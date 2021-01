Lena jobbar med covidvård i två regioner: ”Livet har satts på paus”

Krislägesavtal

Den 23 december beslutade Sveriges kommuner och regioner, SKR att krislägesavtalet aktiveras inom intensivvården efter begäran från Region Stockholm. Krislägesavtalet har även aktiverats i Västra Götalandsregionen, i Region Gävleborg, Region Skåne och Region Uppsala.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor under krisen. Medarbetarna får utöver månadslön eller timlön en krislägesersättning på 120 procent per timme. Den normala veckoarbetstiden är 48 timmar under en fyraveckorsperiod.

Krislägesavtalet var tidigare aktiverat i Region Stockholm mellan den 3 april och 31 augusti.

– Anledningen till vår begäran är att det är ett mycket allvarligt och extraordinärt läge inom sjukvården, och då anser vi att vi behöver det här verktyget för att kunna skapa fler intensivvårdsplatser, säger regionrådet Tobias Nässén (M).

På onsdagen meddelade Karolinska att alla anställda får två extra dagars betald ledighet under 2021, för att öka möjligheten till återhämtning efter arbetet med covid-19.

Källa: SLL, SKR, Karolinska