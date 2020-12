Läkarpanelen svarar på läsarnas frågor: ”Vi har lärt oss otroligt mycket sedan i våras”

I mars drog pandemin in över Sverige och sedan dess är det inte mycket som varit sig likt. Mitt i både första och andra vågen stod och står vårdpersonalen – personal som fått lära sig om viruset och hur man vårdar de som drabbats under tiden de jobbat med det.

Nu är det december och Sverige befinner sig mitt i den andra vågen, men kunskaperna är större nu.

– Vi har lärt oss otroligt mycket sedan i våras, då var allt nytt. Kliniker och forskare har tillsammans tagit fram mycket ny kunskap som vi direkt använder i vården, säger Tobias Alfvén, barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och ordförande i Läkaresällskapet.

– Vi har till exempel mer kunskap om risken för blodproppar och kan arbeta förebyggande. Vi har kunskap för att förbättra syresättningen bland annat genom att vårda patienter i bukläge, alltså att de ligger på mage istället för rygg. Vidare är det för vissa patienter gynnsamt med kortisonbehandling och det antivirala läkemedlet Remdesivir.

Under torsdagen kommer Tobias Alfvén tillsammans med en rad läkare inom olika expertområden att svara på DN-läsarnas frågor om viruset, något de gjorde senast i juni.

– Vi är en bred grupp av läkare som arbetar med covid-19 inom många olika specialiteter som är beredda att svara på läsarnas frågor. Vi täcker in bland annat allmänmedicin, akutsjukvård, infektion, intensivvård, mikrobiologi, hjärta-kärl, röntgen, graviditet, barnmedicin och socialmedicin.

Vad är värdet med att svara på läsarnas frågor?

– Kunskapsläget utvecklas mycket snabbt kring covid-19 och det är viktigt att vi som representerar läkarprofessionen kan dela med oss av den kunskap vi har fått. Vi möter fortsatt många frågor. Genom att sprida kunskap har även medvetenheten i samhället i stort blivit större, patienter vet mer vilka symptom som bör föranleda sjukvårdsbesök och kommer in tidigare, och har inte under den andra vågen behövt intensivvård i samma utsträckning, säger Tobias Alfvén.

Trycket på sjukvården, framför allt i Region Stockholm, är just nu högt. Under onsdagen meddelade regionen att de vänt sig till Socialstyrelsen för personalförstärkning och att beläggningen på Iva nästan är full. Att vi just nu är mitt inne i den andra pandemivågen är tydligt även enligt läkarpanelen.

– Det är nu avgörande att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens råd, att inte träffa de utanför den familj du bor med, om det inte är utomhus på avstånd, gå inte ut och handla när det är mycket folk ute, undvik kommunala färdmedel så att vi kan ge plats åt dem som måste ta sig till arbetet och inte kan arbeta hemma.

Hur ställer ni er till vaccineringen som förhoppningsvis ska komma igång nu?

– Det är fantastiskt att se hur ett större antal olika vacciner kunnat tas fram på kort tid och att flera av dem nu visat mycket goda resultat. Vi behöver bra och säkra vaccin och hoppas att de blir tillgängliga så fort som möjligt, men vi behöver också granska och diskutera de data som finns från vaccinstudier och diskutera möjliga vaccinationsstrategier så att vi använder dem på rätt sätt.

Om det kommer frågor som läkarna inte kan svara på kommer ytterligare en chans längre fram.

– Vi i Svenska Läkaresällskapet kommer nästa vecka, den 15-16 december att samla, helt digitalt, många av de som arbetar med och forskar kring covid-19 i Sverige för Sveriges första vetenskapliga covid-19-möte. Får vi frågor vi inte kan besvara på chatten kan vi ta med dessa till mötet.

Fotnot: På torsdagen mellan klockan 16:30-17:30 svarar läkarpanelen på läsarnas frågor.