Kyl ned dig - bänka dig på bion

Stolar prövas i den art déco-inspirerade salongen, det kommer förtjusta tillrop från besökarna, luftkonditioneringen är på och ölen iskall. Ett uppsluppet och nyfiket klientel från Vasastan har flytt in i mörkret när DN besöker nyöppnade Bio & Bistro Capitol vid Sankt Eriksplan. Bistron har mat i prestigelösa engångsförpackningar och bjuder på praktisk biomat. Även om stilen är myndig är barn välkomna på filmerna och barnstolar finns i entrén.

Capitol byggdes 1926 och stoltserade då som Vasastans finaste och största biograf. Sedan 1985 har biografen varit stängd men öppnade nu i juli igen. Några filmentusiaster började samla in pengar slutet av 2016 med en crowdfunding-kampanj i hopp om att återskapa bion i modern tappning. Responsen var översvallande.

– Efter en dag hade vi fått in de pengarna, säger Jakob Abrahamsson, vd och projektledare för Bio Capitol som hälsar gästerna välkomna i dörren.

Biobiljetterna finns i tre olika prisklasser och äldre vänner och yngre par tar plats i tvåsitssofforna och lyxfåtöljerna. Charktallrikar och små nypoppade popcornpåsar samsas med galaöl och bubbel på de dovt ljussatta borden i salongen.

Även om vi ska på Bergman-dokumentär så är Mamma Mia 2 den stora blockbustern, visningarna är i det närmaste fullbokade.

Guldkanten må avskräcka några, men här är alla välkomna. På hemsidan beskrivs biografen som ”Capitol är en modern kvartersbiograf för Vasastan och Kungsholmen”. Men på programmet står både musikalmåndag och klassikertorsdag.

– Under Pride kommer filmen Querelle visas. Alla är välkomna här, därför har vi olika prisklasser och konceptkvällar men vi vill ha en kvarterskänsla och biografen är helt tillgänglighetsanpassad, säger Elaine Hildenborg, driftansvarig.

I sommar har Stockholms bioutbud utökats ännu en alternativ biograf. I Blackeberg har kulturföreningen OffStockholm restaurerat Bio Kaskad i femtiotalsstil också med hjälp av crowd-funding och frivilliga krafter. Målet är att servera både mat och kvalitetsfilm i förorten.

Trots det utvecklade Netflix-kulturen är bio hetare än någonsin. Den digitala tekniken öppnar för fler biografer på nya sätt. Bioklubbar och filmsällskap har fått en ny våg. DN guidar dig rätt bland filmdukarna i city, förort och skärgård.

Bio Kaskad

Blackebergs centrum

Salong: En klassisk biosalong från 1957 mer mjuka restaurerade originalstolar från 50-talet för 120 personer.

Biovisning: Cirka fyra gånger i månaden, både vuxen kvalitets- och independentfilm och barnfilm. Under sommaren 2018 visas brittiska thrillern the Beast och svenska musikalfilmen Dansa först.

Meny: Enklare mat och fika serveras under filmvisningarna.

Drivs av: Teatergruppen OffStockholm som även har kulturverksamhet i lokalerna och ett stort socialt samhällsengagemang.

Extra: Nypremiär juli 2018 efter crowdfunding. Planerar även för lunchbio och filmfestival i höst.

Kaskad, Blackeberg. Foto: Jessica Ritzén

Höglandsbiografen

Höglandstorget, Bromma

Salong: Invigdes 1936 och har en salong med cirka 200 sittplatser, lokalen är även Höglandsskolans aula. Stolarna är därför mer av konferens- än biotyp.

Filmvisning: Har flera filmvisningar i månaden, både vuxenfilm, kvalitetsfilm och barnfilm. Föreningen Filmstudion visar sex kvalitetsfilmer per säsong under sex tisdagar för sina 200 medlemmar. Våren 2018 visades bland annat Bergmans Sommaren med Monika och Ett ljus i natten av Kaurismäki.

Meny: Säljer snacks och godis men serverar inte mat.

Drivs av: Drivs av Wifilm och föreningen Filmstudion.

Extra: Filmstudions visningar har samtal om filmen, förfriskningar och allmänt mingel vid träffarna.

Höglandsbiografen, Bromma Foto: Jessica Ritzén

Bio Rio

Hornstull

Salong: Biografen i funkisstil renoverades 2009 men har funnits sen 1943 och är ett nav i Hornstulls kulturliv med sina eventspäckade salonger.

Biovisning: Här är det bio var dag. Bion visar ”vanlig” spelfilm men också specialvisningar i form av opera, smal independentfilm och barnfilm.

Meny: Bistro Rio som serverar helt vegetarisk frukost, lunch och middag.

Drivs av: Folkets hus och parker.

Extra: Bio Rio har filmfrukost på helgen för 195 kr. Bion hade Sveriges första biobar och var en del av Ri-Teatrarna AB, en stor biografkedja i Stockholm där alla biografer började på ”Ri” exempelvis Rialto och Rigiletto.

Bio Rio, Hornstull. Foto: Holger Ellgard

Zita folkets bio

Östermalm

Salong: Zita öppnade med namnet Vinter-Palatset 1913 och blev 1930 bio Rita. Idag är den Stockholms äldsta bio i drift. Med sina tre salonger kan den samtidigt husera 205 gäster.

Biovisning: Bion visar film från hela världen och erbjuder skolarrangemang, temakvällar, föreläsningar och festivaler. Här kan du se det senaste och det svårare.

Meny: Bongo Bar som huserar i lokalen har ett prisvärt utbud av mat och dryck jämfört med konkurrenter i kvarteret. En klassisk kiosk med snask finns också i entrén.

Drivs av: Folkets Bio Stockholm – ideell partipolitiskt obunden socialistisk kulturförening.

Extra: Vid varje barnfilmspremiär bjuder Zita på kalas. Det lär finnas förmånligt aw-bubbel på restaurangen.

Zita, Östermalm. Foto: Erik Englund

Biocafé Tellus

Midsommarkransen

Salong: Kvartersbiografen från 1920 har en opretentiös prägel. Medlemmar hjälps åt att baka kakor och laga utrustning i anslutning till biografens salong med 100 platser.

Biovisning: Biocaféet ordnar filmvisningar, konstutställningar och konserter. Filmerna väljs ut av föreningen och de nyaste, relativt smala independentfilmer och bra barnfilmer visas.

Meny: Klassiskt hembakat fika. Kokostoppar, kladdkaka och en och annan polarkaka med finfyllning.

Drivs av: Ideell kulturförening sen 1986 med 70 medlemmar.

Extra: Loppmarknad på bion hade premiär i sommar och på några lördagar mellan 11 och 16 kan du shoppa vintagegrejor i tidsenlig miljö.

Biocafé Tellus, Midsommarkransen. Foto: Mangan2002

Blidö bio

Stämmarsund, Blidö

Salonger: Länets enda skärgårdssalong med hundra år på nacken har en salong med 250 platser i gamla Folkets hus.

Biovisning: Visar två storfilmer i veckan under sommaren, senast Mamma mia – here we go again och snart Mission impossible.

Meny: Kiosk med läsk och godis.

Drivs av: Privat ägt som en förening. Bion är även kulturhus och social samlingsplats som erbjuder allt från loppisar till barnkultur.

Extra: Planerar att till hösten erbjuda både mat, dryck och kvalitetsfilm från olika temaländer under helgerna.

Blidö bio, Blidö Foto: Jonas Rahm