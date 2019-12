Kraftigt höjd trängselskatt – men liten trängseleffekt

Det blir en kännbar ökning av trängselskatten för Stockholms bilpendlare efter nyår. Arbetspendlare som kör in och ut ur City i rusningen varje dag kan under högsäsong få en avgiftshöjning på 60 procent, från dagens 1.210 kronor till 1.980 kronor. Den ökade kostnaden för en arbetspendlare beräknas årligen till mellan 1.750 kronor och 3.350 kronor per år.

Den kraftiga taxehöjningen har orsakat stor vrede hos många bilister och Trafikverkets Facebook-konton har fyllts av arga kommentarer.

– Ja, de som hör av sig till oss är arga. De ökade kostnaderna och nackdelarna är ju lättare att föreställa sig i förväg än de positiva effekterna. Men opinionen brukar bli mer positiv efter förändringarna. Nu hör man mer från de som tycker att det här är jättedumt, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Kritiken gäller även att också att trängselavgiften tas ut under fler dagar och dessutom en halvtimme tidigare på morgonen.

– Egentligen är det inte kön mellan sex och halv sju som är så farlig. Men trafiken under den halvtimmen bygger upp köerna i korsningar uppströms från flaskhalsen och då börjar köerna växa väldigt snabbt. Att dämpa köerna i början kan ge stora trängselminskande effekter. Främst på infarterna från söder, Nynäsvägen, Liljeholmen, Essingeleden norrgående och över Tranebergsbron där problemen är större på morgonen, säger Jonas Eliasson.

Jonas Eliasson. Foto: Magnus Hallgren

Den högsta taxehöjningen är i rusningstrafik under högsäsong som räknas från mars till november, med uppehåll för semester. Enligt Trafikverket drabbas långt ifrån alla bilister av maxavgiften eftersom 70 procent av trafiken inte är arbetspendling utan annan trafik.

– Åker man i rusning varje dag blir det onekligen mycket pengar. Men det är väldigt få som betalar maxavgift både in och ut. Det är inte heller så många som pendlar varje dag. Tre fjärdedelar av de som betalar trängselskatt åker högst 2-3 gånger i veckan, säger han.

Trafikverkets egna beräkningar visar att den höjda avgiften bara kommer att minska trafiken marginellt, mellan 1-4 procent mindre trafik, beroende på avgiftsstation.

– Det handlar om några procent. Medelrestiderna kommer troligen gå ned något, men den största skillnaden blir nog att dagarna med väldigt svår trängsel blir mycket färre, säger han.

När trängselavgiften infördes 2007 minskade trafiken med hela 20 procent. Den effekten har hållit i sig men när avgiften höjdes kraftigt 2016 blev effekten betydligt mindre. Då minskade trafiken med 4,4 procent och på avgiftsstationen vid Essingeleden ökade trafiken tvärtom fram till förra året. I höst har trafiken dock minskat något igen sedan 2015 enligt en prognos från Stockholms stads trafikkontor.

Maria Börjesson. Foto: Anette Nantell

Maria Börjesson, professor i ekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), menar att den nya höjningen har en liten effekt på trafiken.

– Det är inte troligt att trafiken minskar med mer än max fem procent. De som är kvar på vägarna nu har svårt att anpassa sig till något annat. Om de hade haft det enklare att åka tidigare eller välja andra färdmedel så hade de gjort det, säger Maria Börjesson.

Till skillnad från i Göteborg där en majoritet folkomröstade emot trängselskatten har både opinionen och de politiska partierna i Stockholm varit positiva till trängselskatt. Men när avgiften blev dyrare för tre år sedan så ökade andelen nej-sägare enligt Stockholms miljöbarometer. Bara 48 procent av stockholmarna var för en trängselskatt 2016 jämfört med 57 procent tre år tidigare.

– När trängselskatten höjdes 2016 såg vi för första gången att stödet minskade bland Stockholmarna. Min tolkning är att många köper trängselskatt som en åtgärd för bättre miljö och ramkomlighet. Men om skatten blir mer oförutsägbar och politikens fokus glider mot trängselskatt som intäktskälla så sjunker stödet, säger Maria Börjesson.

