Kraftigt berusad kvinna anmälde våldtäkt – hovrätten friar

Det var på kvällen den 3 juni förra året som kvinnan, som är i 30-årsåldern, var ute tillsammans med vänner på Södermalm. Vid tunnelbanan träffade hon och hennes vän två män i 25-årsåldern, varpå kvinnan valde att följa med männen på efterfest i Ropsten.

Enligt tingsrättens domstolsprotokoll kom de tre till lägenheten och fortsatte dricka alkohol under natten. Vid ett stort antal tillfällen under natten hade kvinnan samtidigt kontakt med sin flickvän, som bodde i närheten. Planen var att hon skulle komma till henne efter efterfesten och sova hos henne. Men hon kom aldrig fram.

Kvinnan hade flera korta samtal med sin flickvän över telefon under kvällen och natten. De två hade också sms-kontakt, och i domstolen berättar flickvännen att kvinnan senare på natten hade meddelat att hon var rädd och inte visste hur hon skulle ta sig hem. Även i sms hade kvinnan skrivit att hon var ”rädd” och på frågan om hon kunde ta sig därifrån svarade hon ”vet ej”. Vid ett tillfälle sa kvinnan ”han är tillbaka”, lät panikslagen och försvann från telefonen.

Tingsrätten beskriver hur de två männen tog med sig kvinnan hem till den enes föräldrars lägenhet i Ropsten, och att det till en början hade varit en trevlig tillställning. Kvinnan hade dock skickat sin position till sin flickvän – ”just to be safe” skriver hon. När kvinnan som hade följt med killarna hem inte kommer hem till flickvännen under hela natten ringer flickvännen efter polis, som först försöker bryta sig in i lägenheten. Därefter öppnar en av männen en annan dörr till lägenheten och släpper in poliserna.

Inne i lägenheten hittade de kvinnan som låg naken i en säng. Hon togs kort därefter till Södersjukhuset för undersökning. Bland annat mättes alkoholhalten i hennes blod, och det bedömdes att hon under natten hade haft cirka 2,1 promille. Enligt det ”tillgängliga tabellverk” som domstolen utgår från beskrivs effekterna av en alkoholhalt mellan 2 och 3 promille enligt följande: ”Dubbelseende. Svårt att prata och gå upprätt. Somnar.”

Den av de två männen som pekades ut för att ha våldtagit kvinnan nekade själv till brott. Han medger att de hade sex, men hävdar att båda samtyckte. Kvinnan säger att hon inte ville ha sex och hänvisar till att hon är homosexuell och har en flickvän.

Hon berättar också att hon vid ett tillfälle ”vaknar i panik och känner sig väldigt borta”, och att hon ”hade en känsla av att någonting hade hänt och att någonting skulle komma att hända”. Hon berättar också att han började ha sex med henne men att hon sa nej flera gånger. Sedan svartnade det för ögonen, enligt domstolsprotokollet.

Den andre mannen, som också befann sig i lägenheten, sov i ett annat rum under skeendet.

Tingsrätten dömde i juni 2017 mannen till två års fängelse för våldtäkt. I domskälen anges att det är ställt utom rimligt tvivel att ”kvinnan befann sig i en särskilt utsatt situation”. Hon hade därmed ingen möjlighet att kunna samtycka till samlaget, enligt domstolen.

Men nu går hovrätten emot den tidigare instansens bedömning. Den tidigare fällde mannen frias från anklagelsen om våldtäkt. Motiveringen är att det inte är ”tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades”. I fall där båda parternas utsagor har trovärdighet behövs därmed stöd från annat som har framkommit i målet. Hovrätten menar också att kvinnans version av vad som hände delvis är fragmentarisk, och i avsaknad av ”annan klargörande utredning” frias mannen i domen den 29 november.