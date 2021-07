Läkare om Sös sparbesked: Vi närmar oss en brytpunkt

Sjukhusets prognos är att personalkostnaderna måste sänkas med 79 miljoner nästa år, vilket motsvarar ungefär 102 helårsarbetare.

Varsel av personal blir inte aktuellt enligt Sös vd Mikael Runsiö, men några andra eventuella sparåtgärder vill han inte kommentera.

”Vi kan inte säga något om eventuella sparåtgärder i nuläget då budgeten ännu inte är fastställd. Vi kommer att ta fram åtgärdsplaner inom ramen för den budgetprocess som vi arbetar utifrån och det är ett arbete som görs tillsammans med alla verksamheter på sjukhuset.”, skriver han i en kommentar till DN.

Södersjukhuset har som många andra akutsjukhus varit hårt ansatta under de senaste 18 månaderna. När färre nu behöver vård för covid-19 börjar nästa utmaning, att beta av den vård som fått vänta under pandemin.

”Arbetet under 2022 kommer troligtvis inte att vara detsamma som under 2020-2021 då stor del av sjukhusets verksamhet fått fokusera på vård av patienter med covid-19. Däremot kommer vi att behöva hantera den vård som köställts under pandemin och det är ett arbete som kommer att ta tid och som måste göras på ett hållbart sätt för att säkerställa en god patientsäkerhet och arbetsmiljö. För att lyckas med det behövs ett nära samarbete mellan vårdgivarna i Region Stockholm”, skriver Mikael Runsjö vidare.

Akil Awad, specialistläkare på Södersjukhuset. Foto: Privat

Akil Awad, specialistläkare på Södersjukhuset och en av initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop, tycker att de stundande besparningarna är upprörande och är övertygad om att minskade personalkostnader kommer att leda till färre kollegor.

– Det var stundtals kaosartat på sjukhuset redan innan pandemin, och covidvården har slitit enormt på personalen. Många har redan gått in i väggen, att då få höra om besparningar på personalen känns nästan löjeväckande, säger han.

Han menar att sjukhusets vård riskerar att bli lidande om kollegorna blir färre och att sjukhuspersonalens ansvar blir övermäktigt när vårdskulden ska betas av.

– Nedskärningarna går ut över oss på golvet och i slutändan drabbar det patienterna. Vi är redan i en situation där vi behöver prioritera. Om något behöver vi bli fler inte färre.

Akil Awad säger också att rapporterna om minskade personalkostnader tär på personalens mentala hälsa.

– Det kommer leda till högre arbetsbelastning på en personal som redan är oerhört pressad. Vi är redan utsatta för en enorm etisk stress när vi ser hur patienter far illa för att vi är för få, säger han.

Istället för besparingar på personalkostnader vill han se större satsningar på akutsjukhusen.

– Om det är något pandemin tydliggjort är det att akutsjukhusen måste ha marginaler. Det talas mycket om att bygga upp ett beredskapslager med utrustning, men om personal saknas på sjukhusen blir konsekvenserna att människor inte får den vård som de behöver, säger Akil Awad.

Nästa års sparbesked är inte det enda som kommit från Södersjukhuset i närtid, i våras rapporterade DN om att anställda på kvinnokliniken uppmanats att bidra till besparingar på material och utrustning då verksamheten gått med underskott.

