Enligt den kommunala avgiftslagen från 1957 har kommuner rätt att ta betalt för parkering på vilka gator de vill, förutsatt att åtgärden leder till förbättrad ordning i trafiken. Söderström, som också är tidigare chef för Sveriges kommuner och landstings (SKL) sektion för trafik och infrastruktur samt vikarierande professor vid Kungliga tekniska högskolans (KTH) institution för trafikplanering, konstaterar i en artikel på DN Debatt på måndagen att kommuner får ta ut parkeringsavgifter med hur höga belopp man vill – men inte i områden där behov av mer ordnad trafik saknas.

Efter Transportstyrelsens behandling av Söderströms överklagan visade det sig att 287 föreskrifter om avgiftsbeläggning av gator i Bromma fick underkänt, eftersom kommunen inte hade motiverat varför avgifter behövdes på dessa gator. Slutsatsen är enkel: Stockholms stads politiker – både den rödgrönrosa majoritet som styrde i Stadshuset innan valet 2018 och den grönblå som därefter tagit över – låter såväl parkeringsavgifter som parkeringsböter utgöra en intäktskälla för stärkande av en pressad kommunbudget.

Under senaste fullmäktigesammanträdet, förra måndagen, kom frågan upp om kraftigt höjda p-bötesbelopp i Stockholm. 505 miljoner kronor beräknas staden få in under 2019, om höjningen blir verklighet – att jämföra med 445 miljoner under 2018.

Vad gäller p-böter har riksdagen nöjt sig med att sätta ett tak för vad kommunerna som högst kan ta ut av felparkerare: 700 kronor för tio år sedan, 1.300 kronor i dag. Stockholms stad trycker nu på för att taket på nytt ska höjas.

Är detta rimligt? Och hur motiveras i så fall det?

Daniel Helldén, miljöpartist och trafikborgarråd i Stockholm (både före och efter valet), vill höja mer än vad som nu ser ut att bli verklighet: 1.300 kronor för de trafikfarligaste förseelserna, 1.100 för trafikhindrande förseelser, 900 för obetald p-avgift.

– Vi hade velat höja maxavgiften ännu mer, men det får vi inte. Men förslaget ligger helt i linje med framkomlighetsstrategin att få bort felparkerade bilar, sade Helldén under fullmäktigemötet.

MP:s borgerliga samarbetspartier står bakom förslaget. Nu är det – märkligt nog – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som bromsar och vill se en mildare behandling av bilister som parkerar fel eller inte betalar för sig. Åtminstone de båda mindre av dessa tre ser vi inte i vanliga fall som några lansbärare för bilburna medborgares intressen.

Samtidigt är det förstås så att oppositionen i Stadshuset – liksom majoriteten – med rätta vill bötfälla trafikfarlig parkering med högsta belopp.

– P-avgifter ska finnas där det råder parkeringsproblem. Men att det ska kosta 1.100 kronor för något så bagatellartat som att ett däck hamnat utanför parkeringsrutan är däremot helt orimligt, säger Jan Valeskog, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd.

Jan Söderström pekar på det system som gäller i Tyskland, där felparkeringsavgifterna bestäms av staten och gäller lika över hela landet, utan möjlighet för kommunerna att ta till avgifter och böter som extra skattekälla. ”I motsats till i Sverige saknas alltså där incitament för enskilda städer att driva upp avgiftsnivån för att öka sina intäkter”, skriver Söderström.

Den utsikten utanför vårt lands gränser markerar i all enkelhet hur det givetvis borde vara: Lika för alla överallt – utifrån det behov av ordnad trafik som råder, vare sig det handlar om Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller Lycksele.

