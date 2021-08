Judiska församlingen hårt drabbad av pandemin – hon har begravt dem alla

– Vad är det här för äcklig kosher-skit?

Middagsgästerna börjar anlända och kock-Josef är inte nöjd med dagens inhandlade råvaror. Det puttrar och fräser under den avstängda ”den för så mycket oväsen” spisfläkten och matoset fyller varje vrå i lägenheten. Bekvämt bortom handräckningsavstånd halvligger Isak Nachman i soffan och kommenterar löpande arbetet. Hustrun Anna skär upp tomater och skrattar.

– Isak har svart bälte i baksäteskörning.

Bild 1 av 5 Anna Nachman cyklar till södra judiska begravningsplatsen. Hon började som frivilligarbetare och hjälpte länge till med att svepa avlidna innan en fast tjänst som ansvarig blev ledig och erbjöds henne. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 5 Anna väljer ut var kollegan Dejan Stankovic personal ska gräva. En judisk begravning ska ske på judisk mark. Församlingen äger alla de judiska begravningsplatserna. ”När judar flyttar till en ny plats, ett nytt land, en ny stad så ser de till att köpa en bit mark och göra en begravningsplats av den.” Foto: Paul Hansen Bild 3 av 5 Anna kontrollerar allt innan begravningsgästerna börjar anlända. Inget får gå fel. Blir begravningen bra är det ett minne de kan vila i efteråt. Jag får inte tillfoga mer sorg.” Foto: Paul Hansen Bild 4 av 5 Anna och kollegan Dejan Stankovic tar en smygrök på södra begravningsplatsen. En lugn och stilla stund att samla tankarna, innan ceremonin ska börja. Foto: Paul Hansen Bild 5 av 5 Anna ansvarar för en begravning på norra judiska begravningsplatsen. ”Vår idé är att man begraver, liksom i traumat just när man fått veta att ens nära har gått bort. Det ska gå snabbt, så att man sen ska kunna börja sörja på allvar.” Foto: Paul Hansen Bildspel

På köksbordet, bredvid skärbrädan, ligger en mobiltelefon som ständigt är inpluggad i ett extrabatteri. Anna Nachman har jour. Det har hon alltid. Som begravningsansvarig på judiska församlingen har hon hand om alla begravningar av judiska personer i Stockholmsområdet. Folk kan ringa dygnet runt när en anhörig gått bort och då ska Anna ordna att kroppen hämtas, körs till kapellet, tvagas, sveps och läggs i kista. Sedan ska graven grävas, gäster bjudas in, annons sättas ut och begravningsceremonin organiseras. Helst ska den avlidna i jorden inom 24 timmar.

Att ständig vara i tjänst gör inte Anna någonting. Hennes yrkesbakgrund är brokig, hon är utbildad arbetsterapeut, journalist och formgivare. Frilanslivets flexibilitet ”jag har alltid haft svårt att sitta still” passade länge bra men de senaste årens fasta anställning med månadslön tycker hon är att föredra för en fembarnsmor. Det enda som är lite knepigt är att planera semester.

Anna Nachman är född i Malmö, uppvuxen utanför Eslöv och har bott i Stockholm sedan hon för tjugo år sedan kom in på Beckmans designhögskolas formlinje. ”Jag har varit på många ställen i världen, men det finns ingen vackrare stad än Stockholm.” Foto: Paul Hansen

– Jobbet är lite som att vakta en fyr. Jag går hela tiden och väntar. De jag ska begrava, denna vecka eller nästa, lever ju fortfarande. Med så kort framförhållning går det inte att planera. Barnen har vant sig vid att det inte blir långa semestrar. Vi gör många utflykter runt hörnet, ofta till Humlegården.

Någon har ritat ett hjärta i snön. Gravarna på Södra begravningsplatsen är klädda i tjock vinterskrud. Inne på kapellets lilla kontor luktar det kaffe. Och cigarettrök. Anna ”jag röker inte” Nachman har sin ovana trogen tagit några snabba bloss runt knuten med kollegan Dejan Stankovic. Det är den tjugonionde januari och årets elfte begravning ska förrättas. Den andra vågen av Covid-19 pandemin har slagit till med full kraft.

Nio av de tio frivilliga kistbärarna ur Chevra kadisha (det heliga sällskapet) har anlänt i god tid men strul i tunnelbanan gör att han som bor i Bergshamra är sen. Enligt judisk tradition måste det vara minst tio män närvarande vid en begravning. Anna går ut för att vänta in den sista bäraren. Telefonen ringer. Det är kallt, hon har inga handskar och öppnar luren med nästippen. Hon ser att det är tonårsdottern Liyan som ringer och anar ärendet.

– Hej, välkommen till Swishakuten.

