Andelen kvinnor inom teknikbranschen i Sverige har varit stadig de senaste tio åren.

År 2018 var andelen kvinnor 28 procent. Tio år tidigare var andelen 32 procent.

Andelen kvinnliga chefer, inklusive vd:ar, inom teknikbranschen var förra året 29 procent. Tio år tidigare var andelen 28 procent.

Källa: IT och telekomföretagenIdag samlas 1500 besökare på landets största teknikkonferens ”Women in tech” i Stockholm. Konferensen, som årligen ägt rum sedan 2014, ordnas med syftet att inspirera kvinnor att välja yrkeskarriärer inom tekniksektorn.

Sverige håller världsklass när det kommer till innovation och teknik - men mångfald i industrin är avgörande för framtiden. Att de 1 500 biljetterna tog slut på 45 sekunder (!) ger en indikation på intresset för kombon kvinnor och teknik.

– Så gott som alla undersökningar visar att mångfald i team såväl som ledning ger bättre produkter och resultat. Men mer jämställda förhållanden rör inte bara aktörer inom teknikbranschen, utan faktisk hela mänskligheten, säger Elin Eriksson som är talesperson för Women in tech.

Hon menar att anledningen till att många av de produkter som vi använder i vardagen inte passar alla, beror på brister i mångfald under produktionsleden.

– Om bara en viss typ av människor jobbar i teamen som skriver algoritmerna, så kommer andra människors egenskaper och erfarenheter att tappas bort. Riktigt allvarligt blir det om man som användare tror att en artificiell intelligens i ett system är opartisk.

Att samla tusentals teknikintresserade under ett och samma tak är ett sätt att sprida kunskap såväl som att främja nätverksbyggande. Att inte vara i minoritet - som kvinnor som jobbar i teknikyrken ofta är - inger en känsla av sammanhang, menar Elin Eriksson. Konferensen är ett sätt att ge besökarna en möjlighet att knyta kontakt med framtida kollegor och att hitta förebilder i branschen.

Tonima Afroze, Saga Arvidsdotter och Maria Paavola. Foto: Anette Nantell

– Det du ser framför dig är också lättare att bli. Mitt intryck från tidigare år är att stämningen varit väldigt maffig och bjussig. säger Elin Eriksson.

Att teknikbranschen är mansdominerad liksom icke-jämställd visar återkommande forskningsrapporter. En ny och omfattade enkätundersökning från TEK, Förbundet Teknikens akademiker, visar exempelvis på hur kvinnor i branschen i högre utsträckning än män upplevde att föräldraledighet är ett hinder för karriären.

– Vi har frågat konferensens medlemmar om hur läget är för dem på jobbet just nu och över 40 procent av dem har övervägt att lämna branschen. Man upplever exempelvis att man blir annorlunda behandlad som kvinna, att man inte blir lyssnad till, inte tas på allvar och får lägre lön än manliga kollegor. Och att utstå sexskämt på arbetsplatsen är tyvärr inte ovanligt, säger Elin Eriksson.

Men trots okunskap och orättvisor är förändring på gång - det visar en rad pågående initiativ liknande Women in tech. Backing Minds, Teknikkvinnor och Tjejer kodar är några av flera företag och nätverk som bland annat arbetar för att få in fler kvinnliga investerare i branschen och utbilda kvinnor i programmering. Nämnas bör även nylanserade ”Female Network Forum” och ”‘Women Transforming Tech”. Medan det förstnämnda är ett event med ambitionen att locka fler tjejer och kvinnor till teknikbranschen som ägde rum i Göteborg är det sistnämnda titeln på en bok. I ”‘Women Transforming Tech” delar 40 kvinnor på betalningsföretaget Izettle med sig av erfarenheter och råd från teknikbranschen i syfte att göra ”ett aktivt försök att inspirera till en mer jämställd framtid”.

En av deltagarna, Sarah Cooper, kommer att tala på temat hur man blir framgångsrik utan att såra mäns känslor? Hur blir man det?

– Haha, ja det hoppas vi få reda på under Sarah Coopers tal. I hennes bok ”How to be successful without hurting mens feelings” beskrivs en mängd strategier för hur man når framgång genom att använda smileys, underordna sig, inte verka hotfull och bara nicka och hålla med när man råkar ut för en mansplainer. Det är skruvad och sarkastisk humor i skärningspunkten mellan teknik, kontorsliv och feminism. Och mycket igenkänning för alla som jobbar i kontorslandskap, säger Elin Eriksson.

Tre frågor till tre av de 50 talarna på Women in tech:

Saga Arvidsdotter Foto: Anette Nantell

Saga Arvidsdotter, programmerare och enda kvinnan i Sverige som utvecklar blockkedjeteknik.

Vad innebär egentligen blockkedjor?

– Blockkedjor är teknologin bakom kryptovalutan bitcoin. Men mer än faktiska pengar handlar blockkedjor om att skapa universella värden och skippa onödiga mellanhänder, som banker, i transaktioner. Men det är ett område som sträcker sig utanför teknikens och ekonomis. Tvärtom kräver utvecklingen av blockkedjor samarbeten med människor inom kultur, filosofi, hälsa, juridik - ja, det berör egentligen alla.

– Tyvärr är kunskapen kring den här teknikens användningsområden låg, men det håller på att ändras. Det ligger i allmänhetens intresse att hänga med i den utvecklingen eftersom den rör samhällets hela underliggande struktur - det är en teknik som påverkar hela vår framtid.

Ryktet säger att du är den enda kvinnan i Sverige som jobbar som blockkedje-utvecklare - varför är det så?

– Finans och teknik är två mansdominerade sektorer vilket jag tror har med saken att göra. Generellt sett ligger Sverige efter i satsning på blockkedjor, vilket innebär att jag föreläser mycket utomlands. Och där träffar jag på betydligt fler kvinnor som nördat in på samma sak som jag.

