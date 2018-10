Kurser i ”svenskt” föräldraskap lyfter barnens rätt att må bra

– Har ni några tips på hur man kan göra om det är svårt att få barnen att borsta tänderna?

Lotta Malm, familjebehandlare på Hamnen i Gustavsberg, Värmdö kommuns mottagning för barn, unga och föräldrar ställer frågan rakt ut i luften.

Det tar en knapp sekund så svarar Mohammad Akbari, pappa till två flickor, 2 och 9 år:

– Man kanske kan muta dem med... choklad!

Alla skrattar åt hans välfunna skämt. Kort därpå bekräftar samtliga att de känner igen situationen med barn som har helt andra intressen än att borsta tänderna.

– Lördagsgodis? Nej, det har vi inte i våra hemländer. Men det är en bra idé, vi vet ju att de inte är så bra med socker, säger Mohammad Akbari (i glasögon) när integrationshandläggaren Farrokh Eghdami tar upp ämnet sötsaker och barn på kusen "Föräldraskap i Sverige”. I blå skjorta Asef Ahmadi. Foto: Roger Turesson

Även Lotta Malm skrattar och säger att det där med att muta, det kanske inte är en sådan tokig idé. Eller – som hon föredrar att uttrycka det – belöna.

– Man kan säga borstar du tänderna nu så läser jag en extra saga för dig sen när det är dags att sova.

Farrokh Eghdami, integrationshandläggare i kommunen som tillsammans med Lotta är gruppledare, översätter det Lotta säger från svenska till dari.

Alla nickar, det är en bra strategi.

– Man kan också borsta tänderna tillsammans, föreslår Zahra Husseini, mamma till två barn.

Zohre Gholami, Khadije Hosseini, systrarna Sedighe och Masumeh Safdari tycker att det är värdefullt att få träffas och dela erfarenheter av hur det är at vara förälder i nytt land. ”Det är mycket nytt och det är inte så lätt att förstå allt man behöver förstå”, säger de. Foto: Roger Turesson

Runt bordet sitter åtta föräldrar, fem mammor och tre pappor – alla med ursprung i Afghanistan, men de flesta av dem har levt i många år under svåra förhållanden som flyktingar i Iran innan de kom till Sverige 2015.

Just nu går de kursen ”Föräldraskap i Sverige”, ett program som utvecklats av PLUS (socialtjänsten i Stockholm) i samarbete med Länsstyrelsen. Innehållet utgår från forskning om föräldraskap och FN:s barnkonvention – men också på undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar själva uppgett att de önskar få om hur man ser på föräldraskap i Sverige.

Tillsammans har de åtta kursdeltagarna i Värmdö nästan 30 barn. Några av dem är redan vuxna – och en dryg handfull är kvar i Iran.

– De greps när vi flydde. Det var väldigt kaotiskt, men vi hade ingen makt att göra någonting åt det då. Det tog 20 dagar innan vi fick kontakt med dem igen. Nu känns det både svårt och sorgligt att veta att vi kanske aldrig kommer att leva tillsammans som en familj igen, säger Zohre Gholami, som har en 19-, en 17- och 14-åring här i Sverige och en 22-åring och en 19-åring kvar i Iran.

– Tre av mina vuxna barn är kvar i Iran. Det är svårt att må bra när familjen är splittrad, säger Khadije Hosseini. Foto: Roger Turesson

Khadije Hosseini lever med samma smärta. Tre av hennes fem barn är kvar i Iran, de är visserligen vuxna, men saknaden och oron för deras framtid är ändå stor.

– Det är klart det påverkar hur vi mår, jag känner sig inte som en hel människa, säger Khadije.

Hon vill ändå kämpa för att sitt nya liv i Sverige, för att komma in i det samhälle som ännu, efter tre år i Sverige, känns främmande för henne och de andra kursdeltagarna.

Vi lever väldigt segregerat. Våra barn går i skolor med nästan bara nyanlända och det är svårt för oss att ha råd med några fritidsaktiviteter. Vi har liksom ingen naturlig kontakt med svenskarna.

– Vi lever väldigt segregerat. Våra barn går i skolor med nästan bara nyanlända och det är svårt för oss att ha råd med några fritidsaktiviteter. Vi har liksom ingen naturlig kontakt med svenskarna, säger Mohammad Akbari – en av tre pappor som följer programmet.

Kursen består av fem träffar á 2,5 eftermiddagstimmar. Det övergripande syftet är att de nyanländas barn ska må så bra som möjligt, men redan i dag anar kursledarna att det kommer andra positiva effekter på köpet.

– Alla föräldrar har ett behov av att lufta sina funderingar kring sina barn och familjelivet. Att lyssna på andras erfarenheter och dela med sig av sina egna kan stärka känslan av tillhörighet och deras självförtroende, säger Lotta Malm.

Farrokh Eghdami, integrationshandläggare och Lotta Malm, familjebehandlare i Värmdö kommun håller i kursen ”Föräldraskap i Sverige”. Syftet är att ge föräldrarna verktyg att få barnen att må bra i sitt nya land och att förstå hur Sverige fungerar. Foto: Roger Turesson

Det är första gången som kursen hålls i Värmdö, vilket inte är så konstigt då utbildningsinsatsen är ny. Tidigare har det genomförts pilotprojekt på en introduktionsförskola på Södermalm, i en samlingslokal i Fisksätra, på öppna förskolan i Rågsved och på SFI:n i Rinkeby.

