Lisa Röstlund: Man hoppas att barna ändå får ett glas öl

– Jag börjar känna mig hemma, säger min vän Malin.

Vi sitter på klipporna som bildar en naturlig läktare för horder av föräldrar som försöker få ögonkontakt med just sin avkomma bland de fina avslutningsskjortorna och -klänningarna på gårdsplanen. Klass efter klass går upp på scen, drar av Ute blåser sommarvind och Queens Don't stop me now.

Funderar ett par sekunder. Malin – den mest utpräglade partypinglan, alla festers nav, som dygnet aldrig tog slut med – var till mångas förvåning först i kompisgänget med att skaffa barn. Hennes äldsta fyller 15, och nu går mellantjejen ut trean. Stort och magiskt. Kniper lite i hjärtat – ett nytt sjömärke på minnenas ocean. Hon har hunnit samla flest av just den här sortens märken. Klart hon börjar känna sig hemma.

– Ja det förstår jag verkligen, replikerar jag.

Hon ser på mig frågande. Jag besvarar med lika oförstående blick. Tystnad.

Inser att det jag tycker mig uppleva allt oftare – lomhördheten – kan ha slagit till nu igen. Ber henne repetera. Nu: helt obegripligt mummel. Kan hon ta det igen?

– Jag börjar känna mig gammal! nästan skriker hon.

Aha. I hear ya! Magen krampar av tillbakahållet skratt.

– Tänk att vi sitter här. Vad konstigt, säger hon när krampen avtar.

Håret har silverstrimmor. Men skrattet, den kärvraka jämtskan och uppenbarelsen att vila ögonen på är sig likt.

En modig pojke tar solo-ton i micken. Sjunger om att vi måste rädda planeten.

Knipet i hjärtat blir allvar. Ja, det måste vi.

Önskar alla högtidsklädda små här att få sitta med sina grånande vänner och fnissa över livets gång, utan att behöva betala allt för dyrt för lyxfällan-konsumtionen vi fortsätter med. Och, som Hasse&Tage-älskande Malin skulle ha sagt: man hoppas att barna ändå får ett glas öl.

Lisa Röstlund, reporter på DN, som förstår att det där sista får man väl inte längre säga i det här landet – så förekommer: alkoholfritt öl alltså!