Augustin Erba: Konsten att dra en vals på nyårsafton

Det är nyårsafton och ett nytt decennium ska födas. Vi tar spårvagnen genom ett soligt Stockholm till Djurgården. Kön in till Nordiska museet är inte så lång, snart är vi inne. Ner en trappa och av med kappa, rock och tröja. In med vantar och väskor i förvaringsskåp. Åh, vad skönt att det inte längre krävs mynt för att låsa in sina ägodelar.

Väl inne i stora salen med stengolvet, där den enorma statyn av Gustav Vasa tronar, är det fullt av folk. De har, som vi, kommit för att det har lockats med wienervals. Några är klädda i mycket högtidliga kläder. Andra har jeans och T-shirt.

Högtalaranläggningen är uppenbart inte gjord för akustiken i denna höga sal, men alla lyssnar så gott de kan på instruktörerna. Jag varken ser eller hör, vi har hamnat för långt bort, men jag hoppas att minnena från en danskurs ska sitta kvar i kroppen.

Musiken spelar upp, men det är inte den utlovade wienervalsen utan något annat, modernare. Visserligen i rätt takt, men jag erkänner att jag är lite besviken. Det tar några låtar innan - om jag inte missminner mig - en tvättäkta Strauss ljuder över oss. Lagom till dess har vi börjat bli varma i våra finkläder och trampar inte varandra på tårna utan snurrar kvartsvarv och till och med något halvt varv.

Det mesta av tiden får vi anstränga oss, hjälpas åt och påminna varandra om hur man gör. Men under några korta ögonblick hittar vi den perfekta rytmen och de perfekta stegen, så att det känns som om vi svävar över golvet.

