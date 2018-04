Luften i Stockholm dramatiskt bättre

– Tittar man på den urbana bakgrundsluften, som är den de flesta av oss andas, har det skett en påtaglig minskning av kvävedioxid och kväveoxider de senaste 15 åren. I modern tid har luften nog aldrig varit bättre när det gäller det, säger Gunnar Söderholm.

Årsrapporten ”Luften i Stockholm 2017” från SLB-analys vid Miljöförvaltningen är precis sammanställd. Siffrorna har överraskat utredarna på SLB-analys som är en del av Miljöförvaltningen i Stockholm.

– Den långsiktiga trenden visar en nedåtgående riktning. Utfallet i fjol blev extra tydligt. Vad det kan bero på har vi ingående diskuterat, säger han och anger bland annat följande förklaringar:

– Vi har haft en kontinuerlig förbättring av luften och effekten förstärktes 2017 av gynnsamt väder. Att vi fick fler elbilar och laddbara bilar bidrog också, säger Gunnar Söderholm.

Så här sammanfattas 2017 i rapporten:

”År 2017 uppmättes rekordlåga halter av NO2 (kvävedioxid) på flera av stadens mätstationer. Miljökvalitetsnormen klarades på alla stadens gatustationer förutom på Hornsgatan. För första gången sedan 2011 klarades EU:s miljökvalitetsnormer för NO2 över hela staden med marginal”.

Luftföroreningar består inte enbart av kvävedioxid. Även partiklar i olika storlekar påverkar hälsa och miljö. Förr om åren var det också stora problem med svavel, bly, kolmonoxid med mera. Dessa värden är pressade i botten.

– Vi talar om enorma förbättringar om vi går tillbaka till 1960-talet. Luften i dag är 100 gånger bättre, säger han.

Utsläppen av kvävedioxid, som främst kommer från lätta och tunga dieselfordon, men också från andra källor, minskade dramatiskt vid flera av stadens mätstationer.

Det gäller både i årsmedelvärde och mätt i antal dygn med värden över den svenska miljökvalitetsnormen, som är max sju dygn per år. Normen klarades på Sveavägen, Norrlandsgatan och Folkungatan. På Sveavägen och Norrlandsgatan var det första gången det skedde sedan mätningarna startades.

Ser man utsläppen av kvävedioxid under hela året sjönk medelvärdet på Hornsgatan 108 från 42,9 till 35,2. År 2000 var värdet 50,8. EU och svensk miljökvalitetsnorm sätter gränsen till 40.

– För bara 15 år sedan var Hornsgatan en av de värsta i Europa vad gäller föroreningar, men nu finns den inte ens med på listan över de 20 mest drabbade gatorna, säger Gunnar Söderholm.

Rapporten visar vidare att utsläppen av större partiklar, PM10, underskred miljökvalitetsnormen för fjärde året i rad. Effektivare bindning av vägdamm och färre bilar med dubbdäck är några av förklaringarna.

Även för de mindre partiklarna PM2,5 – som ofta är ett problem i många andra länder – var halterna i Stockholm mycket låga. PM2,5 beror till stor del på inflöde av partiklar från övriga Europa.

När det gäller kolmonoxid (CO) har effektivare avgasrening pressat nivåerna med 90 procent sedan år 1990. Dock uppmäts höga halter på Sveavägen varje sommar vid bilkaravaner med äldre fordon utan avgasrening.

Frågan är hur de nya siffrorna påverkar analysen av behovet av miljözoner i Stockholm. Stadsledningskontoret har tillsatt en utredning som ska djupanalysera en rad frågor inför ett eventuellt beslut om att införa zoner i Stockholm från år 2020.

Samtidigt ska en politiskt sammansatt referensgrupp tillsättas som får full insyn i utredningsarbetet.

– Vi måste få klarhet i flera viktiga frågor innan vi kan ta ställning till miljözoner. Det gäller bland annat kostnader i relation till miljönyttan, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsråd.

– Det har förekommit en rad tvärsäkra politiska uttalanden i den här frågan. Vi vill ha fakta, ett ordentligt underlag med fakta innan vi kan ta beslut, säger han.

– De första rapporterna blir nog klara i sommar och ska då ut på remiss. Vi kommer inte att klara detta före valet, säger han.

Bland de frågor som ska utredas finns följande:

• Vilka områden i stan kan bli aktuella och när?

• Hälsoeffekter av kväveoxider, som är huvudproblemet med utsläppen.

• Hur är trafiken sammansatt i dag och hur väntas den förändras över tid?

• Miljönytta och samhällsekonomiska konsekvenser.

• Hur ska zonerna kontrolleras?

Gunnar Söderholm vid Miljöförvaltningen igen:

– Vi vet inte ännu hur stor del av förbättringarna 2017 som var en vädereffekt och hur stor del som beror på fordonsflottans förändring. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser.

Han poängterar också att inget är klart om hur eventuella zoner ska vara utformade.

– Det kan också vara så att miljözonerna blir mindre. I dag utgår alla ifrån att miljözoner införs för samma område som för tunga fordon – dvs innerstaden (med undantag av genomfartsleder). Det är oklart hur den nya lagstiftningen kommer att se ut och vilka möjligheter till geografiska avgränsningar som kommer att finnas.

– Svaret är att vi behöver utreda konsekvenserna av en miljözon och väga för och nackdelar. Den nuvarande trenden är dock inte tillräckligt tydlig för att man redan nu skall kunna slå fast att miljözoner inte behövs 2020, framhåller Gunnar Söderholm.