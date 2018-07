Kollektivboende på Wall Street

En mustaschprydd barista slänger ihop komplicerat kaffe till en ung tjej i yogakläder, medan Kanye West senaste skiva dundrar i högtalarna. Vi står i lobbyn till Welive, ett nytt kollektivboende i en modernistisk skyskrapa på nedre Manhattan. Huset ligger på Wall Street, i hjärtat av New Yorks traditionella finanscentrum, men här syns inga män i kritstrecksrandiga kostymer. De flesta bostadsgästerna ser ut at vara på väg till ett gympass eller ett jobb på ett lagom avspänt kontor i tekniksektorn.

Förra året flyttade den svenska entreprenören Pontus Axelsson hit med sin fru Rebecka och de två barnen Esther och Hugo. De sticker ut lite i Welive-huset eftersom de är en av få barnfamiljer här, men de passar samtidigt in ganska väl, då Pontus Axelsson likt många andra här driver ett teknikföretag. Med Bontouch har han utvecklat appar för en rad svenska och amerikanska företag och har även samarbeten direkt med Apple. När företaget skulle etablera sig i New York för två år sedan gjorde Pontus ett tappert försök att navigera i New Yorks snåriga bostadsmarknad, men valde till slut Welives kollektivboende.

- Vi bestämde oss på distans. Vi fick en lägenhetsvisning via Facetime och kände väl främst att det var ett sätt att minimera risken för att hamna fel i New York, vilket ju annars kan vara väldigt lätt. Allt har varit väldigt enkelt och praktiskt här, säger han.

I New York har de höga boendekostnaderna länge fått invånare att söka upp alternativa boendeformer. Det har varit självklart även för välbärgade yrkespersoner att dela lägenhet med vänner och kollegor högt upp i 30-årsåldern. Men precis som de flesta nya satsningarna på kollektivboende är Welive inte främst ett budgetalternativ, utan snarare en relativt prisvärd möjlighet att hitta en bostadsmiljö för likasinnade. Pontus Axelssons familj är ett av de få hushållen i huset som har en egen lägenhet, men de har även tillgång till mängder av gemensamma utrymmen som delas med grannarna. De flesta våningarna har antingen tvättstugor, barer och kaféer eller andra former av gemensamma mötesplatser för grannarna. På takterassen finns två bubbelpooler, solstolar, en bardisk och en rejäl samling grillar. Här ordnas regelbundna fester där gästerna kan se East River och Brooklyn Bridge åt ena hållet och åt andra hållet löper Wall Street ner mot börshuset. I källaren finns en stor sal som fungerar som postrum på dagtid, men förvandlas till en bar och komediklubb på kvällarna.

Kombinerat postrum och bar på kollevtivboendet. Foto: Emil Wesolowski

Det här är en mer elegant form av gemensamma boendelösningar än 1970-talets hippiekollektiv och målgruppen är uppenbart välbärgade unga entreprenörer och teknikutvecklare. Inredningen i de delade miljöerna påminner överlag om startup-företag i Silicon Valley och möblerna är de smakfulla kopior av dansk 1950-talsdesign som östkustens amerikaner är så förtjusta i.

Pontus Axelssons familj har allt de behöver för vardagen i den egna lägenheten, men de använder ofta de kollektiva utrymmena där de exempelvis får tillgång till mer avancerad köksutrustning, som fritöser och espressomaskiner och en industridiskmaskin som gör disken ren på 4 minuter.

Vid fem varje eftermiddag är det happy hour med gratis öl och vin i den baren som finns på de flesta våningar.

- I början erbjöd de obegränsat med fatöl. Men det funkade inte riktigt. De yngre gästerna tog med sig kompisar som fyllde upp hela baljor med öl och drog hem och festade i sina lägenheter, vilket inte riktigt var tanken, säger Axelsson.

Företaget Wework, som äger Welive, har etablerat sig som en av de största aktörerna inom gemensamma arbetsplatser, där det går att betala lägre avgifter för att få tillgång till delade kontorsutrymmen med tillgång till mötesplatser, kaféer och sociala miljöer. Wework växer snabbt över världen och värderades nyligen till 20 miljarder dollar, så de ser nu kollektivboende som en naturlig fortsättning från de gemensamma kontorsutrymmena.

Mängder av liknande initiativ startas nu i New York. Företaget Common har nyligen fått in 40 miljoner dollar, från bland andra Starbucks grundare Howard Schulz, för att investera i fastigheter för kollektivboende i populära delar av Brooklyn. Common har en mer bohemisk profil än Welive men verkar också främst attrahera unga i teknikindustrin, som ofta erbjuds tillfälliga eller kortvariga men välbetalda anställningar i New York. Många av dem föredrar den gemenskap och de bekvämligheter som dessa hus erbjuder. Common har exempelvis dagliga scheman för att diskutera startup-vardagen, såväl som bokklubbar, gemensamma sport- och fritidsaktiviteter.

Welives tvättstuga och pingisrum. Foto: Emil Wesolowski

Coliving-företagen använder sig ofta av teknikindustrins språkbruk och talar exempelvis om de tidiga hyresgästerna som “beta-testare”. Common marknadsför sina bostadshus som platser där de gemensamma utrymmena ska erbjuda “idéutbyte och innovation”. Common lovar även att de ska “vända upp och ner” på New Yorks bostadsmarknad, vilket väl kan ifrågasättas, då det främst är relativt välbärgade personer som har råd med dessa eleganta kollektivboenden.

Wework öppnade nyligen sitt andra kollektivboende i Seattle, ett annat nav för teknikindustrin i USA. Common har i sin tur expanderat till San Francisco, Washington DC och Chicago. För Wework är en annan fördel med dessa bostadshus att de kan samla in ovärderliga mängder persondata om hushållen. Det sitter mätare på tvättmaskinerna, espressomaskinerna och kylskåpen, som gör att de kan få in uppgifter om hyresgästernas vardagsbeteende. Det kan senare användas för att optimera framtida bostadshus efter hyresgästernas behov. Det är inte omöjligt att föreställa sig en framtid där Wework säljs till, eller samarbetar med, ett konsumentföretag som till exempel Amazon, som därmed kan erbjuda enkel leverans av alla produkter du behöver för vardagen. I Pontus Axelssons kök sitter redan ett antal så kallade “dash buttons”, som erbjuder möjligheten att med ett enda tryck på en knapp beställa hem vardagliga förnödenheter som blöjor, tvättmedel eller kaffe från Amazon. Några timmar senare finns de att hämta i postrummet på källarvåningen, där det även går att ta en öl i väntan på leveransen.

För tillfället verkar dessa kollektivboenden även vara ett utmärkt sätt för nyanlända i New York från andra länder att etablera sig i staden. Enligt Common är 30 procent av hyresgästerna personer som precis flyttat till New York från andra länder. Genom att flytta in i ett bostadshus som förknippas med ett välkänt varumärke slipper de som inte har så mycket erfarenhet av New Yorks ofta brutala bostadsmarknad risken att hamna fel. Dessutom får de på köpet en chans att lära känna andra unga människor i samma industrier.

- Det här huset kändes ungt, levande och fullt av likasinnade människor. Jag har redan knutit flera professionella kontakter här, säger Pontus Axelsson.