Karolinska hyrde in direktörens tidigare kollegor för miljonbelopp

Karolinska hyrde in toppchefer från bemanningsbolag för 133 miljoner

Karolinska universitetssjukhuset har sedan 2015 hyrt in toppchefer och konsulter från bemanningsbolaget Nordic interim för 133 miljoner kronor, berättade DN i onsdags. Upphandlingen kan vara olaglig, bland annat då flera av konsulterna rekryterats för korta uppdrag som ledarskapsutvecklare, och inte som interimschefer som upphandlingen handlade om.

För att kvala in som anbudsgivare skulle toppchefer även från utomnordiska länder kunna levereras. DN har frågat Karolinska om en prislista som redovisar fastställda arvodesnivåer för de anlitade konsulterna i upphandlingen, men har inte fått någon sådan. Granskningen av fakturorna visar att konsulternas arvoden varierar från 4.300 kronor till 55.000 kronor per dag.

Nu kan DN avslöja att de fem konsulterna med de högsta arvodena, på upp till 55.000 kronor per dag, alla är nederländska medborgare, med kopplingar till sjukhusdirektör Melvin Samsom. Samtliga utländska konsulter som hittills tagits in via bemanningsbolaget, är från Nederländerna.

Samsom rekryterades från universitetssjukhuset Radboud i Nederländerna hösten 2014. Han handplockades av dåvarande sjukhusordförande, vårdentreprenören Per Båtelson, som kort därpå avgick, efter att ha anklagats för jäv i ett annat sammanhang. Samsoms uppgift var att leda den stora omorganisationen av Karolinska, som redan var i gång med hjälp av Boston Consulting Group som börjat sälja in den nya, obeprövade vårdmodellen med värdebaserad vård till sjukhuset, som DN berättat om i en rad artiklar.

Sedan dess har såväl omorganisationen som det stora användandet av konsulter kritiserats av styrande politiker från båda blocken i landstinget. Både landstings- och sjukhusledningen har efter DN:s granskning lovat se över konsultanvändandet.

Melvin Samsom. Foto: Fredrik Funck/DN/TT

Kritik har även kommit bland annat från sjukhusets läkarförening liksom från oppositionspolitiker mot att den nye sjukhusdirektören, då han kom, varken kunde språket eller det svenska vårdsystemet. Som nyinstallerad anlitade sjukhusdirektören en personlig rådgivare med uppgift att bland annat agera översättare, till en kostnad av 1,4 miljoner kronor på fem månader, vilket Sveriges Radio avslöjat. Samsom, som i fjol hade en årslön på 3 miljoner kronor, är den högst avlönade tjänstemannen i landstinget.

DN:s granskning visar nu att Karolinska efter sjukhusdirektörens tillträde även rekryterat fem nederländska tidigare kollegor till Samsom, både till en fast direktörstjänst och på konsultbasis.

Månaderna efter Samsoms tillträde tilltog Karolinskas inhyrning från ett bemanningsbolag, Nordic interim, som hyr ut tillfälliga toppchefer och -tjänstemän tills dess att rätt person rekryterats. DN har granskat samtliga fakturor från bolaget som fakturerat 133 miljoner kronor mellan 2015 och 2018. Nordic interim får ett påslag på 28 procent på månadslönen för de rekryterade.

De dyraste konsulterna sjukhusledningen hyrt in via bolaget är de fem personerna från Nederländerna. De har sammanlagt jobbat 370 dagar, vilket motsvarar drygt 1,5 heltidstjänst under ett år. För detta har Karolinska fakturerats 9,5 miljoner kronor.

• Konsult 1 – nederländsk man

Dagsarvode: 54.500 kronor. Hyrdes in under 13,5 dagar 2017 för 730.000 kronor.

Uppdrag: Ledarskapsutveckling.

Bakgrund: Professor i ledarskap vid samma nederländska handelshögskola, Tias, där Samsom fortfarande sitter i den rådgivande styrelsen.

• Konsult 2 – nederländsk man

Dagsarvode: 23.000 kronor. Hyrdes in mellan 2015 och 2016.

Uppdrag: Införa värdebaserad vård på tema hjärta kärl.

Bakgrund: Har haft flera direktörsuppdrag på Radboudsjukhuset samtidigt som Samsom jobbade där. Har studerat management vid Harvard Business School i Boston. Hans arvode motiveras enligt sjukhusets inköpsorder, med att han ”var välkänd av Karolinska innan han anlitades”.

– Han erbjöds uppdraget på Karolinska på grund av hans gedigna erfarenhet som förändringsledare. Vi känner varandra professionellt men inte på ett privat plan, skriver Melvin Samsom i ett mejl till DN.

• Konsult 3 – nederländsk man

Dagsarvode: 13.000–30.000 kronor. Hyrdes in mellan 2015 och 2017.

Uppdrag: Att som så kallad förändringspartner stödja införandet av värdebaserad vård, i en ”helt ny och utmanande organisationsstruktur kring patientgrupper och patientflöden”, enligt mannens cv.

Bakgrund: Hade flera direktörsuppdrag på Radboud mellan 2012 och 2015, samtidigt som Samsom jobbade där.

• Konsult 4 – nederländsk kvinna

Dagsarvode: 54.000 kronor. Hyrdes in cirka 5 dagar 2017.

