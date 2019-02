Sedan i måndags har 13 specialistutbildade undersköterskor på neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) på Nya Karolinska i Solna sagt upp sig. Detta i protest mot en ny ersättningsmodell, som skulle innebära lägre ersättning.

Bakgrunden är att flera avdelningar på sjukhuset ska få ett närmre samarbete. I den pågående förändringen planerade sjukhuset att byta ut nuvarande ersättningsmodell, där personal arbetar treskift med en förhöjd ersättning för obekväm arbetstid, mot samma modell som undersköterskor på andra avdelningar arbetar efter.

Detta har tidningen Kommunalarbetaren tidigare rapporterat om.

Under veckan har frågan laddats upp, undersköterskorna har gått samman och uppvaktat de ansvariga innan uppsägningsbesked lämnats in. Under onsdagen meddelade arbetsgivaren att sjukhuset drar tillbaka beslutet att säga upp modellen. I stället ska även andra undersköterskor erbjudas att arbeta efter den gamla modellen – fram tills ett nytt avtal finns på plats mellan sjukhuset och facket.

Carina Palovaara är en av dem som lämnat in besked om uppsägning och säger att en uppsägning av nuvarande ersättningsmodell skulle innebära 6.000 kronor mindre i månaden för henne.

– Jag är stolt, jag ser inga problem. Vem vill inte ha mig, med 35 års erfarenhet, säger hon.

Neuroverksamheten hör Karolinskas högspecialiserade uppdrag, och delar av vården finns bara på Karolinska. Platssituationen och personalsituationen på sjukhuset är mycket ansträngd, samtidigt som Karolinska har ett gigantiskt sparbeting, som DN berättat om.

Carina Palovaara säger att 13 uppsagda undersköterskor skulle få stora konsekvenser för verksamheten, inte minst om de alla skulle försvinna till sommaren.

– Patienter med en hjärnblödning som behöver akut åtgärd kanske skulle få åka till S:t Göran eller Danderyd i stället, men där finns det ingen neurokirurgi. Vi sitter på en sådan spetskompetens som bara finns här på NKS.

När DN träffar Carina Palovaara har hon precis fått beskedet att sjukhusledningen backar, vilket hon är mycket glad över.

– Vi är trots allt en sådan lågstatusgrupp, då är detta det enda som biter, att gå i samlad trupp och säga upp sig. Den kompetens vi besitter är helt enorm och den vill vi värna om.

På onsdagseftermiddagen meddelade sjukhusets presstjänst att alla 13 dragit tillbaka sina uppsägningsbesked. Men det är inte klart hur länge de kommer att få behålla arbetsförutsättningarna de kämpat för.

Markus Castegren är funktionsområdeschef för intensivvården på Nya Karolinska i Solna och Huddinge. Han säger att anledningen till att sjukhuset nu drar tillbaka beslutet att säga upp modellen är att man ser förutsättningar att få på plats ett lokalt avtal, mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Kommunal.

– Det är både regionen och sjukhuset tillsammans som bestämmer vad som är möjligt och förut fanns det inga förutsättningar för ett sådant avtal, säger Castegren.

Han hoppas att avtalet ska vara på plats innan årsskiftet och säger att han ser problem med den nuvarande ersättningsmodellen, som han anser driver medarbetare att arbeta ohälsosamt mycket.

Vilken roll spelade det att 13 undersköterskor lämnat uppsägningsbesked?

– Allt spelar roll i det här. Vi behöver våra medarbetare. Patienterna behöver få vård.

Om det nya avtalet kommer innebära lägre ersättning för specialistundersköterskorna kan han inte svara på innan allt är klart.

– Det vi vill ha är ett avtal för ett hälsosamt arbetsliv. Jag är väldigt glad över den här utvecklingen.

Catharina Häggbom är förhandlingsansvarig för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset och tycker att arbetsgivaren har lyssnat in medarbetarna och tagit ett vettigt beslut.

Kritiken mot den nuvarande modellen driver medarbetare till att arbeta ohälsosamt mycket skriver hon delvis under på, även om facket anser att det är ett fritt val att arbeta på det viset.

– Vi vill ha ett avtal som kombinerar att den medarbetare som är flexibel och ställer upp med sin tid och arbetsinsats, ska få både en möjlighet till återhämtning och ekonomisk kompensation, säger hon.

Hur ser du på risken att det blir sämre ekonomiska förutsättningar i ett kommande avtal?

– Jag tror att medlemmarna förstår att det förmodligen inte kommer bli ett lika förmånligt avtal för plånboken, men till exempel arbetstidsförkortning betyder också en hel del.

Hon säger att det blir en stor skillnad för medarbetarna, som nu under en längre period får förbereda sig på och ta ställning till en kommande förändring.

– Vi kan inte garantera att människor ändå inte väljer att sluta, men det är stor skillnad mot att ha tre månader på sig att ställa om till en inkomstsänkning på 25 procent brutto.

Anledningen till att nuvarande ersättningsmodell kommit till är enligt Häggbom att undersköterskor inom intensivvården arbetar under speciella förutsättningar.

– En intensivvårdspatient är lika sjuk klockan tre på dagen som klockan tre på natten. Här behöver man ha nästan lika mycket personal dygnets alla timmar, vilket gör att det är många fler som behöver jobba kvällar, helger och nätter på intensivvården.