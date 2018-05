Madeleine Longo: Hur var konserterna innan mobilen fanns?

När sommaren kommer och hälsar på redan i maj blir allt helt plötsligt otroligt mycket lättare. Grillar åker fram, badsuget ökar och alla hänger utomhus. Och kanske bäst av allt: Alla konserter under bar himmel börjar ta fart.

Så en sommarkväll i maj går jag med några vänner och ser Macklemore på Grönan. Man känner liksom en pirrig känsla i hela kroppen av att sommaren ligger framför ens fötter. Och man ser den känslan i andras ögon. Tusentals personer samlas framför scenen. Jublet tar över hela Djurgården.

När konserten börjar närma sig sitt slut och det är dags att riva av en av de största hitsen ställer sig artisten mitt på scenen och säger: ”We are gonna party like it's 1979. That means no cellphones!”

Nytänkande, alltså. En låt utan digital dokumentation. Låten drar i gång och varenda person i hela publiken hoppar upp och ner. Euforin är nära. Ändå kan jag inte låta bli och se vad som händer runt omkring mig. Mobilerna myglas ändå upp ur folks fickor. Bilder tas, filmsnuttar spelas in och folk sänder till och med live. När refrängen drar igång och den enorma energin tagit över hör jag mig själv säga till mitt sällskap: Är det okej att jag tar upp mobilen lite?

På väg därifrån tar vi Djurgårdsfärjan hem i den ljumma natten. Jag tar upp mobilfrågan. Varför ska vi alltid dokumentera allt och varför hamnar man alltid i den fällan? Mitt sällskap säger att han inte filmar för att han vill njuta av konserten. Jag önskar jag var mer som han.

Madeleine Longo jobbar som sociala medier-redaktör och hon ska lämna mobilen hemma nästa gång.