Uppdrag: Ledarskapsutveckling.

Bakgrund: Har enligt sitt cv jobbat 20 år i kommunikation, reklam och journalistik och som kommunikationsdirektör bland annat på Arthur D. Little. 2007 sadlade hon om och utexaminerades 2010 som dokumentärfotograf. Är nu, förutom fotograf i Rotterdam, även ledarskapscoach, och har haft uppdrag på Radboudsjukhuset där Melvin Samsom jobbat, och handelshögskolan Tias, där Samsom sitter i rådgivande styrelsen.

• Konsult 5 – nederländsk kvinna

Dagsarvode: 54.000 kronor. Hyrdes in cirka 5 dagar 2017.

Uppdrag: Ledarskapsutveckling.

Bakgrund: Psykolog, psykoterapeut och ekonom, som jobbar som konsult med ledarskapsutveckling. Är delägare i managementkonsultbolaget Phyleon, som startades av konsult 1, vilken hon även jobbat tillsammans med i nederländska konsultbolaget Ascender.

På inköpsuppdraget från Karolinska, som beställare av bland andra konsult 1, står ytterligare en nederländsk medborgare: Jan Engelen, som i december 2015 rekryterades direkt från tjänsten som HR-direktör vid Radboudsjukhuset till att bli ledarskaps- och utvecklingschef på Karolinska. Det är Melvin Samsom som har skrivit under landsmannens anställningsavtal, med en årslön på 1,5 miljoner kronor.

DN har sökt konsulterna. En saknar helt kontaktuppgifter på nätet. En annan finns i Singapore. Konsult 4 uppger att hon inte vill ge några kommentarer:

– Jag hänvisar alla frågor om vårt arbete till Karolinska.

Hur gick det till när du fick uppdraget?

– Jag är ledsen, jag ska in på ett möte, säger hon.

Jan Engelen skriver i mejl till DN att han kom till Karolinska i april 2015 för att träffa sjukhusledningen. Sedan återkom han vid flera tillfällen samma år för att komma överens om en anställning som inleddes i januari 2016. Enligt en källa med insyn presenterades han inför ledningsgruppen som en "exceptionell förändringskraft som man nu lyckats rekrytera".

– Jag var HR-direktör på Radboud, och Melvin Samsom var sjukhusdirektör. Vi var kollegor, uppger Jan Engelen.

Mikael Forss var biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska mellan 2008 och 2016, och började i augusti året därpå som senior advisor på just Nordic interim, som DN berättat. Forss är en av dem som står som beställare av de nederländska konsulterna till Karolinska.

– Det får du be Karolinska att kommentera. Men såvitt jag minns var det för att de hade med sig särskilt relevant kompetens, säger Mikael Forss.

Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, är kritisk till förfarandet.

– Det går inte att bedöma arten av deras relation, men om det är så att sjukhusdirektören rekryterat sina kompisar, är det väldigt allvarligt. Då handlar det uppenbart om misstänkt jäv, vilket leder vidare till andra brottsmisstankar relaterat till korruption, som trolöshet mot huvudman. Även om det inte handlar om jäv, så kan det handla om otillåtet slöseri med allmänna medel, säger han till DN.

Det går inte att bedöma arten av deras relation, men om det är så att sjukhusdirektören rekryterat sina kompisar, är det väldigt allvarligt.

Rolf Dotevall, professor i civilrätt vid Göteborgs universitet, säger att han håller med Joakim Nergelius.

– Jag vill dessutom lägga till att även om det här inte formellt skulle klassas som straffbart jäv, så är det synnerligen olämpligt. Man måste i en sådan situation, i synnerhet när det handlar om skattemedel, inte bara ha armlängds avstånd, utan oerhört stort avstånd till allt som över huvudtaget kan andas intressekonflikter, för att inte förtroendet ska raseras.

Claes Sandgren, professor i civilrätt. Foto: Staffan Westerlund

Claes Sandgren, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, har tidigare bland annat varit ledamot i Internationella Juristkommissionen i Genève och ordförande för Institutet mot mutor.

– Det framstår som överraskande att man hyrt in dessa konsulter, som inte fanns med i underlaget för anbudet i upphandlingen. Om de inte ingått i ramen för upphandlingen, framstår det också som oklart om man följt reglerna för direktupphandling, med tanke på de enskilda belopp konsulterna anlitats för.

Maxbeloppet för en direktupphandling är 587.000 kronor, vilket understiger beloppet för exempelvis konsult 1, som tagits in för ledarskapsutveckling i 13.5 dagar för 730.000 kronor.

Sjukhusets jurister bedömer dock att allt har gått rätt till:

”Sjukhusjuristens bedömning är att anlitandet av de aktuella personerna faller inom ramen för ramavtalet och uppdragsbeskrivningen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Nordic Interim AB”, skriver Karolinska i ett mejl via presstjänsten.

Joakim Nergelius lyfter att konsulter fortsatt hyrts in för stora belopp, och det misstänkta jävet, även efter att landstinget och sjukhusledningen lovat bättring.

– Om det här har skett under 2016 och 2017, så är det efter att detta fenomen börjat diskuteras, och om man sagt att man gjort allt för att undanröja tidigare problem, så stämmer detta ganska illa med den bilden, säger han.

Sjukhusdirektören: Jag kan inte föreställa mig att det är jäv