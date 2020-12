Karolinska ställer in barnoperationer när personal flyttas

Under veckan stod det klart att intensivvården i Region Stockholm slog i kapacitetstaket med en beläggning på 99 procent.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson uppger att han under fredagen haft ett möte med de stora privata vårdgivarna i regionen, för att få dem att friviligt frigöra personal.

– Vi jobbar på olika sätt för att få mer sjukvårdspersonal.

På fredagen stod det klart att personal från barnverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset omfördelas till att förstärka bemanningen inom covidvården för vuxna. Totalt rör det sig om 120 anställda på Astrid Lindgrens barnsjukhus som flyttas inom sjukhuset. Omställningen av vården görs bland annat i Huddinge, där sjukhuset öppnar en ny avdelning för så kallad intermediärvård, en mellanvårdsform, för covidpatienter.

– Flera av våra anställda har redan lånats ut, och nu blir det ännu mer eftersom den här situationen med pandemin fortsätter, säger Svante Norgren, temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska.

Foto: Magnus Hallgren/DN

Det är läkare, men framför allt sjuksköterskor och undersköterskor som flyttas och kommer att jobba med vuxensjukvård åtminstone över jul och nyår. Som en konsekvens ställs alla planerade barnoperationer som kan vänta in, och barnsjukhuset drar ner på vårdplatser.

– Vi går ner som i sommarbemanning kan man säga. Vi är självklart solidariska och vill bidra till vuxensjukvården, men det är slitsamt för vår personal, säger Norgren.

Finansregionrådet Irene Svenonius beskriver vårdsituationen i Stockholm just nu som ”oerhört ansträngd” trots att man tog höjd för en värre situation än vad Folkhälsomyndigheten prognostiserade.

– I våras upplevde vi att befolkningen mycket snabbare hörsammade de råd och vädjanden som vi gjorde om att hålla avstånd. Men nu ser vi att det är en för stor smittspridning, driven av att människor rör sig för mycket ute i samhället. Det är oerhört viktigt att alla förstår allvaret. De som drabbas är vårdens medarbetare. De går till jobbet varje dag för oss, för stockholmarna, så då måste vi stockholmare nu förstå att vi måste stanna hemma för dem.

Andades Stockholm ut för tidigt?

– Alla har varit på helspänn hela tiden, däremot är alla medarbetare mycket tröttare nu. Det är jättetufft för våra chefer att be medarbetare som slitit så hårt sen i februari att: ”gör lite till snälla du”. Det är trötthet i organisationen som man inte kan bortse ifrån och då är det oerhört viktigt att man får in lite fler händer och fötter som kan gå in och lasta av.

En anledning till att smittspridningen tog fart igen tror Svenonius kan bero på att höstens lättade restriktioner gav intrycket av att vi kunde börja återgå till ett mera normalt liv.

– Människor är dödströtta på corona. Man vill ha tillbaka sitt liv och det är klart att alla lyssnar, läser tidningar och hoppas att nu ska det vara över. När man släppte på restriktionerna, gick från 50 till 300 personer som kunde vara i en lokal samtidigt, och släppte på besöksförbudet till äldre - det var väldigt hoppfulla signaler strax före höstlovet. Det kanske var ett olyckligt skede för då började smittspridningen gå bananas i Uppsala. Det var där det började den här gången.

Samtidigt är det viktigt att betona det personliga ansvaret, menar Svenonius.

– Det är klart att det var olyckligt, men ytterst kan ingen medborgare skylla på en myndighet. Var och en av oss har ett eget ansvar att ta in allvaret i sjukdomen. Jag förstår att alla är dödströtta men vi måste hålla i och hålla ut tills vi får vaccin.

Inför julhelgerna vädjar hon till stockholmare att fira ansvarsfullt.

– Jag önskar att människor firar med sin närmsta familj. Utmana inte ödet genom att ha för stort julfirande. Om smittspridningen så tillåter, och jag inte behöver vara i Stockholm, ämnar jag att åka ner till den ö jag kommer ifrån och isolera mig. Vi har två hus där så min mamma kan bo i det ena huset. Jag kommer att fira med min närmsta familj.