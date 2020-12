70-åriga kvinnan släpps: ”Misstankarna kvarstår – men har försvagats”

Det var i söndags kväll som en 41-årig man hittades i en lägenhet i Haninge kommun i Stockholm. Mannen misstänks ha hållits instängd av sin mamma som anhölls på söndagen på sannolika skäl misstänkt för olaga frihetsberövande samt grovt vållande till kroppsskada och grovt vållande till sjukdom.

Mycket tyder, enligt åklagaren, på att mannen hållits inspärrad i lägenheten i 25-30 år.

Under onsdagen förhördes mamman och den 41-årige mannen. I det första förhöret förnekade kvinnan brott, men hur hon ställde sig till anklagelserna under onsdagens förhör är oklart då den advokat som förordnats som hennes offentliga försvarare inte vill ge några kommentarer.

Sent på eftermiddagen meddelade Åklagarmyndigheten att anhållan hade hävts och att kvinnan försatts på fri fot.

– Efter att mannen har förhörts under eftermiddagen i dag och utifrån vad som i övrigt har framkommit i utredningen under de här dagarna så har misstankarna försvagats mot den misstänkta kvinnan. Jag har bedömt att hon inte ska begäras häktad och hon är försatt på fri fot, säger kammaråklagare Emma Olsson enligt ett pressmeddelande.

Samtidigt fortsätter utredningen och brottsmisstankarna kvarstår.

– Men de har försvagats och jag bedömer att kvinnan inte kan påverka utredningen på ett negativt sätt. Vi kommer nu närmast att utreda omständigheterna som ligger längre tillbaka i tiden.

Kvinnans advokat Mikael Söderman vill inte säga mer än att han har träffat sin klient under onsdagen.

– Jag kan bekräfta att jag företräder henne, men kommer inte att lämna några kommentarer om ärendet. Det är av för respekt för de inblandade, säger han.

Det var mannens syster som hittade honom i lägenheten i söndags. Hon begav sig till bostaden sedan hon fått höra att mamman befann sig på sjukhus.

När hon såg sin bror i den mörka och smutsiga lägenheten kände han igen henne på en gång.

Han var enligt systern i mycket dåligt fysiskt skick och fördes till sjukhus där han opererades.

– Just nu tror jag att han bara är väldigt traumatiserad över allting som har hänt. Men jag tror ändå att han nu för första gången får känna omtanke, lite värme, att människor bryr sig om honom, säger systern som längtar efter att få träffa sin bror.

Systern är också övertygad om att brodern nu känner lättnad när han har kommit ut ur lägenheten han tillbringade så lång tid i.

– Jag har väntat på det länge, länge, länge. Bara det att se att han blev glad när han såg mig… Att se hans reaktion när han såg mig var fantastisk. Och jag längtar tills han får komma hem till oss.

Hur mamman ska ha kunnat isolera sin son under så lång tid är en fråga som både polis och kommun nu försöker få svar på. Systern till mannen säger att hon larmat flera gånger om att något inte stod rätt till i lägenheten.

Mannens syster säger att hon vid upprepade tillfällen larmat om att allt inte stod rätt till hemma hos hennes bror. Foto: Magnus Hallgren

Under tisdagen upprättade Haninge kommun kontakt med polisen, berättar kommunens pressansvariga Håkan Filipsson.

– Vi har aktiverat ett antal personer som ska vara behjälpliga med polisens frågeställningar. Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt, säger Håkan Filipsson.

41-åringen har, enligt uppgift, haft kontakt med såväl myndigheter som sjukvård genom åren. Därför blir den uppenbara frågan ännu större: hur kan samhället ha missat denna misstänkta vanvård i så många år?

Linda Törngren, gruppchef vid sektionen för brott i nära relationer Stockholm Syd, som handlägger ärendet, säger att fallet kräver stora resurser och att fyra handläggare arbetar heltid med fallet.

Under onsdagen förhördes den 41-årige sonen.

– Det här fallet ska ha pågått under lång tid och det kommer krävas flera förhör för att gå igenom allt. Men någonstans måste man börja och så får man känna in: hur mycket orkar och kan personen berätta just vid det här tillfället, säger Linda Törngren.

Även den misstänkta kvinnan, mannens mor, är förhörd. Men Linda Törngren vill inte gå in på hur hon ställer sig till anklagelserna.

Utredningen fokuserar i nuläget på misstankarna mot modern, men polisen kommer också att titta på huruvida mannens tillvaro varit känd för andra, som socialtjänst och skola, berättar Linda Törngren.

– Enligt de uppgifter vi har nu har det pågått sedan målsägande var ung. Vi behöver därför göra en mer omfattande kartläggning av levnadsomständigheterna, som att gå tillbaka till skoltiden. Det är klart att det är stor skillnad om en person är myndig eller inte när brottet begås, så länge man är under 18 år så har man en vårdnadshavare som ska stå för omsorgen. Det är högre straffvärde på att låsa in ett barn och även längden på inlåsningen har betydelse, säger hon.

Mamman och sonen förekommer knappt i några offentliga register, men en dom i förvaltningsrätten för tio år sedan visar hur mamman var sonens ombud i ett ärende mot Försäkringskassan. Han hade då fått beviljad sjukersättning men myndigheten skulle efter tre år utreda hans arbetsförmåga på nytt. Modern överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade på att det skulle ändras eftersom ”han inte orkar med någon kontakt och utredning på grund av hans psykiska handikapp. Allt som ska utredas får gå igenom hans mamma”.

DN har varit i kontakt med en lärare från högstadieskolan där mannen gick.

– Jag är förtvivlad och frågande. Vi tog alltid oerhört allvarligt på frånvaro, ringde direkt till föräldrarna om eleverna uteblev och kunde även göra hembesök om det inte blev bättre. Jag förstår inte hur han kan ha fallit mellan skyddsnäten. De frågor man ställer sig är hur det kunde hända? Kunde jag ha gjort något?