Bild 1 av 4 Anna funderade tidigt på att starta en begravningsbyrå. ”Nu blev det inte en byrå, utan det blev det här. Jag tycker om det judiska sättet - att det just inte är en begravningsbyrå, utan bara volontärer. Jag behöver aldrig sälja på någon en dyr kista. Enda poängen är att begravas så fort som möjligt för att familjen ska må lite bättre.” Foto: Paul Hansen Bild 2 av 4 För att kunna klara av arbetet, både som frivillig och anställd, tycker Anna att man ska ha vissa egenskaper. ”Man ska ha en viss eftertänksamhet för att kunna orka. Bärarna, till exempel, de sitter ju och lyssnar på alla griftetalen. Man följer en människa genom livet och in i döden. En sorglig historia.” Foto: Paul Hansen Bild 3 av 4 En avliden förs till sista vilan på södra begravningsplatsen. Anna leder processionen till den nygrävda graven. ”Jag har gått ifrån mycket regler för jag lyssnar på familjen. Så länge det inte är respektlöst mot någon så tillåter jag det mesta. Det är familjens begravning. Inte min.” Foto: Paul Hansen Bild 4 av 4 En av begravningsgästerna tackar Anna för en fin ceremoni. De frivilliga fyller igen graven. Judiska begravningar är ofta avskalade. Rabbinen eller kantorn sjunger några psalmer, man håller ett griftetal vid graven, sänker kistan, läser en Kaddish, (bön för de sörjande) och sedan är det slut. Det tar sällan mer än en halvtimma. Foto: Paul Hansen Bildspel

Anna Nachmans föräldrar flyttade till Sverige från Polen och fram tills hon var fem år gammal kunde hon bara tala polska. Ett barn i ett främmande land, utan språk, hon kände sig ensam. På den tiden fanns det inget internet och bara två tv-kanaler att välja på. Anna hade tid att tänka, fundera. Hon minns den döda fågelungen i trädgården, hur intresset för livet, döden, själva existensen väcktes redan då.

– Det hängde ihop med ensamheten. Jag funderade på var jag hade varit innan jag föddes. Var vi är före, och efter existensen? På något vis förstod jag att döden liksom var inskrivet i livets kontrakt. Vill du leva så är priset döden.

Bild 1 av 5 Barnens skola är omgiven av ståldörrar och tv-övervakade passager. Anna tycker att det är sorgligt. ”Det är så mycket grindar, så mycket koder och så mycket folk som sitter och vaktar. När det gäller ens barn så tar man det säkra före det osäkra, men det är klart att det inte ska vara så.” Foto: Paul Hansen Bild 2 av 5 Picknick i parken med döttrarna är ungefär den fritid som Anna till vardags har utrymme för. Att alltid vara i tjänst har sina sidor, på gott och ont. Foto: Paul Hansen Bild 3 av 5 Lycka är att få med sig tonårsdottern Liyan ut till Humlegården. Anna har fem barn och älskar att umgås med sin lilla ”flock”. Foto: Paul Hansen Bild 4 av 5 ”Ju längre jag jobbar med det här desto mindre förstår jag. Ibland är jag med om saker och jag tänker; kanske, kanske är det ett tecken på att det finns någonting annat, någonting efter döden. Men sen i nästa sekund så tänker kanske ändå inte.” Foto: Paul Hansen Bild 5 av 5 Ännu en kista flyttas från förrådet till svepningsrummet. Motorvägens sus blandas med fågelkvitter. ”Även om jag inte vet vad som sker efter döden, hoppas jag ju att det finns någonting. En stor plan, någonting som händer när man dör. Att man plötsligt förstår hur hela pusslet sitter ihop.” Foto: Paul Hansen Bildspel

Festis, bävernylon, dagisteckningar och stålbarriärer. Barnens blodsocker har fått en rejäl uppåtpuff med kycklingkorvar från Bajit Café och Dan och Adina har mycket spring i benen. Anna har händerna fulla och yngsta dottern Chaya knappar in koden till den sista av flera säkerhetsdörrar. Allt är tv-övervakat och skyltar uppmanar alla att noga stänga efter sig. Anna och Isak är medvetna om det nödvändiga med säkerhetsarrangemangen. Man tar inga risker, inte med sina barn.

– Det är sorgligt. Antisemitismen. Varje gång en människa säger att ”judarna” skulle ligga bakom något dåligt, att det skulle vara en konspiration. Det är en chock varje gång.