Hur kan det du gör påverka människor i deras vardag?

– Med blockkedjor ger man upphovsmakaren möjligheten att själv bestämma värdet av varan och diktera reglerna kring den. Man kan säga att tekniken kan flytta makten från de stora företagen till skaparen. Till exempel kan musiker få nästan 100 procent av streaming-intäkterna med hjälp av blockkedjeteknik, då alla mellanhänder tas bort och fans och musikskapare hamnar i direktkontakt. Blockkedjeteknik innebär en återintroducering av musikeryrket och att fler kan försörja sig på det.

Tonima Afroze Foto: Anette Nantell

Tonima Afroze är mjukvaruutvecklare på Klarna och forskar kring fördomar inom maskininlärning genom studier vid University of Oxford.

Berätta om din forskning?

– Samtidigt som jag jobbar som mjukvaruutvecklare på Klarna, forskar jag kring fördomar inom maskininlärning, det som artificiell intelligens bygger på. Vi människor har ett kritiskt tänkande som vi applicerar på mycket i vår vardag och saker vi känner väl till. Trots det tror vi ofta att algoritmer, som finns överallt, är neutrala. I min forskning går jag närmare in på varför de inte alltid är neutral och vilka fördomar som kan finnas kring dem.

På vilket sätt kan det du gör påverka människor i deras vardag?

– Algoritmer styr till exempel vilka sökresultat och nyhetsartiklar som visas för oss på internet. Det kan gälla att från vilka jobb vi blir rekommenderade på olika jobbhemsidor till vilka potentiella partners som presenteras för oss i dejtingappar. Algoritmer finns överallt och de kan ha fördomar precis som människor har. Vilket främst beror på att det är människor som utformar algoritmerna.

– Jag tittar på hur vi kan undvika orättvisor som skulle kunna uppstå på grund av dessa ”fördomsfulla algoritmer” och hur vi kan rätta till dem. Tänk till exempel på vad det skulle innebära om det fanns fördomar i algoritmer som styr bolån, vilket straff som utdelas när någon begått en brott eller vilken behandling vi får på sjukhus? Sådana exempel finns dessvärre redan inom rättssystemet i USA.

Titeln på din presentation är ”Are Machine Learning Models Racist?” - vad innebär det?

– Vid maskininlärning ger vi algoritmen tillgång till massvis med information med målet att den ska lära sig av den underliggande datan och därefter göra egna prediktioner för nya situationer. Om den här datan på något vis inte är representativ så medför det en fördom som vi själva kanske inte är medvetna om - och därmed inte heller algoritmen. I vissa fall har algoritmer lett till orättvisa beslut t.ex. baserat på hudfärg. Ett exempel från några år sedan är då Google bakomliggande AI mycket olyckligt taggade två svarta vänner som gorillor. En anledning till felet är att många av de stora bildsamlingar som används för att ”träna” AI innehåller förhållandevis få bilder på svarta personer.

– Det finns andra liknande exempel där en underrepresentation lett till felaktiga bildresultat. Till exempel visar en sökning på ”grandmother” nästan bara bilder på vita personer. Och så ser ju onekligen inte allas mor- och farmödrar ut i världen.

Maria Paavola Foto: Anette Nantell

Högskoleingejören Maria Paavola är grundare av Teknikkvinnor, Sveriges största nätverk för kvinnor och icke-binära inom teknikbranschen:

Varför behövs en plattform som Teknikkvinnor?

– Som kvinna i ett mansdominerat yrke kan det vara svårt att göra sin röst hörd och att överhuvudtaget hitta någon som har liknande tankar som en själv. Teknikkvinnor är ett inkluderande mötesplats för nätverkande där alla slags frågor är välkomna. Min erfarenhet är att om man själv är i majoritet sänks tröskeln för det man vågar ställa frågor kring.

Vi jobbar även med att hjälpa företag till en mer jämställd och inkluderande företagskultur. Ofta finns ett ett glapp mellan det företagen tror att de förmedlar på arbetsplasten och det som kvinnor upplever på arbetsplatsen. Vår erfarenhet, bland annat från samtal med våra medlemmar i kombination med vetenskapligt grundad metodik, gör att vi kan vara till stor hjälp i att minska det glappet.

På vilket sätt kan teknikbranschen blir mer inkluderande?

– Främst behövs en diskussion där man talar öppet om huruvida det finns en viss jargong eller stämning som gör att vissa känner sig exkluderade eller obekväma på arbetet. Det är viktigt att få de som är i majoritet, alltså männen, att förstå att alla inte har samma förutsättningar som dem. Och att vissa ämnen kan vara känsliga att ta upp när man är i minoritet. Istället för att älta vems fel saker är behöver vi förstå att mångfald och olika perspektiv gynnar utveckling. En konsensuskultur där alla nickar och tycker lika kommer vi ingen vart med. Vilket ju gynnar alla på sikt: Om hela samhället finns representerade i teknikbranschen är det större sannolikhet att lösningarna blir mer konstruktiva för samhället.

Vad ska du tala om på konferensen?

– Då ska jag tala om det jag jobbar med till vardags: Självkörande fordon, och hur vi med hjälp av automation kan effektivisera transporterna i vårt samhälle.

Fakta. Women in Tech Women In Tech är en konferens som syftar till att främja kvinnors teknikintresse och att göra branschen mer jämställd. Under dagen talar ett femtiotal kvinnor om teknik kopplat till forskning, innovation och mångfald. Konferensen äger rum för sjätte året i rad på Internationella kvinnodagen den 8 mars på Folkets Hus på Barnhusgatan i Stockholm. Visa mer