Tanken är dock att materialet nu ska spridas och att alla stadsdelar ska använda det. En första utvärdering har visat på ett positivt reslutat, en mer systematisk utvärdering ska dock också göras.

– Jag tycker det är jättebra. Det är inte så lätt att hitta rätt i ett nytt land. Jag tycker om att det är barnen som står i fokus, att vi pratar om hur viktigt det är hur de mår, säger Zarah.

Sedighe Safdari, som har fyra barn, fyller i:

– Och så lär man sig mycket om Sverige, om var man kan få hjälp och mer information.

Det är träff nummer tre när DN är på besök. Lotta och Farrokh leder samtalen, Lotta på svenska, Farrokh på dari. Lotta förklarar att även pappor är välkomna till mödravårdscentraler och barnavårdscentraler i Sverige. Hon berättar att kvinnlig omskärelse är förbjudet, men att manlig omskärelse inte är det – men att det i Sverige, åtminstone i teorin, förutsätter barnets medgivande.

– Det är motsägelsefullt, men enligt barnkonventionen har barnen rätt till sin egen kropp, säger Lotta.

Diskussion utbryter i rummet. För muslimer är omskärelsen av pojkar en viktig religiös tradition.

– Det görs ju på bäbisar, det är ju svårt att fråga dem, utbrister Mohammad förvånad, ställd inför detta för honom kryptiska besked.

Samtalet landar i att man kan ha olika åsikter i frågan, men utan att några egentliga frågetecken rätats ut vad gäller den svenska dubbelheten i frågan.

– Vi bor trångt, vi har inte råd att köpa fritidsbiljetter på SL till våra barn och vi har ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Tyvärr överskuggar det allt i våra liv nu, konstaterar Mohammad Akbari. Till höger om honom sitter Asef Ahmadi. Foto: Roger Turesson

När dagens kurstillfälle lider mot sitt slut har Lotta och Farrokh gått igenom allt från hur vårdkedjan ser ut i Sverige och till att man i Sverige gör gratis cellprovtagningar på kvinnor. De har nämnt elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin, berättat om hur viktigt det är att man inte äter för mycket socker, vare sig som barn eller vuxen.

De har också uppmanat till diskussioner om hur man som vuxen måste försöka göra saker som får en att må bra för att man ska orka vara en bra förälder.

Samtalen har blottat flera svårigheter – men ingen av dem har egentligen med att göra föräldraskapet i sig.

– Vi bor trångt, vi har inte råd att köpa fritidsbiljetter på SL till våra barn och vi har ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Tyvärr överskuggar det allt i våra liv nu, konstaterar Mohamad.

Lotta och Farrokh förstår svårigheterna. De kommer inte att kunna lösa många av de stora, praktiska problem de här föräldrarna står inför, men de kan lyfta att barnen inte får glömmas bort, de kan ge föräldrarna verktyg att försöka göra det de kan för barnen.

Egentligen skiljer sig inte synen på barn mellan olika länder och kulturer särskilt mycket. Alla älskar sina barn och vill dem deras bästa, så visst slår vi in en del öppna dörrar

– Egentligen skiljer sig inte synen på barn mellan olika länder och kulturer särskilt mycket. Alla älskar sina barn och vill dem deras bästa, så visst slår vi in en del öppna dörrar, säger Lotta.

– Men vi slår också hål på många fördomar, fördomar vi svenskar kan ha, men också fördomar som de har när det gäller hur vi ser på barnuppfostran. Många tror till exempel att svenska barn får göra precis vad som helst – ”för det har de hört”, tillägger Farrokh.

Samtidig är det viktigt att understryka vad som gäller i Sverige när det kommer till synen på flickor och pojkar, på jämställdhet och på hur lagstiftningen ser ut.

– Men framför allt vill vi guida dem att hitta till det Sverige de har rätt till.

Innan Zorhe lämnar kurslokalen för dagen säger hon:

– Mina barn mår mycket bättre här i Sverige, de är gladare och friare här. De får gå i skolan. Hade vi varit kvar i flyktinglägret i Iran hade min 15-åriga dotter varit tvungen att börja jobba nu. Där måste vissa barn börja jobba när de bara är tio. Det är ett helt annat, mycket hårdare liv.

Programmet ”Föräldraskap i Sverige” består av fem träffar à 2,5 timmar. Innehållet baseras på forskning om föräldraskap och på FN:s barnkonvention. Foto: Roger Turesson

Fakta.Upplägget för kursen ”Föräldraskap i Sverige” Kursen innehåller fram träffar à 2,5 timmar. Varje tillfälle har ett tema. Så här ser programmet ut: Träff 1: Familj i nytt land. Hur har Sverige förändrats över tid, hur är det att vara familj i ett nytt land och hur ser barns fritids ut? Träff 2: Skola, pojkar och flickor. Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskola och skola? Gör vi lika eller olika mellan flickor och pojkar? Träff 3: Hälsa och sjukvård. Vad gör man för att må bra som familj? Vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt? Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter. Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen? Träff 5: Att vara förälder till en tonåring. Samtal om tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.