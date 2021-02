Karolinska sjukhuset tillbaka i stabsläge

Sjukhuset planerar samtidigt för att ta emot covid-19-patienter under överskådlig tid.

– Covid-19 är inte över och sjukdomen kommer att förbli en viktig del av Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag under överskådlig tid. Samtidigt är det viktigt att vi hanterar vårdbehovet för alla andra patienter – detta för att säkra sjukvård som inte kan anstå och ska kunna utföras i tid. På samma sätt som vi gick in i covid-arbetet offensivt så ska vi nu börja styra tillbaka offensivt för andra gången under pandemin, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Karolinska, som gick upp i förstärkningsläge i mitten av november förra året, är det sjukhus i Sverige som hittills vårdat flest patienter med covid-19, totalt 7.843 vårdtillfällen för patienter med covid-19. Vid lunch på måndagen var antalet inneliggande patienter med covid-19, inklusive intensivvård, 76 personer.

– Att sjukhuset lämnar förstärkningsläge och övergår till stabsläge innebär att man närmar sig en mer normal drift genom att en del av den centrala styrningen minskar. I stabsläge kan sjukhuset dock snabbt möta en eventuell ökning av covid-19, säger Björn Zoëga.