Bild 1 av 6 En avliden kistläggs inne på judiska kapellet svepningsrum. ”När jag sveper kan jag ibland känna att det inte bara är jag och min kollega där, som om det finns ytterligare en närvaro i rummet - men oftast inte.” Foto: Paul Hansen Bild 2 av 6 Annas telefon är ständigt uppkopplad till ett extra batteri. Det är många som ringer varje dag. Allt handlar om döden, och det kan vara slitsamt. ”Om man ska orka höra på sånt och ändå kunna lämna arbetet med någon slags glädje så ska man ha ett sinnelag som passar. Det tror jag nästan är näst intill medfött.” Foto: Paul Hansen Bild 3 av 6 Familjen Nachmans hem är välbesökt. Annas liv kretsar kring hemmet. ”Det är jobbet, familjen och sen är det egentligen inte så mycket mer.” Foto: Paul Hansen Bild 4 av 6 Familjen firar shabbat varje fredag och stänger av mobilerna, umgås. Vännen Josef förbereder maten innan helgen börjar medan Anna och dottern Adina hänger med hans vovve Hunter. Foto: Paul Hansen Bild 5 av 6 Anna lever ett inrutat liv med familjen. De firar sabbat varje fredag och stänger av mobilerna. Familjens sociala epicentrum är köket, där Josef Schreiber är en ständigt närvarande vän. Foto: Paul Hansen Bild 6 av 6 På årsdagen av Sara Nachmans död samlas vänner och familj för att högtidlighålla hennes minne. ”Jag begravde min styvdotter, det finns inga ord för hur hemskt det var. Sara var 18 år och hade epilepsi, fick ett anfall och vaknade inte igen.” Foto: Paul Hansen Bildspel

Lyftanordningen i taket surrar. Vita plasthandskar, skyddsrock. Anna lyfter varsamt över en avliden äldre dam till en kista. Av smittskäl utför hon begravningsritualen utan att öppna förslutningen kring den döda. Det sista hon gör är att hälla lite sand från Israel över kroppen. Tanken är att alla, på något vis, ska begravas i den Israeliska myllan. Anna brukar be vänner som reser till Israel att ta med sig lite sand hem. Hon läser i anteckningarna, kvinnan vill ligga bredvid sin redan avlidna make, intill ett vackert träd på L-sektionen. Under sina sju år i yrket har Anna Nachman begravt uppåt fyrahundra människor och hon säger sig ha koll på var alla ligger. Även om det under pandemin varit många avlidna och arbetet var intensivt. Den första vågen av covid-19 tog livet av många överlevande från Förintelsen. Judiska hemmet, där många bodde, drabbades hårt. Anna begravde dem alla.

– Det är alltid lika konstigt när man tvättar en person, ser numret på armen och inser att oj vad du har varit med om. Det har ju pratats om att alla överlevande snart skulle vara borta. Det gick så fort under pandemin och snart är verkligen alla som överlevt Förintelsen borta. Vem ska då komma ihåg vad som har hänt? Vem ska se till det aldrig blir så igen?

Bild 1 av 5 Anna och hennes man Isak Nachman, som är rabbin, bor ett par stenkast från kontoret och möts upp för att göra sällskap hem. Sonen Aaron har hållit ställningarna med de små. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 5 Aaron sjunger för småsyskonen Liyan och Adina innan det är dags för middag. Han hjälper ofta till på begravningarna. Hans sångröst är mycket uppskattad. Foto: Paul Hansen Bild 3 av 5 Ett blått flimmer fyller rummet när barn, kusiner och vänners barn spelar dataspel - ända tills tråkiga Anna kommer in och talar om att det tydligen ska ätas mat också. Foto: Paul Hansen Bild 4 av 5 Kvällsrutinerna är ofta en sista eruption av energi från de minsta innan lampan släcks och nytandborstade barn får en välbehövlig vila. Foto: Paul Hansen Bild 5 av 5 Isak väntar in den sista godnattpussen innan han släcker lampan. Dan Nachman är inte svårflörtad. Snart lägger sig lugnet i småbarnsfamiljens lägenhet. Foto: Paul Hansen Bildspel

Dottern Adinas förskoletillverkade pärlplatta har gått i två bitar. Det är en sjöhäst. Hon lägger delarna uppfordrande på köksbordet mitt framför Annas skärbräda. Det är ju sånt en mamma kan fixa. En halv klistertub senare tvingas Adina konstatera att mammor kanske ändå inte kan allt. Josef Schreiber, familjens ständigt närvarande vän och egenutnämnda mästerkock tittar upp från sina grytor, undrar var tomaterna är. Snart är det dags att äta. Det är här glädjen och värmen finns, tycker Anna. Hemma är hemma, meningen med allt. Hon känner att arbetet inte har lärt henne så mycket om döden, desto mer om livet.

– Jag har lärt mig att uppskatta vardagen mer, tjafsar inte längre om små saker. Jag tror att jag blivit lite snällare, ödmjukare. Jag kan vara på uselt humör, huvudvärk, sur på maken, arg på barnen. Sedan tar jag hand om en avliden människa och när jag går ifrån jobbet har jag mindre ont och är på ett helt annat humör. Det enda jag kan göra är att fokusera på att leva, att leva just nu. Jag vet ju hur det slutar.

