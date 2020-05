Karin Wanngård: Vad sysslar Erik Slottner med om dagarna egentligen?

DN kunde i veckan berätta att staden saknat riktlinjer för hur utflytt vid dödsfall på äldreboenden ska ske under coronapandemin. Per Fahrman, vars far dog veckan efter påsk efter att ha smittats av coronaviruset, fick veta att han hade sju dagar på sig att tömma faderns bostad på äldreboendet så att en ny person kunde flytta in.

Han tog då kontakt med äldreborgarrådet Erik Slottner och fick först höra att det fanns riktlinjer, men detta visade sig felaktigt. Först på onsdagen den här veckan gav äldreborgarrådet förvaltningen i uppdrag att ta fram generella rutiner för att stötta verksamheterna.

Karin Wanngård (S) beskriver situationen inom stadens äldreomsorg som beklämmande.

– Vi har ett äldreborgarråd som är ytterst ansvarigt, och som inte satt sig in ordentligt i vad som sker. Att man saknar riktlinjer i ett sånt här läge, det är oansvarigt. Det får inte ske.

Hur menar du att han inte är insatt?

– Uppenbarligen har han fått en förfrågan om finns det riktlinjer, svarat att det finns det och hänskjuter sedan allt på förvaltningen. Ett ansvarigt borgarråd ska ta ansvar och ha kontroll på sin verksamhet. Det är liksom a och o. Det ingår i arbetsuppgiften.

Beslutet att låta äldre avstå från att flytta in på äldreboende utan att förlora sin köplats bör gälla retroaktivt, anser hon. Karin Wanngård anser bland annat att besöksförbudet infördes allt för sent och att staden borde ha agerat tidigare för att säkra skyddsutrustning.

– De har alla resurser. Alla stadens tjänstemän. Hela förvaltningen. De ska ligga i framkant och det gör de inte. Vad sysslar Erik Slottner med om dagarna egentligen? Det är jag nyfiken på, säger Karin Wanngård.

Varför tror du att det ser ut som det gör på Stockholms äldreboenden?

– Tyvärr att man inte tagit till sig och tänkt till kring vad som behövas göras i den pandemi vi befinner oss i. När det gäller äldreomsorgen specifikt är det hög tid - det är redan alldeles för sent - att börja jobba, sätta sig in i rutiner i minsta detalj och bestämma hur man ska hantera äldreomsorgen i Stockholm.

Vems ansvar var det att agera innan smittan fick spridning inom äldrevården?

– Det är alltid finansborgarrådet som är ansvarigt när saker inte fungerar. Det kan vara andra personer som brustit, men det är alltid finansborgarrådets ansvar.

Du säger att i slutändan är allt finansborgarrådets ansvar. Vad har du för ansvar för exempelvis att det inte fanns tillräckligt med skyddsutrustning för äldreboenden och att man inte gjorde något åt detta på din tid?

– Jag tycker att vi tog ansvar. Vi arbetade väldigt mycket, men vi hann inte hela vägen. Men i den här pandemin handlar det om att våga fatta snabba beslut. Skyddsutrustningen var ett problem, det var det, men man måste ändå kunna se det och hantera det i den här situationen.

– Det är inte som att jag säger att vi inte hade drabbats under mitt styre. Men vi hade haft mer pengar, mer resurser och fattat beslut snabbare.

Önskar du att ni under din tid skapat bättre förutsättningar för äldreomsorgen att klara den här situationen?

– Det kan inte vara mitt ansvar att skapa förutsättningar så att Moderaterna sen kan komma och dra ner på resurser. När jag styr så skapar jag förutsättningar långsiktigt och det bygger på att vi får fortsätta styra staden. Det första Erik Slottner gjorde var neddragningar i äldreomsorgen och att luckra upp rätten till heltid. Det har han ansvar för.