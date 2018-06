Macchiarini-visselblåsare: Skandal att ingen reagerade på cancerlarmen

Fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset larmade 2014 om Paolo Macchiarinis forskningsfusk kring de konstgjorda luftstrupar, som han opererade in på patienter som avled. Men läkarnas larm hörsammades inte av sjukhusledningen, och sjukhusdirektör Melvin Samsom tog länge parti för stjärnkirurgen. Sjukhusledningen hävdar fortfarande att läkarna begått lagöverträdelser när de gick in i patientjournaler för att kunna anmäla Macchiarini.

De fyra visselblåsarna reagerar nu, när det efter DN:s avslöjande av mejl mellan chefer som nådde Karolinskas ledning står klart att sjukhusledningen, inklusive sjukhusdirektören, under våren och sommaren gång på gång informerades om den annalkande katastrofen med växande cancerköer, utan att agera. Sjukhusdirektören har själv sagt att han informerats om det allvarliga läget via chefsläkaren i maj, men att han inte grep in då ingen av de ansvariga cheferna signalerade ”röd flagg”.

– Patienter har dött, och här finns tydliga paralleller till Macchiarini-skandalen. Det är många insatta i verksamheten som sett, och som varit engagerade för patienterna som lyft upp det här till högsta ledningen, utan att få gehör. Även chefsläkare var informerade om att patienter skulle dö. Det är samma sak som när vi slog larm – vi larmade gång på gång, och ledningen tystade ned, säger Oscar Simonson, talesperson för de fyra visselblåsarna.

”Patienter kommer avlida”, varnade bland andra den operativa chefen för tema cancer. Chefer på högre nivå manade till att vara transparent med siffrorna. Men dessa varningar, liksom förslag om att skicka patienter utomlands eller återanställa sjuksköterskor fick ingen respons, har DN avslöjat. I slutänden fick 60 svårt sjuka cancerpatienter sina operationer för sent och minst fyra patienter har avlidit.

– Det är skrämmande att två år efter Sveriges största medicinska skandal, så upprepas samma sak. Ledningen verkar inte inse att det är människors liv de har ansvar för, säger Oscar Simonson.

Han pekar på den tystnadskultur på Karolinska universitetssjukhuset som lyftes i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-affären, och som även Anders Milton pekat på i sin rapport om cancerköerna.

– Nu är det samma ledning och samma sjukhusdirektör som under Macchiarini-affären – och ingen som tar något ansvar. Men skillnaden är att det är en ny styrelse nu. Den har just kommit in i jobbet, men den måste visa ansvar nu, säger Oscar Simonsson.

Den nytillträdde styrelseordförande Håkan Sörman säger att han kontaktat Anders Milton efter att ha läst DN:s artiklar.

– Artiklarna innehåller inga uppgifter som han inte kände till. Milton står fast vid sin bedömning att sjukhusdirektören inte fått tillräcklig information. Jag har ingen anledning att ifrågasätta det, säger Håkan Sörman, som samtidigt säger att DN:s artiklar visar på en ”väldigt allvarlig brevväxling”.

Om sjukhusdirektören säger han:

– Vi har fortsatt förtroende även om vi i styrelsen tar det här på största allvar.

DN har sökt Melvin Samsom som kommenterar skriftligt.

– Som framkommit av Anders Miltons rapport har det varit många diskussioner inom organisationen och med sjukhusledningen. Alla som arbetade med operationskapaciteten gjorde sitt bästa, och trodde att de skulle kunna lösa problemen. Nu vet vi att det var inte var en korrekt bedömning av situationen. Jag ser inte att det finns några paralleller med Macchiarini-ärendet, säger Melvin Samsom.