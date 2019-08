Kulturborgarrådet: Jag hoppas att man lyckas återställa målningen

Reaktionerna blev starka när det under tisdagen upptäcktes att målningen i Rågsveds centrum delvis målats över med blå färg. Verket målades för snart 30 år sedan av crewet Still Heavens Only Force (SHOF) och är enligt uppgift en av de äldsta bevarade graffitimålningarna i världen.

Övermålningen visade sig vara ett misstag – avsikten var att måla över en helt annan väggyta – och nu försöker ortsbor tvätta bort blåfärgen och rädda verket.

Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo (C) beklagar det inträffade.

– Jag tycker det är synd. ”Highway” målades för 30 år sedan och är en av världens äldsta bevarade muralmålningar. Men detta är ett misstag som skett på grund av den mänskliga faktorn och sådant kan tyvärr hända. Jag hoppas att man lyckas återställa målningen.

Målningen i Rågsved omfattas inte av något formellt skydd. Den har aldrig k-märkts som graffitimålningen Fascinate i Bromsten.

Borde den omfattas av något slags skydd så att något liknande inte inträffar igen?

– Det är alltid svårt med fastighetsbunden konst som kan vara av stort värde, men som i samband med ny ägare eller förändrad användning av fastigheten hotas. I det aktuella fallet berodde det på ett misstag, vilket hade kunnat hända oavsett om målningen var skyddad eller ej, säger Jonas Naddebo.

Hur ser du på lagliga väggar?

– Vi vill göra kulturlivet mer tillgängligt med mer konst i det offentliga rummet. De öppna graffitiväggarna som finns i staden i dag ska självklart finnas kvar.

Varför är graffiti en fråga som vållar så mycket debatt?

– Tyvärr tror jag att många associerar graffiti med klotter, vilket är missvisande. Graffiti är en konstform med en rik kulturell historia. Den ska inte förknippas med olaglig förstörelse.

Vad är stadens hållning till den här typen av konst, är det aktuella verket konst eller klotter?

– Konst.

Vilka kriterier ställer du för att personligen betrakta ett verk som konst?

– Jag anser inte att det är politikens roll att bedöma vad som är konst eller inte. Personligen tycker jag att det ligger hos utövarens konstnärliga ambitioner.