Högre trängselavgifter 2020 Trängselskatten börjar tas ut en halvtimme tidigare, mellan 06.00 och 06.30 på vardagar. Avgiften anpassas efter trafiktrycket under dagen och säsong. Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid. Trängselskatt införs även första veckan i juli samt vissa dagar före helgdag som tidigare varit avgiftsfria. Källa: Trafikverket Visa mer

Trängselskatten ger i dag cirka 1,6 miljarder i intäkter till staten. Ökningen väntas ge ytterligare mellan 325-340 miljoner kronor per år. Den är redan intecknad till att delfinansiera bland annat tunnelbanan Älvsjö–Fridhemsplan, Roslagsbanan till city och Spårväg syd.

Maria Börjesson anser att politikerna i Stockholm nu spelar ett högt spel och riskerar att mista invånarnas förtroende om ständiga höjningar ses som en kassako för att betala annat.

– Jag hoppas att politiken inte spelar bort trängselskatten av girighet. Det vore olyckligt om stödet för trängselskatten fortsatte att sjunka. Vi har betydligt mindre trängsel i dag än vad vi hade haft utan trängselskatten.

Enligt Maria Börjesson visar Göteborgsexemplet att opinionen snabbt kan vända sig emot politiken. Där struntade politikerna i Göteborgarnas nej i folkomröstningen och fortsatte ta ut trängselskatt för att finansiera Västlänken, vilket gav missnöjespartiet Demokraterna en vågmästarroll i senaste valet.

– Om Stockholms politiker tar stödet för trängselskatten för givet för det kan gå illa. Vi ska inte underskatta hur unika och framgångsrika våra trängselskatter är sett i världen. Den är en otrolig vinst för Stockholmstrafiken och har blivit ett skyltfönster för trängselskatter i hela världen, säger hon.

Trafikverket anser att höjningen är välmotiverad både av trängselskäl och för att möjliggöra en utbyggd kollektivtrafik.

– En viktig del av den politiska överenskommelsen var att höjningen också möjliggjorde nya tunnelbanor och spårvägar. Men den kommer också att med stor sannolikhet ha en trängselminskande effekt, säger Jonas Eliasson.

Avgiften slår hårdare mot låginkomsttagare men enligt Eliasson ska trängselskatten ses som en kostnad likt för vilken vara som helst, och inte absolut fördelningspolitiskt rättvis.

– Det är inte bra att göra sådana här förändringar av enbart fiskala skäl, alltså bara för att det offentliga vill ha mer pengar, då är det rättvisare och bättre att ta ut det via det skattesystemet. Men det är rimligt att vägtrafiken betalar för samhällsonyttor den skapar i form av trängsel, utsläpp och annat. Då gäller det faktiskt även låginkomsttagare.

– Vägtrafik är som vilken vara som helst, bilar och bensin kostar ju lika mycket för alla. Vill man utjämna inkomstskillnader så får man göra det via generella omfördelningar, säger Jonas Eliasson.

Så mycket får du betala – timme för timme Tidsintervaller i Stockholms innerstad Tider, belopp lågsäsong, belopp högsäsong 6:00–6:29 15, 15 6:30–6:59 25, 30 7:00–8:29 35, 45 8:30–8:59 25, 30 9:00–9:29 15, 20 9:30–14:59 11, 11 15:00–15:29 15, 20 15:30–15:59 25, 30 16:00–17:29 35, 45 17:30–17:59 25, 30 18:00–18:29 15, 20 Tidsintervaller på Essingeleden Tider, belopp lågsäsong, belopp högsäsong 6:00–6:29 15, 15 6:30–6:59 22, 27 7:00–8:29 30, 40 8:30–8:59 22, 27 9:00–9:29 15, 20 9:30–14:59 11, 11 15:00–15:29 15, 20 15:30–15:59 22, 27 16:00–17:29 30, 40 17:30–17:59 22, 27 18:00–18:29 15, 20 Källa: Trafikverket Visa mer