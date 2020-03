Fönster urblåsta efter kraftig explosion i Stockholm

Larmet kom in strax efter midnatt under natten till tisdag. Räddningstjänsten fick in ett flertal larm om en kraftig explosion i Vasastan i centrala Stockholm.

Smällen ska enligt TT ha hörts långväga, varför den inledningsvis ska ha varit svår att lokalisera, uppger polisens presstalesperson Mats Eriksson.

Polis, räddningstjänst, nationella bombskyddet och polisens tekniker kallades till lokalen på bottenplan vid korsningen Tulegatan och Surbrunnsgatan.

– Vi är på plats med fyra stationer och ledning, säger Jesper Vestling, ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Räddningstjänsten arbetar med att se om det föreligger någon rasrisk i byggnaden. Jesper Vestling hade inledningsvis inga uppgifter om vad det är som exploderat.

Inte heller polisen vet ännu vad som detonerat.

– Någonting har detonerat vid en fastighet och ett flertal fönsterrutor är trasiga i den fastigheten. Man uppger att även fönster i omkringliggande fastigheter har förstörts. Ingen person har påträffats skadad, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson till TT.

– Vi vet inte vad det är som har detonerat, men vi gör bedömningen att det inte är en gasläcka, fortsätter Mats Eriksson.

Ska byggnaden evakueras?

– Så långt har vi inte kommit än, säger Jesper Vestling.

Fönsterrutorna till ett kafé har sprängts och flera kvarter är avspärrade. Ingen person uppges vara skadad. Enligt Aftonbladet krossades två fönster i kaféet under natten till lördagen.

Flera kvarter kring detonationsplatsen har spärrats av och polisen pratar med personer som befann sig i området när det smällde, skriver TT.

Polisen rubricerar händelsen grov allmänfarlig ödeläggelse.