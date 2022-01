Kritiskt läge på Stockholms sjukhus: ”Bemanningen det största problemet”

Under torsdagen rapporterades 6 551 konstaterade fall av covid-19 i Region Stockholm – det högsta smittotalet under ett dygn sedan pandemins början och mer än dubbelt så många fall som när smittspridningen var som högst under våg ett och två.

Även sjukhusinläggningarna relaterade till covid-19 fortsätter att stiga i huvudstadsregionen, dock inte lika dramatiskt. Under fredagen vårdades 296 patienter med covid-19 på något av Stockholms sjukhus, 15 fler än i tisdags och drygt dubbelt så många som för en månad sedan.

– Vi har en ökning av covidpatienter, men inte i paritet med smittspridningen, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Under fredagen vårdades 29 patienter på intensivvårdsavdelning med covid-19 i Region Stockholm, två färre jämfört med i tisdags.

Det höga flödet av patienter, i kombination med hög sjukfrånvaro bland personalen fortsätter att sätta sjukhusen i Stockholm under allvarlig press. Dubbelpass och överbelagda avdelningar har under den senaste tiden varit regel snarare än undantag, enligt Michaela Lindqvist, sjuksköterska på Södersjukhusets avdelning för internmedicin och styrelseledamot i Vårdförbundet i Stockholm.

– Vi har överbeläggningar varje dag och stora problem med personal som är sjuk eller i karantän. I morse hade vi till exempel en sjuksköterska med en nyckelkompetens som hade jobbat 24 timmar i sträck, säger hon.

Trettonhelgen brukar innebära högre belastning än vanligt för vården i Stockholm, det här året är inget undantag. Tidigare i veckan rapporterade DN om stor platsbrist och att personal rings in från sina ledigheter, och läget tycks inte lugna ner sig.

– Det är långa väntetider på akuten där vissa patienter kan behöva vänta en hel dag på att komma till en avdelning på grund av platsbrist. Även för patienter som skulle behöva vård akut har det i vissa fall varit väntetider, säger Michaela Lindqvist.

Hon befarar också att den höga belastningen på sjukhuset kommer att hålla i sig:

– Nu ser vi konsekvenserna av hur folk har firat jul och nyår och vi tror att det kommer hålla i sig. Alla i personalen går på knäna och kämpar för att hålla verksamheten igång, säger Michaela Lindqvist.

På akuten på Danderyds sjukhus fanns det under fredagseftermiddagen 90 patienter, samtidigt som det var fullt på sjukhusets vårdavdelningar – vissa med överbeläggningar, enligt Jenny Pettersson, sjuksköterska och skyddsombud på sjukhuset.

– Många har väntat i 15 timmar nu, någon stackare har legat på akuten i 26 timmar. Sjukfrånvaron bland personalen har en stor påverkan, säger hon.

Jenny Pettersson anser att man från sjukhusledningen och regionens sida borde kunnat förutse det kritiska läget som sjukvården i Stockholm nu befinner sig i.

– Detta uppstår varje år. Vi önskar att man kunde planera för framtiden, ha beredskap och inte bli tagna på sängen vid dessa tillfällen, säger hon.

Enligt regionens chefläkare Johan Bratt klarar man att ta hand om alla patienter som är i behov av akut vård, trots det pressade läget.

Regionens chefläkare Johan Bratt understryker att det vid 15-tiden på fredagen fanns 238 lediga vårdplatser vid regionens sjukhus, och att man klarar av att ta hand om alla patienter som är i behov av akut vård.

Under veckan har vissa sjukhus varit så pass fulla att man behövt avlastning från andra vårdenheter. Johan Bratt lyfter fram samverkan mellan sjukhusen som en nyckelfaktor för att hantera det pressade läget.

– Samordningen är helt avgörande och vi måste använda hela sjukvårdssystemet, säger han.

Han säger att man utökat antalet vårdplatser de senaste dagarna, för att klara av den tuffa trettonhelgen, men också att andra åtgärder har vidtagits.

– Man får bland annat utöka läkartätheten på akuterna, gå tätare läkarronder så att patienterna inte behöver ligga inne så länge. Vi har också bra kontakt med kommunerna så att patienter inom geriatriken kan komma hem snabbt även under helgerna.

