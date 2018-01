Klart: Nu börjar nya SL-priserna och parkeringsavgifterna gälla

Redan i maj förra året beslutade Stockholms läns landsting om höjningen av priset på SL-korten. Nu – den nionde januari – börjar priserna att gälla för resenärerna.

Det finns en blocköverskridande överenskommelse som säger att priserna ska höjas med 3,3 procent. Alliansen och Miljöpartiet har kommit överens i trafikfrågorna, och tidigare har man till exempel beslutat om enhetstaxan i kollektivtrafiken som infördes förra året.

För ett månadskort blir kostnaden 30 kronor högre jämfört med i dag. Nu kommer alltså kortet att kosta 860 kronor jämfört med tidigare 830 kronor.

En enkelbiljett blir en krona dyrare för resenärer med reskassa och två kronor dyrare för resenärer som köper biljett hos konduktör. En enkelresa kostar nu 31 kronor för vuxna och 21 kronor för pensionär.

Landstinget motiverar prishöjningarna med att kollektivtrafiken i Stockholm växer, bland annat med citybanan som invigdes under fjolåret. Dessutom ska tunnelbanan byggas ut med 17 nya stationer, vilket innebär ökade kostnader för landstinget.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har tidigare sagt att höjningen är viktig för att ekonomin ska fungera bra.

– Stockholm växer och vi har ett väldigt investeringsbehov som vi ska klara av utan att äventyra ekonomin. Men vi kommer ändå att ha råd att utöka busstrafiken, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), sade han till DN efter att höjningen klubbades i våras.

Men det är inte bara i kollektivtrafiken som kostnaderna kommer att höjas för vissa resenärer. Under slutet av 2017 har den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad höjt priset för gatuparkering i Stockholms innerstad, Johanneshov, Årsta, Västberga, Aspudden, Liljeholmen, Stora Essingen och Traneberg. Nu går man vidare med prishöjningarna för det man kallar för taxaområde fem, alltså Hägersten, Bagarmossen och stora delar av Bromma.

Priset där kommer att ligga på fem kronor per timme mellan 09-17 på vardagar för gatuparkering.

Boendeparkeringen kommer att kosta 500 kronor per månad.

Tidigare har gatuparkeringen där varit gratis, men så kommer det inte vara efter våren. Direkt efter nyår inleddes omskyltningen av Hägersten, och den beräknas vara klar inom ett par veckor.

I början av januari skyltar man om Bagarmossen, och i februari är det Brommas tur. Omskyltningen beräknas vara klar i slutet av mars, enligt Trafikkontoret på Stockholms stad.

Undrar du hur mycket parkeringen kostar eller kommer att kosta där du bor? I faktarutorna nedan finns all parkeringsinformation som du behöver. Nya SL-priserna från och med nionde januari Enkelbiljett köpt med reskassa: 31 kronor för vuxna, 21 kronor för pensionär, student, ungdom Enkelbiljett köpt med mobil i spärr/automat, hos ombud eller som engångskort: 44 kronor för vuxna, 30 kronor för pensionär, student, ungdom Köpt kontant hos konduktör: 62 kronor för vuxna, 41 kronor för pensionär, student, ungdom 24 timmar: 125 kronor för vuxna, 85 kronor för pensionär, student, ungdom

72 timmar: 250 kronor för vuxna, 165 kronor för pensionär, student, ungdom 7 dagar: 325 kronor för vuxna, 220 kronor för pensionär, student, ungdom 30 dagar: 860 kronor för vuxna, 570 kronor för pensionär, student, ungdom 90 dagar: 2500 kronor för vuxna, 1650 kronor för pensionär, student, ungdom 365 dagar: 9010 kronor för vuxna, 6040 kronor för pensionär, student, ungdom 30 dagar inklusive Arlanda-passage: 1160 kronor för vuxna, 870 kronor för pensionär, student, ungdom Priserna börjar gälla den nionde januari. Källa: SL.

Kostnader, Boendeparkering i Stockholm 2018 City och Gamla stan: 1 100 kr/månad eller 75 kr/dygn Vasastaden, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm: 1 100 kr/månad eller 75 kr/dygn Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede, Hammarbyhöjden: 500 kr/månad eller 35 kr/dygn Riksby, Bromma, Hägersten, Bagarmossen: 300 kr/månad eller 20 kr/dygn Källa: Trafikkontoret, Stockholms stad.