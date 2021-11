Klädjätte på jakt efter nya talanger i Järvaområdet

De är unga och de har viljan – men inte alltid kontakterna eller kunnandet. Under året som gått har de fått chansen att via Stiftelsen The Global Village och klädföretaget H&M delta i workshops för att bli bättre på att söka jobb.

– Inspirerande. Nu fattar jag att det handlar mycket om att våga, säger Emilia Mospa, 19.