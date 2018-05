Lotta Härdelin: Plötsligt är jag domare i dansstop

En söt kvalmig likstank dominerar mina luktceller när jag böjer mig ner över den blå plastmattan i Bo skolas gymnastiksal. Uppsättningen av kläder jag haft på mig på brottsplatsen har stuvats in i tvättmaskinen för att undvika att barnen ska känna likdoft när de kom hem från skolan. Den blöta moppen sveps i s-formade rörelser och lämnar mörka spår efter sig.

Med två timmars sömn i bagaget har jag nyss landat i ett Stockholm där vattenkammade och för-första-gången-sminkade 11-åringar nu praktiserar den senaste danstrenden ”flossa” i gymnastiksalen. Plötsligt är jag domare i dansstop. Jag varvar bedömning av fryst rörelse under tysta partier med att få några dansblyga killar att klättra ner från ribbstolarna. Under en veckas jobbresa i Mellanöstern har jag som kvinna hälsat utan att sträcka fram handen och undvikit kläder som visar min figur. Nu blickar jag ut över ett dansgolv där fjärdeklassare på klassdisco taktfast höjer händerna mot taket sjungandes ”you´re from the 70´ but I’m a 90’ bitch” och oblygt testar dansrörelser de snappat upp på sociala medier.

När kriget städas bort i Mosul grävs döda människokroppar fram ur ruinerna. Stanken från liken som begravts i rasmassorna sitter kvar långt efter jag lämnat ruinerna och hämtat ut mitt bagage på Arlanda. Den söta doften av utspilld läsk och chipssmulor i Bo skolas gymnastiksal blandas med lagrad stank från ruinerna. Dansstoptävlingen är avgjord och vi delar ut stora guldmedaljer av choklad.

Lotta Härdelin är fotojournalist på DN och kastas mellan livets ytterligheter. Hon kan inte flossa, men väl ta några enklare danssteg om nöden så kräver.