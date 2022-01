Kravet inför tyngsta vårdhelgen: ”Privata vårdgivare måste ställa upp med personal”

Smittspridningen i Stockholm skenar och på flera av regionens akutsjukhus larmar personal om fulla avdelningar. Under onsdagen vårdades 281 covidpatienter i Stockholm, varav 31 av dessa krävde intensivvård.

Inför trettonhelgen, som normalt sett är årets tuffaste dagar för vården, kallas personal in från sina ledigheter för att hantera den ansträngda situationen på akutsjukhusen.

– Det är ett väldigt allvarligt läge som regionens sjukhus befinner sig och det finns ingen personal. Så har det varit länge. Men nu blir det extra synligt med covid i kombination med säsongsinfluensa och det höga trycket på intensivvården, säger Jens Sjöström (S).

Oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S). Foto: Magnus Hallgren

Han får medhåll av Vänsterpartiets sjukvårdspolitiske talesperson.

– När varenda storhelg varje år innebär katastrofal brist på vårdplatser i Stockholm så är det faktiskt helt sanslöst att det sittande högerstyret i regionen fortsätter ge sjukhusen samma usla resurser. I år måste dessutom flera sjukhus spara hundratals miljoner. Det är rent patientfarligt, säger Jonas Lindberg (V).

Med anledning av det pressade läget vill båda oppositionspartierna att den blågröna majoriteten inventerar hela regionens personalstyrka – och det innefattar även privata vårdgivare.

– Sjukhusen måste få huvudet över vattenytan. Nu är det hög tid att ställa krav på varenda privat vårdgivare som får skattemedel i Stockholm att ställa upp med personal. Det handlar om att styra resurserna till dom sjukaste patienterna, säger Jonas Lindberg.

Tidigare under pandemin har Region Stockholm aktiverat ett krislägesavtal som inneburit att privata vårdgivare i Stockholm har bidragit med personal till regionens sjukvård. Under den första vågen bidrog privata vårdgivare med 120 medarbetare till akutsjukhusens covidvård. Under den andra vågen var det 40 medarbetare och under tredje vågen 24 medarbetare.

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

Socialdemokraterna vill inte att krislägesavtalet aktiveras i dagsläget, däremot kräver partiet att avtalen med de privata vårdgivarna omförhandlas. Allt för att man ska kunna ställa skarpare krav på att de privata vårdgivarna i framtiden måste bidra med personal vid särskilda tillfällen.

– När man har en gemensam sjukvårdsregion med ett gemensamt ansvar är det självklart att när befolkningen i Stockholm har ett starkt behov av akutvård måste det kunna prioriteras. Då har även privata vårdgivare en skyldighet att ställa sin personal till förfogande, säger Sjöström.

Han menar att dagens krislägesavtal inte är tillräckligt.

– För att aktivera dem krävs väldigt särskilda förutsättningar. När så pass mycket av verksamheterna i dag ligger parkerad inom den privata vården måste även de avtalen omfattas om vi ser att resurserna sinar personalmässigt på viktiga verksamheter inom akutsjukvården, säger Jens Sjöström.

DN har sökt hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) som inte har gått att nå för en intervju.

