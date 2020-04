Kritik när Region Stockholm startar fond för penninggåvor under pandemin

Det var tisdagen efter påsk, 14 april, som den regionala gåvofonden dukades som ett extraärende på regionstyrelsen och antogs enhälligt. I ärendet uppges att avsikten är att skapa en transparent och positiv process för penninggåvor under covid-19-pandemin.

Enligt Region Stockholm finns en stor önskan från både företag och privatpersoner att hjälpa till under den exceptionella situationen. Samtidigt får det inte misstänkas att regionen låter sig påverkas av gåvan, eller att regionen förväntas återgälda givaren, enligt tjänsteutlåtandet.

På Region Stockholms hemsida går det nu att donera pengar genom att swisha eller betala via bankgiro, maximalt en miljon kronor. Pengarna ska bland annat användas till att köpa in skyddsutrustning, enligt hemsidan.

– Det finns ett väldigt tryck under pandemin om att göra en insats, och vissa privatpersoner och företag vill donera pengar. Det brukar vi säga nej till, men vi har beslutat att göra ett undantag i den här exceptionella situationen, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Enligt henne ska pengar som kommer in kunna användas efter ansökningar från verksamheter i sjukvården, och bland annat gå till personal och skyddsutrustning. Regiondirektören får fatta beslut efter att ansökningar kommit in.

– Vi från politiken är noga med att det ska vara saker som går utöver den vanliga verksamheten, för den finansierar vi med skattepengar. Det måste också vara transparens som gäller - om det kommer gåvor från företag som har avtal med region Stockholm.

Anna Starbrink (L), sjukvårdsregionråd, säger att fonden är ett svar på människors generositet och att det saknats former för detta.

– Människor får gärna skänka gåvor, men man kan inte förvänta sig motprestationer från hälso- och sjukvården.

Men Region Stockholm har landets näst största offentliga budget, och den högsta landstingsskatten och initiativet har väckt kritik. Regeringen har även lovat att täcka upp för alla sjukvårdens extrakostnader som orsakats av pandemin.

Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd, säger att ärendet dök upp hastigt på mejlen annandag påsk, och att det därför inte hann bli någon politisk diskussion.

– Det presenterades som ett sätt att formalisera hur gåvor kan tas emot. Sedan har Irene Svenonius sagt att det ska kunna användas till att kunna köpa in skyddsutrustning. Det tycker vi är fel. Vi är en rik region och vi tycker att skattemedlen räcker om man fördelar dem rätt. Vi hade inte ställt oss bakom om vi förstått att gåvofonden skulle användas av regionen för att aktivt söka pengar, säger Anna Sehlin.

Redan före pandemin var ekonomin i Stockholms sjukvård ansträngd. Stora sparbeting har lagts på regionens sjukhus, som dragit in tjänster och även varslat personal, vilket var den tändande gnistan till sjukvårdsuppropet som under hösten samlade tusentals vårdanställda i protest. Att region Stockholm som är landets rikaste startar en fond för att samla in gåvor är oacceptabelt, säger Akil Awad, ST-läkare och en av initiativtagarna. Awad säger att han inte ”slutar att förvånas” över de felprioriteringar de styrande i region Stockholm gör.

– Vi undrar – ska vi vara beroende av gåvor från allmänheten för att få tillgång till utrustning och läkemedel? Att det finns adekvat skyddsutrustning och mediciner är arbetsgivarnas och myndigheternas ansvar, säger Akil Awad.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att insamling av medel kan nagga förtroendet för det allmänna i kanten.

– Kanske inte med en femhundring, men om det rör sig om mer pengar, så finns det en risk att regionen börjar luta åt ena eller andra hållet. Blotta misstanken om att man ska kunna köpa sig in i regionens sjukvård är ju inte bra, säger Olle Lundin.

Samtidigt finns inget direkt förbud mot att regionen sätter upp en gåvofond, enligt Lundin.

– Det här handlar om en situation vi aldrig ha varit i, och det gör att lagarna inte riktigt stämmer. En fråga man kan ställa sig är ju om det ligger inom regionens kompetens att upprätta en fond för att ta emot gåvor från allmänheten. Det här är ju en skattefinansierad verksamhet, som borde klara av situationen under pandemin. Att ett skattefinansierat organ börjar ta emot donationer från allmänheten, det känns väldigt onaturligt, säger Olle Lundin.

Charlotte Rydh, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige, är kritisk:

– Vi är kritiska för att regionen verkar ha startat en gåvofond för att kunna hantera de förfrågningar de får för att ge gåvor. Vi hamnar i ett väldigt konstigt läge för att region Stockholm är en offentligt driven och finansierad verksamhet, säger Charlotte Rydh.

Varför blir det konstigt?

– För att det är skattefinansierat. Regionen får av våra skattemedel för att driva sin verksamhet. Gåvor är något helt annat. Vi har inte en tradition i Sverige av att offentlig verksamhet finansieras av gåvor. Om regionen får in gåvor så blir också frågan vad man ska använda dem till? När man dessutom aktivt går ut och säger att man startat en fond, då tycker jag att man har missuppfattat sin roll, säger Charlotte Rydh.

Region Stockholm uppger via presstjänsten att 32.460 kronor har kommit in på gåvokontot sedan 16 april. Totalt har 15 insättningar gjorts, varav fem på 1.000 kronor eller mer. Den lägsta transaktionen som gjorts är på tio kronor.

Enligt finansregionrådet har gåvofonden inte tillkommit för att räta upp ekonomiska problem i regionen.

– En av de få positiva effekterna av pandemin är att människor vill göra en insats. Att säga nej till dem som vill ge hade känts otacksamt. Sedan ska vi klara sjukvården ändå med våra skattpengar, säger Irene Svenonius.

Region Stockholm gör upphandlingar för miljardbelopp. Hur ska ni undvika att det här blir ett sätt att smörja regionen?

– Det handlar om att vi absolut säger nej till att man kan rikta gåvor. Det är villkorslösa gåvor, som alla i regionen kan ansöka från.

Svenonius anser inte att initiativet kan uppfattas som att regionen aktivt samlar in pengar.

– Då vill man nästan missförstå om man tror det. Vi har ekonomiska resurser. Det här är ett sätt att möta viljan att bidra.

Hade ett alternativ varit att höja skatten?

– Nej, vi ska varken höja eller sänka skatten. Vår långsiktiga ekonomi får vi ta tag i när vi tagit oss igenom krisen.