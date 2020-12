Kris för Junibacken: ”Snart är kassan helt tom”

Läget är akut – det är budskapet från företagarna som driver verksamheter som i det närmaste ses som institutioner av både stockholmare och turister: Junibacken och Vasamuseets restaurang.

I 24 år har Junibacken lockat barnfamiljer som har fått ta del av bland annat Astrid Lindgrens sagovärld genom ett stort antal årliga teaterföreställningar och utställningar. Men coronapandemin har slagit hårt mot upplevelsehuset där även LasseMaja och Alfons Åberg är en del av utbudet.

– Under hösten tappade vi ungefär en miljon i månaden. Nu går vi back med ungefär två miljoner i månaden, säger Kajsa Medin Hansen, Junibackens vd.

Året innan pandemin slog till, 2019, gick verksamheten väldigt bra. Junibacken, som aldrig delar ut överskott till ägarstiftelsen, hade därför en välbehövlig ekonomisk buffert. Men trots stora nedskärningar vad gäller utgifterna – bara en tredjedel av den ursprungliga personalstyrkan finns nu kvar – håller pengarna på att ta slut.

Per Lodenius (C), kulturpolitisk talesperson, Kajsa Medin Hansen, Junibackens vd, Helena Lindahl (C), näringspolitisk talesperson och Lotta Dracke, vd för Vasamuseets restaurang. Foto: Magnus Hallgren

– Vi är helt finansierade av våra besöksintäkter. Men i samband med corona har vi tappat 75 procent av våra besökare jämfört med 2019, säger Kajsa Medin Hansen och lägger till att ungefär hälften av besökarna brukar vara utländska turister som nu inte har kunnat besöka Sverige.

Junibacken har under året fått statligt ekonomiskt stöd, både genom möjlighet till permitteringar, men också bidrag från bland annat Kulturrådet. Men de ekonomiska tillgångarna har sinat snabbt, berättar Kajsa Medin Hansen.

– Utan de ekonomiska bidragen hade vi inte funnits här i dag. Men nu är kassan snart helt tom, säger hon.

Ett par stenkast bort ligger det världsberömda Vasamuseet som drivs av staten. Det är ett av Sveriges främsta turistmål med över 1,5 miljoner besökare förra året. Även här har pandemin slagit hårt. Lotta Dracke är vd för museets restaurang, som drivs som ett privat företag.

– Vi har tappat 94 procent i omsättning sedan mars, säger hon.

Även restaurangen hade ett mycket bra ekonomiskt år 2019, enligt Lotta Dracke. Med tanke på att intäkterna har rasat till nästan noll under pandemin har denna ekonomiska buffert varit tursam.

– Det är ju det vi har levt på. Men i mars är pengarna slut, säger hon.

Per Lodenius säger att en konkurs ofta får konsekvenser som fortplantar sig. ”Det blir som dominobrickor som faller”, säger han. Foto: Magnus Hallgren

Oron för framtiden är tydlig när Kajsa Medin Hansen och Lotta Dracke träffar riksdagspolitikerna Helena Lindahl (C), näringspolitisk talesperson, och Per Lodenius (C), kulturpolitisk talesperson. Budskapet till politikerna är enkelt: Det behövs riktade bidrag till verksamheterna om de inte ska gå under.

Både Kajsa Medin Hansen och Lotta Dracke menar att pandemin har slagit mot olika branscher på olika sätt. Vissa företag går till och med bättre nu än tidigare år. Därför menar de att de statliga krisbidragen måste vara riktade till företag och verksamheter som verkligen behöver dem.

– Många företag går bra, och det är jag glad för. Men jag går på knäna, säger Lotta Dracke.

De problem som nu gäller för de två verksamheterna på Djurgården är två exempel på många liknande verksamheter som har drabbats. Sedan pandemins inledning i början av 2020 har bland annat upplevelseindustrin, restaurangnäringen och kulturinstitutioner larmat om kraftigt minskade intäkter och risk för att man inte ska kunna fortsätta sin verksamhet. Lotta Dracke menar att det inte finns någon poäng med att låta företag gå i konkurs i onödan.

De två riksdagspolitikerna nickar instämmande, och Per Lodenius poängterar hur en konkurs får konsekvenser som fortplantar sig.

– Det blir som dominobrickor som faller, säger han.

Kajsa Medin Hansen och Lotta Drackes budskap är tydligt: De behöver riktade bidrag, annars går de under. Foto: Magnus Hallgren

Helena Lindahl lyfter också vikten av att staten ska kunna stödja behövande företag snabbt, och menar att en modell som i Tyskland – där statliga subventioner initialt betalas ut för att sedan kontrollera eventuellt fusk i efterhand – hade kunnat vara en bra lösning.

– Företagen här hinner ju gå i konkurs innan de får hjälp. Och dem kan man ju inte ta ut någon skatt på, säger hon.

Kajsa Medin Hansen och Lotta Dracke beskriver en kamp mot klockan för att få in nytt kapital innan deras verksamheter går under. Osäkerhetsfaktorn är när pandemin släpper greppet om världen så att besökarna återkommer – och tills dess måste företagen hållas flytande. Ekonomiskt stöd är avgörande, menar de.

– Vår största önskan är att vi ska klara oss för egen maskin igen, säger Kajsa Medin Hansen.

