter babyn upp? Vad är det för något?”

”Du kommer att förstå tekniken senare. Kanske efter två, tre gånger”, säger hon.

Det här är lite av en mycket avancerad hemlighet förstår jag, ”and lift the baby up again”

Vi gör superenkla övningar med gummiband. Som jag har gjort hos sjukgymnasten och mot en dörr hemma hundratals gånger tidigare.

Nu trappas tonläget upp. Nu är det neurovetenskap.

”And your palms up. And the twitch again.” Hon tar det här på största allvar. Även deltagarna verkar göra det. Det är största tystnad. Tagning. Ingen lek detta.

Vi stretchar sidorna. Vilar i barnets yogaposition. Sen vickar vi lite på tårna. ”Nu kan ni ta sprayflaskorna och en handduk och torka av britsarna.”

Jag tittar på de andra. Har de känt något? Alla gör likadant. Sprayar av madrassen fastän ingen har svettats. Torkar duktigt av med handduken. Är de nöjda, undrar jag. Tror de att de har tränat, funderar jag. Det här känns som kejsarens nya kläder.

Jag gör ”svensken” - ett uttryck som myntats i Sydamerika när man blundar för sanningen och låtsas som ingenting - och hoppas att tränaren inte ska se på mig vad jag tänker.

Jag går därifrån förundrad. Är detta en låtsasvärld? Är folk i Stockholm så här rika? Eller är vi bara grundlurade.

Vick, vick, vicketi-vick. Trehundra kronor. Det är ett halvt sl-kort nästan!

Bäst i stan just nu: mjukglassen på Preemmacken på Norr Mälarstrand.

Josefine Hökerberg är reporter på DN och gillar inte när maten detaljpresenteras på restaurang.