För knappt två år sedan inledde Riksenheten mot internationell och organiserad brottlighet, och polisen i region Väst, en omfattande förundersökning gällande grovt bedrägeri i samband med fusk med studiemedel för utlandsstudier.

Året därpå upptäckte CSN, Centrala studiestödsnämnden, att bidragsbrotten när det gäller påstådda utlandsstudier mer än sexdubblats sedan 2015 – då en regeländring gjorde det enklare att få ut stora direktbetalningar för studier utomlands.

Totalt har de felaktigt utbetalda beloppen ökat från 10 till 36 miljoner per år sedan dess.

I februari nästa år räknar kammaråklagare Håkan Larsson vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottlighet med att väcka åtal mot ett 15-tal personer som anses ligga bakom att CSN felaktigt betalat ut ”tiotals miljoner” till flera hundra olika individer.

”Låntagarna” har uppgett till CSN att de ska studera på olika lärosäten i bland annat Europa och USA. De har sedan fått studielånen utbetalda till sina konton. Därifrån har pengarna sedan försvunnit. Några studier har aldrig varit aktuella.

De personer som använts som ”låntagare” har flera saker gemensamt. De flesta av dem är för polisen kända kriminella. Många av dem har ett känt narkotikamissbruk, flera har i förhör uppgett att de haft narkotika- och spelskulder. Andra är personer som av olika anledningar inte kunnat ta andra lån. En stor andel av dem är skrivna i förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dessa personer har, enligt kammaråklagare Håkan Larsson, uppmanats eller tipsats av de misstänkta huvudmännen om att söka studiemedel.

– En spekulation är att de kanske hellre stått i skuld till CSN än till en kriminell person, säger Håkan Larsson

Inledningsvis omfattade utredningen flera hundra brottsmisstankar.

– Vi har varit tvungna att begränsa oss för att kunna hantera utredningen. I nuläget rör det sig om ungefär hundra brottsmisstankar. Förundersökningen pågår fortfarande, så jag kan inte gå in på några detaljer, säger kammaråklagaren.

Han kan dock avslöja att en ”handfull” av de 15 som kommer att åtalas misstänks för att ha organiserat de omfattande bedrägerierna. Fyra av dem har suttit häktade i olika omgångar, den som varit frihetsberövad under längst tid satt häktad i sex månader under förra året.

Huvudmännen ska själva ha tagit falska lån, men framför allt ska de alltså ha fått flera hundra andra individer att göra det samma – sedan har de i olika omfattning lagt beslag på pengarna.

DN erfar att utredarna i vart och ett av fallen försökt följa vart pengarna tagit vägen. I många fall har de plockats ut via olika växlingskontor, men också direkt via bankomater. De har också överförts till andra bankonton, konton som ”lånats ut” till huvudmännen.

– Utredningen har visat att det funnits ett genomtänkt upplägg som gjort det möjligt att enkelt komma över stora summor. Vi tror oss också veta att det varit välkänt i kriminella kretsar att man kan göra så här, säger Håkan Larsson.

Det åtal som han väntas väcka i februari nästa år omfattar dem som uppfattas som huvudmännen i bedrägerihärvan. Misstankarna mot dem rubriceras som grova bedrägerier, bidragsbrott och i förekommande fall även penningtvättsbrott.

De enskilda ”låntagarna” har utretts enskilt av respektive polis- och åklagarmyndighet där de är skrivna. Hur många av dem som hittills har åtalats har inte gått att kontrollera.

I tisdags hölls dock en rättegång i Solna tingsrätt mot en i dag 29-årig man från Tensta. Han står åtalad för grovt bidragsbrott.

Han förnekar anklagelserna och hävdar att han under hot tvingades ta lånet för att bli av med en knarkskuld på 60.000 kronor.

– Jag var rejält rädd. Jag vet precis vad den personen jag var skyldig pengar var kapabel till. Jag gjorde allt jag kunde för att undvika honom, berättar 29-åringen i förhör.

Men en dag i februari 2016 stötte de ändå ihop i Tensta. 29-åringen fick veta att det var bråttom att få fram pengarna. Något ”allvarligt” skulle inträffa om inte skulden reglerades snabbt. Han gavs dock ett alternativ – att ta ett studielån i sitt eget namn.

– Det var lönlöst att vägra, säger 29-åringen som lämnade ifrån sig sin telefon, sitt bank-id och sina personuppgifter till mannen han var skyldig pengar.

I sin ansökan till CSN uppgavs att han skulle plugga på heltid på Deakin University i Melbourne i Australien. Antagningsbeskedet som bifogades var falskt.

Antagningsbeskedet som bifogades till CSN.

Tre veckor senare – den 2 mars – betalade CSN ut 114.000 kronor till 29-åringens konto. Samma dag bestämde han träff med den man i 25-årsåldern han var skyldig pengar. Återigen fick han lämna ifrån sig sin telefon med sitt bank-id – och 57.000 kronor försvann direkt från hans konto.

En dryg vecka senare försvann ytterligare 48.000 kronor från 29-åringens konto. Två veckor efter det fick han ännu en utbetalning från CSN – den här gången på 12.116 kronor.

När 29-åringen förevisades de ansökningshandlingar som skickats in till CSN under ett förhör förnekade han all kännedom om dem. Han menar att det måste ha varit den person som han var skyldig pengar som ordnat allt. Den personen har dock inte kunnat höras eftersom han blev offer för en uppmärksammad dödsskjutning i Rinkeby under hösten.

– Ett typfall för den här utredningen. En kriminell individ utnyttjar en annan kriminell persons underläge, säger en polis som varit med och i utredningen kring huvudmännen den stora härvan.

I fallet med 29-åringen från Järvafältet upptäckte CSN i maj samma år att det var något som inte stod rätt till. Då stoppade man utbetalningarna och polisanmälde sammantaget 8 personer som sade sig studera på Deakin University. Ytterligare 21 ansökningar från personer som sade sig vilja studera där beviljades aldrig.

I maj i år trädde nya regler i kraft. Då tog CSN bort möjligheten att få ut hela det tillåtna lånebeloppet – som uppgår till 340.000 kronor för undervisningsavgiften – på ett bräde. Det innebär dock inte att man inte fortsatt kan få relativt stora belopp utbetalade i förskott.

För att förhindra fusket har CSN under de senaste åren satsat på att öka kontrollerna – både före, under och efter studietiden.

Domen mot 29-åringen faller den 18 december.

– Jag kan bara konstatera att det är lättare att ägna sig åt den här typen av bedrägerier än att råna en bank. Straffvärdet är betydligt lägre också när det gäller bidragsbrotten, säger kammaråklagare Håkan Larsson.

Fakta. Straffvärde bidragsbrott och bedrägeri Bidragsbrott Ringa brott – böter eller fängelse i max 6 månader Brott av normalgraden – fängelse i högst 2 år Grovt brott – fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. För grovt bedrägeri är straffskalan i stället sex månader till sex års fängelse. Visa mer

