Konservator kan rädda graffitimålningen i Rågsved

Räddningsaktionen för att återställa graffitimålningen ”Highway” fortsätter. En projektgrupp har startats och ett anbud från en muralkonservator har tagits in för att kunna restaurera verket.

– Just nu väntar vi på godkännande från fastighetsägaren för att få sätta igång med arbetet. För varje dag som går blir arbetet svårare och mer komplicerat då färgen härdas vilket vi känner en stor stress inför. Vi är just nu alla förlorare i det här, säger projektledare Mårten Bergman.

Projektgruppen har gått ihop med den ideella organisationen Graffitifrämjandet för att underlätta återställningen.

– Om inte fastighetsägaren vill betala för restaureringen är vi beredda att stå för kostnaderna, men vi behöver ett godkännande. Vi måste gå framåt och få det här gjort nu. Genom att gå ihop med Graffitifrämjandet kan vi ansöka om bidrag och låta allmänheten hjälpa till med finansieringen.

Reaktionerna bland invånarna i Rågsved har varit starka och med hjälp av potatismjöl och vatten har frivilliga försökt att rädda graffitimålningen.

Flera har försökt att få bort den blå färgen. Foto: Lars Epstein

André Almqvist är en av fyra ur crewet Still Heavens Only Force (SHOF) som målade ”Highway” under sommaren 1989. Han tog först emot beskedet om förstörelsen med bestörtning.

– Det var som ett slag i magen och kändes som när en gammal vän dör. Men jag blev otroligt glad när jag fick höra hur folk i Rågsved gick man ur huse för att samlas och testa att tvätta bort färgen. Jag blir väldigt rörd över att så många känner en koppling till väggen och vill hjälpa till, säger André Almqvist.

André Almqvist är en av målarna av verket ”Highway” Foto: Lars Epstein

Huruvida all den blå färgen kan tas bort är i dagsläget oklart. Med hjälp av en muralkonservator som är intresserad av att bidra med sin expertis hoppas projektgruppen att målningen kan återställas. Målet är att den blå färgen ska tas bort innan vintern. André Almqvist menar dock att det inte är hela världen om vissa skavanker består efter restaureringen.

Graffitimålningen ”Highway” på en bild från 2017. Foto: TT

– Samma år som vi gjorde klart graffitimålningen var det någon som klottrade lite på den vilket vi vävde in i konsten. Det är samma sak nu och det gör inte oss någonting om det blir lite blå färg kvar. Det blir en del av väggens historia.