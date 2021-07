Karolinska saknar ersättning för covidvård: ”Ställer till med oreda”

Förra året, samtidigt som coronapandemin slog till och försatte sjukhus runt om i landet i kris, lyckades Karolinska vända på den storförlust man redovisade 2019. Under fjolåret blev resultatet 73 miljoner plus. Skillnaden i fjol, jämfört med nu, är att sjukhuset kompenserades för all merkostnad som vården mot covid-19 inneburit.

Hittills i år har Karolinska endast fått ersättning för 250 miljoner kronor av de 568 miljoner som man räknat ut att covidvården gett i merkostnad. Framför allt är det ökade personalkostnader till följd av övertidsersättning och krislägesavtal som fått utgifterna på regionens största sjukhus att rusa under pandemin.

– Det är förvånande att vi inte får full ersättning, det är exakt samma typ av merkostnader som vi hade förra året. Det ställer till med en del oreda, säger Björn Zoëga.

Enligt sjukhusdirektören skapar underskottet oro när man nu till hösten ska börja beta av vård som skjutits fram till följd av pandemin. Senast sjukhuset redovisade förlust gjordes hårda besparingar och varsel av personal – som dock drogs tillbaka.

– Vårat mantra har hela tiden varit att vi ska ha siffrorna på rätt sida. Vi måste kunna lägga fokus på det viktigaste – att ge bästa möjliga vård till våra patienter, säger sjukhusdirektören.

Björn Zoëga har fortfarande hopp om att få åtminstone ytterligare en del kompensation för merkostnaderna som pandemin inneburit. Att göra bokslut för 2021 med ett negativt resultat är inte ett alternativ menar han.

– Det får inte hända och jag tänker inte låta det hända. Efter allt slit som personalen lagt ner under pandemin är det inte rättvist, säger han och fortsätter:

– Som sagt, vi har fortfarande hopp om mer kompensation, men om inte det kommer så får vi titta på andra lösningar för att få ihop pengarna som saknas.

Från sjukhusets sida säger man sig inte ha fått någon motivering till varför de extra miljonerna uteblivit.

– Den återkoppling vi fått nu från regionen är att man jobbar för en överenskommelse med regeringen, säger Björn Zoëga.

Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M). Foto: Magnus Hallgren

Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) säger att det finns goda möjligheter till att sjukhuset håller budgeten även i år, men att ansvaret för den uteblivna kompensationen ligger på regeringen.

”Jag hoppas staten tar förnuftet till fånga och kompenserar alla regioner fullt ut för covidvården. Hittills i år har vi haft merkostnader om drygt två miljarder kronor, men bara fått 800 miljoner i ersättning, som har fördelats ut på alla sjukhus.”, skriver hon i en kommentar till DN.

Enligt Svenonius (M) har regionen löpande kontakt med Sveriges kommuner och regioner, SKR, men har inte fått besked om mer kompensation till Stockholm.

”I år har vi inte ens fått täckning för hälften av merkostnaderna. Det är inte rimligt att sjukhus runt om i Sverige som kämpat hårt mot pandemin inte får full statlig kompensation.”, skriver hon vidare.

Civilminister Lena Micko (S). Foto: Ali Lorestani/TT

Civilminister Lena Micko (S) kommenterar Karolinskas uteblivna ersättning, som Svenonius (M) menar ska komma från regeringen:

”Region Stockholm har fått väldigt omfattande statsbidrag, vilket ledde till ett stort överskott på över 5 miljarder kronor för 2020. För 2021 har regeringen efter dialog med SKR valt att ge pandemistöden utifrån en schablon.”, skriver hon till DN.

Enligt civilministern är det dock inte omöjligt att mer ersättning för kostnader kopplade till covidvården kan tillkomma från regeringen.

”Regeringen följer löpande och noga utvecklingen för kommunernas och regionernas ekonomi och är beredd att skjuta till ytterligare medel om det skulle visa sig nödvändigt,” skriver Lena Micko (S).